'Bong bóng' cổ phiếu chực chờ ngành AI Trung Quốc?

Ngày 27.10, tờ Hoàn Cầu thời báo đăng bài xã luận Đà giảm của cổ phiếu AI Trung Quốc không phải là dấu hiệu vỡ bong bóng nhằm bác bỏ một số phân tích, bình luận của truyền thông phương Tây về nguy cơ cổ phiếu AI của Trung Quốc có thể bị "vỡ bong bóng".

Chưa đầy 4 tháng mất giá hơn 40%

Mới đây, Hãng tin Reuters, tờ The Financial Times… có bài viết cho rằng nhóm cổ phiếu công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt là các công ty trong ngành AI và bán dẫn vốn cần thiết để phát triển AI, đã sụp đổ khi các mức định giá cao ngất ngưởng giảm mạnh giữa những lo ngại về nhu cầu đối với ứng dụng AI và các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc.

Robot hình nhân tích hợp AI của Unitree (Trung Quốc) trong một lần biểu diễn vào tháng 9.2026 ẢNH: REUTERS

Theo đó, chỉ số STAR50 tại thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục (tập hợp các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực AI và bán dẫn) lao dốc 40% chỉ trong chưa đầy 4 tháng và "thổi bay" khoảng 480 tỉ USD giá trị vốn hóa. Tính tổng thể thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng có nhiều chỉ dấu bất ổn. Cùng 4 tháng vừa qua, chỉ số của các công ty lớn khác của Trung Quốc cũng giảm 20%. Theo Bloomberg, kể từ tháng 5 đến nay, đợt lao dốc mạnh đã xóa sổ 2.400 tỉ USD giá trị của thị trường chứng khoán Trung Quốc kể từ tháng 5. Còn theo Tập đoàn tài chính Goldman Sachs, cổ phiếu AI chiếm hơn 40% giá trị thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Vì thế, chỉ cần giá trị ngành AI sụt giảm sẽ gây chấn động toàn bộ thị trường Trung Quốc.

Các diễn biến trên được xem là "điềm xấu" đối với các thị trường tài chính đang bất ổn trên toàn cầu. Đồng thời, đó còn là đòn giáng vào nỗ lực của Trung Quốc trong việc khuyến khích người dân chuyển tiền tiết kiệm sang đầu tư vào cổ phiếu nhằm tạo nguồn vốn cho sự bùng nổ của ngành AI. Thời gian qua, Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy đầu tư mạnh vào AI, bao gồm việc Nhà nước hậu thuẫn một quỹ đầu tư AI trị giá 60 tỉ nhân dân tệ (khoảng 9 tỉ USD) bắt đầu rót vốn cho các nhà phát triển nội địa từ tháng 10 này. Thế nhưng, người tiêu dùng Trung Quốc được đánh giá đang hạn chế chi tiêu, bao gồm cả việc trả tiền cho các ứng dụng và dịch vụ AI.

Trong khi đó, bài xã luận của Hoàn Cầu thời báo vẫn khẳng định các diễn biến trên chỉ là chu kỳ tăng giảm bình thường của thị trường chứng khoán.

Rủi ro từ bùng nổ AI

Thực tế, rủi ro từ việc phát triển quá nóng ngành AI đã được cảnh báo từ trước về nguy cơ "vỡ bong bóng" ở các thị trường chứng khoán như từng xảy ra với các công ty dotcom cách đây hơn 2 thập niên.

Từ đầu năm nay, Deutsche Bank tiến hành khảo sát ý kiến với 440 nhà đầu tư, nhà kinh tế và nhà phân tích. Kết quả, 57% người tham gia lo ngại sự sụt giảm trong định giá các công ty công nghệ, sự suy giảm mức đầu tư trong AI là rủi ro hàng đầu đối với sự ổn định thị trường vào năm 2026. Nhiều chuyên gia về đầu tư tài chính cũng đặt vấn đề là giá trị gia tăng mà AI tạo ra cho nền kinh tế vẫn còn kém xa mức đầu tư cho ngành này, nên có thể xem là hiệu suất đầu tư thấp. Một số báo cáo cũng đề cập đến nguy cơ về tính bền vững của "cơn sốt" ngành AI.

Không chỉ vậy, các tập đoàn công nghệ nước này phát hành lượng trái phiếu trị giá hàng trăm tỉ USD để đầu tư cho AI mà hiệu quả về mặt tài chính vẫn còn khá mơ hồ. Điều này khiến cho thị trường trái phiếu nhiều nước, bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp, đang bị đánh giá là có không ít rủi ro, nên lợi suất trái phiếu tăng cao (bao gồm cả trái phiếu chính phủ) khiến mặt bằng lãi suất cũng tăng theo.

Bên cạnh đó, sự phát triển bùng nổ của AI làm cho nhu cầu về bộ nhớ và các linh kiện bán dẫn tăng cao. Thêm vào đó, lệnh trừng phạt trong ngành bán dẫn giữa các quốc gia gây ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng lĩnh vực này, làm hạn chế sự tăng trưởng nguồn cung. Vì thế, giá linh kiện bán dẫn, đặc biệt là chip nhớ, đã tăng rất nhanh trong thời gian qua.

Hôm qua (28.10), trang The Verge đưa tin tình trạng thiếu hụt bộ nhớ RAM đang xảy ra trên diện rộng khiến nhiều công ty tăng giá sản phẩm. Ước tính, thanh RAM tiêu chuẩn DDR5 - 6000 hiện có giá thấp nhất tại thị trường Mỹ là 450 USD, tăng khoảng 12,5% so với mức giá 400 USD hồi tháng 8, và tăng nhiều lần so với mức giá 100-200 USD cách đây 1 năm. Giá bộ nhớ RAM và linh kiện tăng nhanh khiến chi phí đầu tư công nghệ, ngay cả không phải AI, cũng tốn kém hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp.