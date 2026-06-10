Bông cải xanh, cải bó xôi đều là 'siêu thực phẩm': Loại nào vượt trội hơn?

Cả bông cải xanh và cải bó xôi đều chứa ít calo nhưng lại giàu dưỡng chất. Chúng cung cấp nhiều vitamin A, C, K, folate, chất xơ cùng nhiều hợp chất chống ô xy hóa. Đây là những thành phần quan trọng giúp cơ thể hoạt động khỏe mạnh và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Bông cải xanh và cải bó xôi đều là những loại thực vật cần thiết cho các chế độ ăn lành mạnh ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Cải bó xôi có hàm lượng vitamin K rất cao

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của bông cải xanh và cải bó xôi không hoàn toàn giống nhau. So với bông cải xanh, cải bó xôi thường cung cấp nhiều vitamin K, vitamin A, folate, sắt và magiê hơn. Đặc biệt, hàm lượng vitamin K trong cải bó xôi rất cao, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương và quá trình đông máu của cơ thể.

Cụ thể, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100 gram cải bó xôi sống chứa khoảng 480 - 490 microgam vitamin K. Mức này cao hơn nhiều so với nhu cầu khuyến nghị hằng ngày ở người trưởng thành. Cụ thể, Viện Sức khỏe quốc gia (Mỹ) khuyến nghị phụ nữ nên nạp vitamin K khoảng 90 mcg/ngày, trong khi nam giới là 120 mcg/ngày.

Ngoài ra, cải bó xôi còn là nguồn folate tự nhiên dồi dào. Folate thuộc nhóm vitamin B, cần thiết trong quá trình tạo tế bào mới và tổng hợp ADN.

Tuy nhiên, cải bó xôi có chứa oxalate, một hợp chất có thể làm giảm khả năng hấp thu một phần sắt và canxi. Chuyên gia dinh dưỡng Theresa Gentile, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn Mỹ (AND), cho biết nấu chín cải bó xôi có thể giúp giảm lượng oxalate và cải thiện khả năng hấp thu một số khoáng chất.

Đồ họa: P.H tạo từ AI

Bông cải xanh vượt trội về vitamin C

Ngược lại, bông cải xanh vượt trội về vitamin C. Nếu xét riêng vitamin C, bông cải xanh có lợi thế rõ rệt hơn cải bó xôi. Vitamin C là một chất chống ô xy hóa quan trọng, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, loại protein cần thiết cho da, mạch máu, sụn và xương. Một lợi ích khác của vitamin C là giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật tốt hơn. Đối với những người muốn tăng cường sức đề kháng hoặc bổ sung vitamin C từ thực phẩm tự nhiên, bông cải xanh là một lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Ngoài ra, bông cải xanh giàu các hợp chất chống ô xy hóa như sulforaphane, lutein và zeaxanthin. Nhiều nghiên cứu cho thấy chúng có khả năng ngăn ngừa nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Do đó, nếu bạn muốn bổ sung nhiều vitamin C và các hợp chất đặc trưng của rau họ cải như sulforaphane, bông cải xanh là lựa chọn tốt hơn. Ngược lại, nếu ưu tiên vitamin K, folate, sắt cùng các carotenoid có lợi cho sức khỏe mắt, cải bó xôi có nhiều lợi thế hơn, theo Verywell Health.