Sức khỏe

Đột phá điều trị ung thư: 15 bệnh nhân không còn khối u sau mũi tiêm mới

Như Quyên
01/06/2026 21:56 GMT+7

Mới đây, một mũi tiêm điều trị ung thư cho kết quả ‘chưa từng có’, với cơ chế tác động 3 hướng, được cho là giúp 'xóa sổ’ hoàn toàn khối u ở một số bệnh nhân.

Trong một thử nghiệm quốc tế diễn ra tại 11 quốc gia, loại thuốc mang tên “amivantamab” được sử dụng cho những bệnh nhân ung thư đã di căn hoặc tái phát, đồng thời không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đó. Đáng chú ý, ở 15 bệnh nhân, các bác sĩ ghi nhận khối u đã biến mất hoàn toàn sau điều trị, theo tờ The Guardian (Anh).

Thuốc amivantamab được xem là một liệu pháp "thông minh" vì có khả năng tác động lên tế bào ung thư theo 3 hướng

Hơn 40% bệnh nhân đáp ứng điều trị

Trong thử nghiệm, 102 bệnh nhân mắc ung thư vùng đầu cổ - loại ung thư phổ biến đứng thứ 6 thế giới - được điều trị bằng amivantamab. Kết quả cho thấy: 43 bệnh nhân có khối u thu nhỏ hoặc biến mất hoàn toàn. Trong đó, 28 bệnh nhân có khối u thu nhỏ đáng kể và 15 bệnh nhân không còn phát hiện khối u sau điều trị.

Giáo sư Kevin Harrington, chuyên gia điều trị ung thư sinh học tại Viện Nghiên cứu Ung thư London - ICR (Anh), nhận định: Đây là những đáp ứng điều trị mạnh mẽ chưa từng thấy ở nhóm bệnh nhân mà bệnh đã kháng cả hóa trị lẫn liệu pháp miễn dịch. Phương pháp này có tiềm năng mang lại lợi ích cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết thuốc đã cho thấy kết quả tương tự ở một số bệnh nhân ung thư phổi. Hiện, amivantamab do hãng Johnson & Johnson phát triển đang được đánh giá trong khoảng 60 thử nghiệm lâm sàng khác nhau, chủ yếu ở ung thư phổi, đồng thời mở rộng sang ung thư đại trực tràng, ung thư não và ung thư dạ dày.

“Tấn công” ung thư theo 3 cơ chế

Amivantamab được xem là một liệu pháp “thông minh” vì có khả năng tác động lên tế bào ung thư theo 3 hướng:

  • Chặn thụ thể EGFR (epidermal growth factor receptor) - một protein thúc đẩy sự phát triển của khối u.
  • Chặn MET, con đường mà tế bào ung thư thường sử dụng để “né tránh” điều trị.
  • Kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công khối u.

Thuốc được sử dụng mỗi 3 tuần 1 lần. Phần lớn tác dụng phụ chỉ ở mức nhẹ đến trung bình, chưa tới 10% bệnh nhân phải ngừng điều trị vì tác dụng phụ.

