Thói quen giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng

• Ăn khoảng 30 gram chất xơ mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại tràng. • Tăng thêm 10 gram chất xơ/ngày có thể giúp giảm khoảng 7% nguy cơ mắc bệnh. • Rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt là nguồn chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa.

Ung thư đại tràng thường âm thầm phát triển trong nhiều năm mà không gây dấu hiệu rõ rệt. Khi xuất hiện triệu chứng như đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc chảy máu, bệnh có thể đã bước sang giai đoạn muộn.

Vì vậy, việc duy trì lối sống lành mạnh và tầm soát sớm rất quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh, theo tờ Hindustan Times.

Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Ông Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật tại California (Mỹ), cho biết những thói quen hằng ngày có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đại tràng.

Theo ông, những người duy trì lối sống khoa học thường có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp hơn.

Nội soi đại tràng từ tuổi 45

Ông Sethi khuyến nghị nên nội soi đại tràng định kỳ từ tuổi 45 thay vì chờ đến khi cơ thể xuất hiện triệu chứng.

Ung thư đại tràng có thể âm thầm phát triển suốt 10 năm. Khi bệnh gây ra triệu chứng rõ rệt, việc điều trị thường khó khăn hơn do bệnh không còn ở giai đoạn sớm.

Tăng lượng chất xơ mỗi ngày

Theo ông Sethi, ăn khoảng 30 gram chất xơ mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Chỉ cần tăng thêm 10 gram chất xơ trong khẩu phần ăn mỗi ngày cũng giúp giảm khoảng 7% nguy cơ mắc bệnh.

Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và giúp chất thải di chuyển trong ruột nhanh hơn.

Rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt là nguồn bổ sung chất xơ phù hợp cho bữa ăn hằng ngày.

Hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Tổ chức Y tế Thế giới xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm tác nhân gây ung thư đã được xác nhận.

Thịt đỏ nằm trong nhóm có khả năng gây ung thư. Vì vậy, bạn nên giảm lượng tiêu thụ cả hai loại thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe đại tràng.

Duy trì vận động mỗi ngày

Ông Sethi khuyên nên dành ít nhất 30 phút vận động mỗi ngày. Đi bộ, đạp xe hoặc tập thể dục nhẹ đều mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa.

Vận động giúp tăng nhu động ruột và hỗ trợ chất thải đi qua đại tràng nhanh hơn. Điều này giúp giảm thời gian các chất có hại tiếp xúc với niêm mạc ruột, từ đó giảm nguy cơ gây bệnh.

Giảm tối đa rượu bia

Rượu bia là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Việc ngừng uống hoặc giảm tối đa lượng tiêu thụ sẽ giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.