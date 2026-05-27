Người bị gan nhiễm mỡ nên đi bộ bao lâu mỗi ngày?

Nhiều hướng dẫn y khoa hiện nay khuyến nghị người mắc gan nhiễm mỡ nên đạt tối thiểu khoảng 150 phút vận động aerobic cường độ vừa mỗi tuần. Nếu chia đều, tương đương khoảng 30 phút/ngày trong 5 ngày mỗi tuần, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ nhanh đúng cách có thể giúp giảm lượng mỡ trong gan và ngăn ngừa biến chứng ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Đi bộ nhanh 40 phút/buổi, 3 lần mỗi tuần

Đi bộ nhanh là một dạng vận động aerobic cường độ vừa được khuyến khích nhiều nhất. Cách tập này dễ áp dụng cho đa số người bệnh, kể cả người ít tập thể dục trước đó.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Hepatology cho thấy các chương trình tập aerobic có hiệu quả đối với gan nhiễm mỡ thường kéo dài khoảng 40 phút/buổi, thực hiện 3 lần mỗi tuần trong ít nhất 12 tuần.

Điều này cho thấy người bệnh không cần phải tập quá lâu mỗi ngày ngay từ đầu. Quan trọng hơn là duy trì đều đặn trong thời gian dài.

Một điều cần lưu ý là không phải cứ đi bộ là đủ. Tốc độ đi cũng ảnh hưởng đến hiệu quả chuyển hóa. Các chuyên gia thường khuyến khích người bệnh hãy đi bộ nhanh, tức đi với tốc độ khiến nhịp tim tăng nhẹ, cơ thể ấm lên và thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Đây được xem là vận động cường độ vừa.

Khi đi bộ nhanh, cơ thể sử dụng nhiều năng lượng hơn, giúp cải thiện tình trạng kháng insulin. Đây là một cơ chế quan trọng với gan nhiễm mỡ. Với người mới bắt đầu hoặc thể lực yếu, họ có thể đi chậm trước rồi tăng dần tốc độ theo khả năng thích nghi của cơ thể.

Người béo phì, đau khớp gối bắt đầu với thời gian đi ngắn hơn

Ngoài ra, nhiều người bị gan nhiễm mỡ đồng thời có béo phì, đau khớp gối hoặc ít vận động trong thời gian dài nên đi bộ 30 - 40 phút ngay từ đầu có thể gây mệt hoặc khó duy trì.

Trong trường hợp này, các chuyên gia khuyến khích bắt đầu với thời gian đi ngắn hơn, chẳng hạn 10 - 15 phút/lần, 1 - 2 lần/ngày rồi mỗi tuần tăng dần thêm vài phút. Cách tiếp cận này giúp cơ thể thích nghi tốt hơn và giảm nguy cơ bỏ cuộc giữa chừng.

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích nhưng khó đạt hiệu quả tối ưu nếu vẫn duy trì chế độ ăn nhiều đường, nước ngọt, rượu bia hoặc thực phẩm chế biến. Các hướng dẫn điều trị gan nhiễm mỡ cho biết thay đổi lối sống toàn diện vẫn là nền tảng quan trọng nhất, bao gồm vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, giảm mỡ bụng, hạn chế đồ uống có đường, ngủ đủ giấc và hạn chế rượu bia, theo Healthline.