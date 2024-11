Bóng chuyền Việt Nam và cú bắt tay ngoạn mục với đội bóng cũ của Thanh Thúy

Hiệu quả rõ rệt

HLV Thái Quang Lai của đội đương kim vô địch bóng chuyền nữ quốc gia VTV Bình Điền Long An cho biết chuyến tập huấn 2 tuần tại CLB PFU Bluecats ngay trước thềm giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia mang lại hiệu quả rõ rệt. "Khi đến Nhật Bản, chúng tôi được CLB PFU Bluecats hỗ trợ hết mình từ cơ sở vật chất đến tư vấn chuyên môn. Cường độ tập luyện ở các CLB bóng chuyền chuyên nghiệp như PFU Bluecats thật… kinh khủng. Buổi sáng là thời gian họ tập thể lực, còn buổi chiều họ tập chuyên môn gần 5 tiếng đồng hồ tính cả thời gian khởi động. Đích thân HLV trưởng CLB PFU Bluecats đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện các bài tập về phòng ngự bắt bước một cũng như bám chắn. Vì thế, các VĐV VTV Bình Điền Long An cải thiện rất nhiều sau chuyến tập huấn này, qua đó đạt phong độ cao ở giải vô địch quốc gia 2024", HLV Thái Quang Lai chia sẻ.

CLB VTV Bình Điền Long An học tập cường quốc bóng chuyền Nhật Bản Ảnh: Hà Phương

Hiệu quả từ chuyến tập huấn tại đội bóng cũ của Trần Thị Thanh Thúy khiến lãnh đạo CLB VTV Bình Điền Long An quyết định ký kết hợp tác lâu dài. Theo đó, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB VTV Bình Điền Long An mới đây, đội bóng này chính thức ký kết hợp tác với CLB PFU Bluecats. Đại diện lãnh đạo CLB VTV Bình Điền Long An cho biết nội dung chính mà hai bên ký kết đó là việc phía CLB Nhật Bản sẽ tạo điều kiện cho CLB VTV Bình Điền Long An đến tập huấn hằng năm. CLB cũng hỗ trợ HLV cho CLB VTV Bình Điền Long An. Đội bóng Nhật Bản sẵn sàng tiếp nhận các tài năng trẻ của CLB VTV Bình Điền Long An đến tập luyện dài hạn và trao cơ hội thi đấu tại Nhật Bản nếu các em đáp ứng được chuyên môn. Ngoài ra, CLB PFU Bluecats cũng sẵn sàng cho VĐV mình sang thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An nếu điều kiện cho phép (không bị trùng thời gian thi đấu của CLB)…

Hướng đi mới

Trước khi CLB VTV Bình Điền Long An chuyển hướng hợp tác với cường quốc bóng chuyền Nhật Bản, các CLB VN chủ yếu chọn Thái Lan làm nơi tập huấn. Các ngoại binh Thái Lan cũng là sự lựa chọn phù hợp với chuyên môn lẫn túi tiền của đa phần các CLB VN. Nhà vô địch quốc gia năm 2023 LPBank Ninh Bình sở hữu tuyển thủ trẻ Thái Lan Warasara, chọn Thái Lan làm điểm tập huấn trước Cúp bóng chuyền châu Á năm nay. Tuy nhiên, đội bóng này cũng không có được thành công như ý khi thất thủ trước CLB VTV Bình Điền Long An ở bán kết. CLB Binh chủng thông tin cũng hợp tác trao đổi với CLB Supreme Chonburi (Thái Lan) bằng việc đưa Lâm Oanh, Kiều Trinh sang thi đấu cho CLB này. Sau đó, cả đội sang tập huấn ở Thái Lan nhưng kết quả chưa như kỳ vọng. Ở giải vô địch quốc gia 2024, CLB Binh chủng thông tin gây thất vọng khi không thể lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất.

Các HLV cho rằng các đội nên chú trọng đào tạo trẻ song song hợp tác với những nền bóng chuyền mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, giống CLB VTV Bình Điền Long An đang thực hiện để mang lại hiệu quả.