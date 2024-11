CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An hợp tác với đội bóng cũ của Thanh Thúy

Ngày 26.11 tại TP.HCM, đội đương kim vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam VTV Bình Điền Long An tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Các thế hệ HLV, VĐV làm nên tên tuổi của đội bóng như HLV Lương Khương Thượng, HLV Apisak (Thái Lan), HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền, HLV Nguyễn Quốc Vũ, VĐV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đinh Thị Diệu Châu, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa… có mặt đông đủ, được vinh danh tại lễ kỷ niệm.

Đại diện CLB VTV Bình Điền Long An (phải) tặng áo đấu cho đại diện CLB PFU Bluecats sau khi ký kết hợp tác ẢNH: ANH DUY

CLB VTV Bình Điền Long An là đội bóng giàu thành tích của trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam khi 5 lần lên ngôi vô địch quốc gia các năm 2009, 2011, 2017, 2018, 2024, 2 lần á quân năm 2007, 2014. Năm nay tuy không có sự phục vụ của tay đập Trần Thị Thanh Thúy nhưng đội bóng này dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Quang Lai xuất sắc vô địch Cúp Hùng Vương sau đó lên ngôi vô địch quốc gia.

CLB VTV Bình Điền Long An nhận thưởng cho thành tích ấn tượng trong mùa giải 2024 ẢNH: ANH DUY

Thành công của đội VTV Bình Điền Long An đến từ nhiều yếu tố như sự ủng hộ tối đa từ Sở VH-TT và DL Long An, hơn hết vẫn là tâm huyết và sự đầu tư mạnh mẽ trong thời gian dài của Công ty CP phân bón Bình Điền. Ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền cho biết: "Chúng tôi chăm lo cho CLB với mục tiêu hàng đầu là giúp phát triển bóng chuyền Việt Nam. Đó cũng là lý VTV Bình Điền Long An sẵn sàng cho các tài năng như Ngọc Hoa, Thanh Thúy xuất ngoại thi đấu để phát triển chuyên môn, trở về cống hiến cho bóng chuyền Việt Nam. Sau 20 năm vững bước, CLB VTV Bình Điền Long An hướng đến mô hình của các đội chuyên nghiệp quốc tế để vững bước trong tương lai".

Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB ẢNH: ANH DUY

Niềm vui của đội VTV Bình Điền Long An với danh hiệu vô địch quốc gia 2024, đánh dấu 20 năm vững bước ẢNH: ANH DUY

Cũng tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, CLB VTV Bình Điền Long An đặt bút ký thỏa thuận hợp tác cùng CLB PFU Bluecats (Nhật Bản) là đội bóng cũ của Trần Thị Thanh Thúy. HLV Thái Quang Lai cho biết theo thỏa thuận, phía CLB Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho đội VTV Bình Điền Long An sang tập huấn, hoặc cử các VĐV trẻ đi tập dài hạn đồng thời hỗ trợ HLV... "Trước giải vô địch quốc gia 2024, chúng tôi có chuyến tập huấn tại CLB PFU Bluecats thật bổ ích khi các em học hỏi, hoàn thiện hơn. Nhật Bản là cường quốc bóng chuyền. Các đội bóng chuyền Nhật Bản có tính kỷ luật cao, tập luyện chăm chỉ, thi đấu phòng thủ kiên cường, không bỏ cuộc và chắt chiu các cơ hội. Cách vận hành CLB theo mô hình chuyên nghiệp của Nhật Bản cũng là điều mà chúng ta học tập", HLV Thái Quang Lai cho biết.