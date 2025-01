Những đêm đầu tháng 1.2025, từ bên ngoài nhìn vào trong những quán bar trên phố Bùi Viện, rất dễ thấy nhiều khách trong nước và cả du khách nước ngoài cầm theo một quả bóng tròn, mà người ta gọi đó là bóng cười. Càng về khuya, hoạt động buôn bán và sử dụng bóng cười tại phố Bùi Viện diễn ra rầm rộ và công khai.

Bóng cười vẫn len lỏi giữa phố Bùi Viện dù bị cấm

Gần 23 giờ khuya 9.1, trong một quán bia trên phố này, một nam nhân viên (khoảng 20 tuổi) mang một chùm 6 bóng cười đến chào bàn, giá từ 145.000 đồng/bóng.

Dưới ánh đèn chớp nháy, hàng chục khách nam và nữ phê pha hút bóng cười, thuốc lá điện tử, shisha rồi lắc theo tiếng nhạc chói tai. Trong ánh sáng mờ ảo, một cô gái trẻ đang say sưa, tay cầm điện thoại và miệng thì ngậm đầu quả bóng màu đen, hít từ từ những thứ khí độc hại.

Vài phút sau, cô này ngã vào lòng người đàn ông ngồi cạnh cũng hút bóng cười. Cả 2 nhắm nghiền mắt, răng vẫn cắn giữ bóng, nhưng miệng thì luôn cười. Cạnh đó, hàng loạt khách khác miệng ngậm bóng cười, 2 tay cầm thêm 2 quả bóng dự phòng.

Bóng cười đe dọa sức khỏe con người Theo các chuyên gia y tế, bóng cười có chứa khí dinitơ monoxide (N2O), là một chất ức chế thần kinh. Người hít khí này sẽ có cảm giác lâng lâng, thoải mái, cười khúc khích (cho nên được gọi là "khí cười"). Tiếp xúc khí này lâu dài gây ức chế, giảm hấp thu vitamin B12, là một vi chất quan trọng trong quá trình tạo máu và cấu thành nên hệ thần kinh hoạt động bình thường. Người thiếu vitamin B12 sẽ có những triệu chứng đa dạng, bao gồm: tê hoặc cảm giác châm chích bàn tay, bàn chân. Đi đứng khó khăn. Thay đổi khí sắc. Ảnh hưởng trí nhớ, sự tập trung. Giảm các dòng tế bào máu, đôi khi gây nhiễm trùng, xuất huyết nặng nề. Nếu nghiện bóng cười, ngoài bị tổn hại thần kinh ngoại biên, thì còn bị tác động thần kinh trung ương nên ít nhiều gây tổn thương vỏ não - là loại tổn thương không hồi phục. Trần Duy Khánh







Nghị quyết 173/2024 của Quốc hội, có hiệu lực từ 1.1.2025 về việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025.

Quy định mới nêu rõ một số nội dung về lĩnh vực y tế, cụ thể: Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.

Nhưng vì sao những quả bóng cười vẫn còn được xuất hiện công khai trong quán bar ngay trung tâm thành phố?

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại thời điểm phóng viên có mặt trong quán bar trên phố Bùi Viện đêm 9.1.2025, mỗi nhân viên trong quán này phải mang chùm 5 - 7 bóng cười mới kịp bán cho khách sử dụng. Lần theo dấu vết, phóng viên phát hiện những quả bóng cười được "sản xuất" ngay tại quán, trong một căn phòng rộng khoảng 6 mét vuông, nằm cạnh nhà vệ sinh.

Đến 23 giờ 40 phút, các nhân viên bất ngờ nháo nhào chạy đến các bàn, giật lấy bóng cười hoặc dùng vật nhọn chọc cho bóng bể, ngay khi khách đang ngậm hút.

Công an kiểm tra quán bar tại phố Bùi Viện, thu giữ các bình khí không rõ nguồn gốc, nghi khí cười ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khuya 9.1 và rạng sáng 10.1, tổ công tác UBND và Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) kiểm tra các quán bar trên đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh. Qua đó, lực lượng phối hợp phát hiện một số vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy; cơ sở không ký hợp đồng lao động với nhân viên; có biểu hiện buôn bán bóng cười, thu giữ nhiều vỏ bóng và các bình nghi chứa khí cười. Tại căn phòng gần nhà vệ sinh và một số ngóc ngách, công an thu giữ 3 bình khí không rõ nguồn gốc, nặng 10 kg/bình, nghi khí cười. Đại diện cơ sở kinh doanh này không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc 3 bình khí. Công an đã lập biên bản, thu giữ và phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, mời chủ cơ sở lên xử lý theo quy định.