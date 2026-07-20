Bóng đá thế giới tạm biệt Messi, Ronaldo, Modric... và đón chào kỷ nguyên mới!

Messi và Yamal đã ôm nhau sau trận chung kết World Cup 2026 ảnh: reuters

Những kỷ lục in dấu Messi, Ronaldo

Rạng sáng ngày 20.7 trên sân vận động New Jersey tại New York (Mỹ), nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha đã đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Argentina trong trận chung kết diễn ra hoàn toàn một chiều, để đăng quang World Cup 2026.

Đó là chiến thắng hoàn toàn áp đảo khi Yamal và La Roja đã cùng nhau tung ra đến 20 cú sút, so với chỉ 2 của Messi và tập thể Argentina đã vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Sau 4 năm, bóng đá thế giới đã đón chào nhà vua mới.

Chiến thắng đầy thuyết phục của La Roja trước La Albiceleste cũng mang trong nó đầy tính biểu tượng của World Cup 2026, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao thế hệ cực kỳ đặc biệt của bóng đá thế giới.

Messi ngoái nhìn chiếc cúp vô địch khi lên nhận tấm HCB ảnh: reuters

Ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ cũng gần như chắc chắn sẽ là lời chia tay của huyền thoại Lionel Messi người ở tuổi 39 đã thiết lập hàng loạt kỷ lục World Cup, từ kiến tạo (12 lần), trở thành người đầu tiên đeo băng đội trưởng ở 3 trận chung kết…

Những giọt nước mắt của M10 lại khiến người ta thổn thức, sau những lời chia tay của một loạt tên tuổi lừng danh khác như Cristiano Ronaldo (41 tuổi, kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp), Kevin De Bruyne (35 tuổi), Luka Modric, Manuel Neuer (40 tuổi), Neymar (34 tuổi)…

Họ mỗi người sở hữu một cá tính, phong cách chơi bóng và sự nghiệp khác nhau. Nhưng đều giống nhau một điểm đã luôn làm lay động trái tim người hâm mộ trái bóng tròn, trên mọi sân khấu từ cấp đội tuyển quốc gia đến CLB suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Thế giới của Yamal, Mbappe, Haaland, Bellingham, Cubarsi…

Mbappe đã vượt qua Messi để thiết lập kỷ lục 22 bàn thắng tại World Cup ảnh: reuters

Ngược lại, giải đấu mùa hè này cũng đánh dấu sự vươn lên của một thế hệ cầu thủ mới, với Mbappe (27 tuổi) vượt mặt Messi ở 2 hạng mục quan trọng: đoạt Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng, trở thành chân sút số 1 mọi thời đại World Cup với 22 bàn (phá kỷ lục 21 bàn của Messi).

Ngay sau siêu sao người Pháp là "hung thần" Erling Haaland (25 tuổi) đến từ Na Uy lần đầu dự World Cup ghi 7 bàn thắng, hay Jude Bellingham (23 tuổi) cũng có 7 pha lập công trong lần đầu góp mặt giúp Anh có huy chương World Cup đầu tiên sau 60 năm…

Tất nhiên, sẽ là thiếu sót cực kỳ lớn nếu không nhắc đến Lamine Yamal, người đã thoát vai thần đồng để trở thành siêu sao khi hoàn tất bộ sưu tập World Cup, EURO và Nations League khi chỉ mới 19 tuổi.

World Cup 2026 cũng là lời chia tay trong tiếc nuối với Ronaldo ảnh: reuters

Phong độ của Yamal tại World Cup 2026 không bùng nổ bằng EURO 2024 vì chỉ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, nhưng bản lĩnh và tầm ảnh hưởng của anh vẫn cực kỳ rõ ràng, như cầu thủ có khả năng rê bóng qua người để dứt điểm và kiến tạo hay nhất thế giới sau Messi.

Cũng không thể không nhắc đến người hùng thầm lặng Cubarsi - người nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026 - đã chơi bóng cực kỳ chững chạc ở trung tâm hàng thủ Tây Ban Nha và tham gia tấn công hiệu quả cũng ở tuổi 19.

Bên cạnh đó là hàng loạt siêu sao mới đã in dấu ấn đậm nét tại World Cup 2026 như Olise cũng ở lần đầu tham dự World Cup đã trở thành Vua kiến tạo với 7 lần dọn cỗ đã phá kỷ lục 6 kiến của huyền thoại Pele tại World Cup 1970…

Trận chung kết World Cup 2026 giống như sự chuyển giao thế hệ giữa Messi và Yamal ảnh: reuters

World Cup 2026 đã khép lại nhưng trái bóng tròn sẽ vẫn lăn trên các sân cỏ thế giới, với lời hẹn cho ngày hội bóng đá sau 4 năm nữa nơi Messi hay Ronaldo, Neymar, Modric... rất có thể sẽ vẫn có mặt nhưng ở khán đài VIP cổ vũ cho những thế hệ đàn em tranh tài.

Nhưng chắc chắn ký ức về thứ bóng đá đẹp đẽ của họ sẽ vẫn còn được chúng ta nhớ mãi, về cuộc đua thế kỷ giữa Messi và Ronaldo, những khoảnh khắc ngẫu hứng của Neymar, bộ não 3D của De Bruyne hay kỹ năng giữ nhịp thượng thừa của Modric...

Họ cũng sẽ là động lực, là mục tiêu chinh phục để Mbappe, Yamal, Haaland, Bellingham... chinh phục kỷ lục mới, để chúng ta tiếp tục chờ đón World Cup 2030 lần đầu tiên được tổ chức giữa 3 châu lục, với 3 quốc gia đồng đăng cai Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha - Ma Rốc.