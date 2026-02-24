Bóng đá Việt Nam lấy đà phi nước đại

Hệ thống hạ tầng và chiến lược trẻ hóa

Muốn bước ra châu lục và thế giới, bóng đá VN cần hiểu rằng không chỉ dựa vào sự thăng hoa nhất thời của một thế hệ (như đội U.23 vừa qua). Sức mạnh bền vững phải đến từ sự đồng bộ từ kế hoạch phát triển, nguồn tài chính ổn định, hệ thống giải đấu quốc nội, cơ sở vật chất và nhất là công tác đào tạo trẻ. Chúng ta chưa thể đạt được trạng thái cân bằng trong nhiều yếu tố. Các CLB Công an Hà Nội, Nam Định bị loại sớm ở AFC Champion League Two; CLB Thanh Hóa chật vật vì thiếu tài chính; cầu thủ V-League xuất ngoại là con số 0… Nhưng biết khi nào cho đủ?

Bóng đá VN với khát vọng phát triển bền vững ẢNH: AFC

Thành ra nếu nhìn tích cực hơn, gần đây có một điểm sáng là bức tranh đầu tư hạ tầng với những siêu dự án sân vận động (SVĐ) đẳng cấp quốc tế mở ra kỳ vọng lớn. Việc khởi công Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với điểm nhấn là SVĐ Trống Đồng (sức chứa 135.000 chỗ ngồi), SVĐ tại Hưng Yên (60.000 chỗ) đủ tiêu chuẩn đăng cai World Cup, hay dự án SVĐ trong khu Rạch Chiếc (TP.HCM) với sức chứa 70.000 chỗ có mái che và điều hòa… đã minh chứng cho tầm nhìn dài hạn. Những "thánh đường" bóng đá này không chỉ là bộ mặt của quốc gia mà còn tạo động lực để bóng đá VN phát triển tương xứng, tự tin đăng cai các giải đấu lớn.

Song hành với hạ tầng là chiến lược săn tìm, tạo cơ hội cho tài năng trẻ. Năm 2026 được xem là năm đầu tư chiến lược cho thế hệ cầu thủ U.17 và U.21. Mục tiêu không còn dừng lại ở sân chơi Đông Nam Á; đội tuyển U.17 VN được đầu tư trọng điểm để cạnh tranh sòng phẳng tấm vé dự World Cup U.17. Trong khi đó, đội U.21 VN với những gương mặt triển vọng đang được bồi dưỡng để hướng tới chiến dịch vòng loại Olympic 2028 mà trải nghiệm quan trọng trước mắt là cuộc chơi tại ASIAD 20.

Đặc biệt dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển VN ở nhiều cấp độ đã chú trọng hơn nhân sự có thể hình, thể trạng mạnh mẽ đủ để cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của bóng đá hiện đại. Đây là sự chuyển dịch cơ bản về tư duy tuyển chọn.

Ngoài ra, việc mạnh dạn tái cấu trúc đội tuyển VN trong bối cảnh các đối thủ khu vực như Indonesia, Thái Lan bắt đầu thay đổi, đầu tư mạnh mẽ cũng là bước đi tất yếu. Bên cạnh các trụ cột như Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Xuân Son…, ông Kim sẽ phải cân nhắc gọi thêm những cái tên vừa nhập tịch như Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên, Lê Giang Patrik, kết hợp dàn tài năng từ U.23 như Đình Bắc, Thanh Nhàn… được xem là bước đi hợp xu thế, hướng đến tương lai.

Lộ trình hiện thực cho tầm nhìn World cup

Quan điểm của Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, cho đến VFF đều thống nhất bóng đá VN phải mạnh dạn bước ra khỏi tầm khu vực để hít thở bầu không khí châu lục, từ đó tính đường tiến xa hơn. Năm 2026, bóng đá VN có lịch trình bận rộn với các giải đấu mang tính quyết định. Đội tuyển nam không chỉ tập trung cho AFF Cup (ASEAN Cup) 2026, mà quan trọng hơn là cuộc đua đến VCK Asian Cup 2027. Việc VFF và HLV Kim Sang-sik không đặt áp lực quá nặng nề vào World Cup 2030 được đánh giá là bước đi thận trọng nhằm dồn toàn lực bồi dưỡng thế hệ tài năng mới phục vụ cho chiến dịch 2034, thời điểm mà các cầu thủ trẻ hiện nay bước vào độ chín sự nghiệp.

Hiện tại, sự vươn lên của bóng đá Indonesia, hay Thái Lan đang nỗ lực xây dựng lại vị thế đã tạo áp lực lớn cho bóng đá VN. Nhưng đó chính là thuốc thử liều cao cho bản lĩnh của "những chiến binh sao vàng". Thay vì nhìn vào đối thủ hay chờ đợi án phạt từ AFC với đội tuyển Malaysia, đội tuyển VN đang chọn cách tập trung nâng cấp chính mình. Việc kiên trì triết lý xây dựng lối chơi hiện đại, tận dụng hợp lý nguồn cầu thủ nhập tịch, cầu thủ Việt kiều và nội lực từ giải đấu quốc nội sẽ là động cơ giúp con tàu bóng đá VN tiến mạnh về phía trước.

Bên cạnh bóng đá nam, bóng đá nữ cũng đang cho thấy một sức sống mới. Sau trải nghiệm quý giá tại World Cup 2023, các "cô gái kim cương" đang hướng tới VCK châu Á - Asian Cup từ ngày 1 - 21.3 tại Úc với mục tiêu không chỉ là thứ hạng mà còn là cạnh tranh sòng phẳng vé đi World Cup một lần nữa. Ngoài đội mạnh Nhật Bản thì Ấn Độ và Đài Loan là những đối thủ mà các cô gái VN hoàn toàn có thể vượt qua để hướng đến vòng tứ kết để ít nhất đoạt vé vớt đến World Cup nữ 2027. Xem ra năm 2026 là thời điểm thích hợp và cũng là bản lề để bóng đá VN chuẩn bị tốt nhất cho cuộc phi nước đại hướng đến các mục tiêu lớn trong tương lai.