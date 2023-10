Bỗng dưng thèm ăn cá, cơ thể thiếu chất gì?

Cảm giác thèm ăn một món gì đó có thể xảy ra do yếu tố tâm lý, sinh lý hay đơn giản là thói quen. Ví dụ, nếu bạn có thói quen ăn bắp rang khi xem phim thì mỗi khi xem phim sẽ tự động thèm bắp rang, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thèm ăn cá có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu protein SHUTTERSTOCK

Khi thèm cá, lý do thường gặp nhất là do chế độ ăn của chúng ta. Những người đang ăn kiêng, đặc biệt là cắt giảm calo sẽ dễ thèm ăn cá hơn bình thường. Nguyên nhân chính là do thiếu protein.

"Chế độ ăn thiếu protein sẽ khiến cơ thể thèm ăn các thực phẩm giàu protein như thịt gà, cá và các loại thịt khác", chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Michael Lam cho biết.

Protein là loại dưỡng chất đa lượng rất quan trọng với sức khỏe. Chúng ta cần protein cho hầu hết các chức năng của cơ thể, từ duy trì sức khỏe móng, tóc, cơ bắp đến cơ quan nội tạng. Do đó, nếu bạn bỗng dưng thèm ăn cá và có quá ít protein trong chế độ ăn thì cách tốt nhất là hãy tăng cường protein bằng thịt nạc, trứng, sữa và cả cá.

Trong một số trường hợp, cảm giác thèm ăn cá lại có yếu tố tâm lý. Chẳng hạn, bạn thích một món cá nào đó là vì lúc nhỏ được ăn cùng với gia đình. Điều này mang lại cảm giác thích thú và thỉnh thoảng bạn muốn tìm lại hương vị đó cũng là điều bình thường.

Hiện tại, chưa bằng chứng khoa học nào cho thấy thèm ăn cá có liên quan với căn bệnh hay vấn đề sức khỏe nào. Do đó, nếu bạn thèm cá thì hãy lựa chọn cho mình món cá ưa thích và thưởng thức chúng.

Ăn cá mang lại tất nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là các loại cá giàu a xít béo omega-3 như cá hồi, cá ngừ, cá thu hay cá mòi. Nhìn chung, các loại cá dù là nước ngọt hay nước mặn đều chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi như vitamin D, B12, canxi, sắt, kẽm, i ốt, magiê, kali và nhiều dưỡng chất khác.

Trên thực tế, có một số quan điểm cho rằng thèm cá có thể là do cơ thể đang thiếu omega-3 hay một số chất dinh dưỡng khác như i ốt. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục và cần được nghiên cứu thêm.

Tất cả dưỡng chất trong cá sẽ giúp duy trì trái tim khỏe mạnh, cải thiện chức năng não, giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như viêm nhiễm, viêm khớp, tiểu đường và mất trí nhớ, theo Healthline.