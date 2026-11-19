Tự tay chuẩn bị 27 món quà bất ngờ tặng cả lớp dịp 19.11

Lường Thị Yến Nhi, học viên ngành trinh sát an ninh, Trường CĐ An ninh nhân dân (T08), là thành viên nữ duy nhất trong lớp. Mới đây, nữ sinh này đã tạo bất ngờ cho cả lớp khi một mình âm thầm chuẩn bị quà tặng nhân dịp ngày Quốc tế đàn ông 19.11.

Chỉ mới 1 tháng trước, Nhi đã nhận về vô vàn tình cảm, sự quan tâm của những nam sinh trong lớp học vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Bởi vậy, dịp 19.11 chính là khoảng thời gian ngọt ngào để "bông hồng" duy nhất gửi lời tri ân và đáp lại tình cảm ấm áp của cả lớp.

Lường Thị Yến Nhi nhận quà trong dịp lễ 20.10 cùng cả lớp ẢNH: NVCC

"Mình lên ý tưởng tặng quà trước khoảng 1 tháng, lướt mạng xã hội và tham khảo nhiều thước phim, hình ảnh. Sau cùng là kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo phông chúc mừng", Nhi chia sẻ về quá trình âm thầm chuẩn bị quà tặng cho cả lớp ngày Quốc tế đàn ông.

Là thành viên nữ duy nhất của tập thể, Nhi luôn nhận về sự quan tâm, yêu thương và trân trọng từ toàn bộ thành viên trong lớp. Nói thêm về quyết định tự tay chuẩn bị 27 món quà cho các nam học viên, Yến Nhi cười và nói: "Quyết định tự tay chuẩn bị quà tặng vì mình muốn đáp lại tình cảm của mọi người và mong các bạn nam sẽ có một ngày lễ ý nghĩa".

"Bông hồng" duy nhất đáp lễ đầy tình cảm dành cho các nam học viên dịp 19.11 ẢNH: NVCC

Học tập và sinh hoạt cùng một tập thể toàn nam sinh đặc thù ngành lực lượng, Nhi cho biết luôn được các bạn cùng lớp quan tâm, giúp đỡ. "Thậm chí có những công việc các anh, các bạn làm giúp luôn để mình không phải động tay tới. Điều mình cảm thấy tự hào về cả lớp chính là tấm lòng chân thành của mọi người", nữ học viên bày tỏ.

Trong môi trường học tập và rèn luyện vốn luôn duy trì sự nghiêm túc và nêu cao tinh thần kỷ luật, nữ học viên cho rằng những khoảnh khắc tạo bất ngờ này cũng mang giá trị vô cùng to lớn. Đây thực sự là khoảng lặng để chữa lành tâm hồn và tiếp thêm năng lượng, mang lại nhiều kỷ niệm đẹp trong quá trình học tập.

Sự ấm áp bên trong môi trường kỷ luật thép

Phạm Văn Trọng Tấn, bạn cùng lớp của Yến Nhi, bày tỏ sự bất ngờ khi đón nhận phần quà đến từ nữ học viên. "Bạn làm cho cả lớp mình rất bất ngờ từ khâu tổ chức tới những món quà vô cùng ý nghĩa mà bạn dành tặng cả lớp. Chúng mình cảm nhận được sự chu đáo, tinh tế. Các bạn nam trong lớp rất vui và hãnh diện", Tấn hào hứng chia sẻ.

Cũng theo nam học viên, Nhi luôn tham gia tích cực trong các hoạt động của lớp, hòa đồng với mọi người, điều này góp phần giúp không khí lớp học trở nên đoàn kết. Trong các ngày lễ như 20.10 hay 8.3, các thành viên nam trong lớp sẽ họp trước khoảng 1 tháng để lên kế hoạch, tổ chức ngày lễ thật chu đáo cho "bông hoa" duy nhất của lớp. "Chúng mình cùng tham khảo trên mạng những món quà ý nghĩa để gửi tặng đến Nhi", Tấn nói.

Một trong những kỷ niệm đặc biệt, khó quên của các nam học viên ẢNH: NVCC

Đánh giá cao hành động này của bạn nữ, thượng úy Ngô Xuân Tiến, hiện đang công tác tại một đơn vị đóng quân trên địa bàn P.Hạnh Thông, TP.HCM, cho rằng đối với môi trường kỷ luật cao, việc làm này không chỉ mang tính bất ngờ mà còn vô cùng lãng mạn. "Việc được tặng quà như thế có thể là lần đặc biệt nhất trong thời học viên của các bạn nam. Điều tuyệt vời hơn chính là món quà lại do bạn nữ duy nhất của đơn vị dành tặng", anh Tiến nhận định.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Âu, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng trong môi trường đặc thù như ngành trinh sát an ninh, yếu tố tinh thần là điểm tựa không thể thiếu và kỷ luật giúp tạo nên bản lĩnh người chiến sĩ, còn tình cảm giữ cho trái tim người chiến sĩ luôn ấm áp và nhiệt huyết.

Những món quà và cả khâu tổ chức được Nhi chuẩn bị kỹ càng ẢNH: NVCC

Cũng theo ông Âu, từ việc được nhận quà ngày 20.10 cho đến chủ động tặng quà ngày 19.11 là bước trưởng thành đẹp và đáng trân trọng. "Điều này cho thấy Nhi không chỉ muốn là bông hoa được chăm sóc, mà còn muốn là một người đồng đội thực thụ, biết yêu thương và biết sẻ chia. Mang đến một thông điệp ý nghĩa: quan tâm không phải là chuyện một chiều. Các chàng trai, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cần được ghi nhận và động viên. Khi sự quan tâm đi trọn một vòng, từ nam đến nữ rồi từ nữ trở lại nam, tập thể sẽ trở nên gắn kết, bình đẳng và ấm áp hơn", ông Âu nói.