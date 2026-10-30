Nữ học viên An ninh chinh phục 'Sinh viên 5 tốt'

Yến Nhi đã ấp ủ ước mơ trở thành học viên của Học viện An ninh nhân dân từ khi nhìn anh trai khoác lên bộ quân phục đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang. Khi trưởng thành hơn, điều thôi thúc Nhi lựa chọn con đường này còn là khát khao phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Yến Nhi đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư Ảnh: NVCC

Khi đạt được ước mơ vào Học viện An ninh nhân dân, Nhi không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện. Sau quá trình rèn luyện bền bỉ, Yến Nhi đã đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm 2024 - 2025. Bên cạnh đó, Yến Nhi còn đạt nhiều giải thưởng khác như: giải ba cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 của Thành ủy Hà Nội; giải nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp học viện năm học 2025 - 2026; giải nhất cuộc thi Olympic tiếng Trung cấp học viện năm học 2025 - 2025; giải B cuộc thi viết Tìm hiểu 80 năm truyền thống Học viện An ninh nhân dân cấp học viện…

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện thường niên như hiến máu, Mùa hè xanh..., Yến Nhi còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động gắn liền với công tác hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID; giúp người dân khắc phục hậu quả sau các cơn bão lớn. Không chỉ tham gia hoạt động tình nguyện, Yến Nhi còn là thành viên của CLB Guitar Học viện An ninh Nhân dân. Sau những giờ học tập, rèn luyện căng thẳng, Yến Nhi cùng bạn bè lại cùng nhau tấu lên những giai điệu để môi trường rèn luyện trong lực lượng vũ trang không chỉ mang tính kỷ luật mà còn càng thêm đoàn kết, gắn bó.

Yến Nhi (thứ 2 từ trái sang) tham gia hoạt động tình nguyện ở địa phương Ảnh: NVCC

Yến Nhi cảm thấy vô cùng tự hào là một mảnh ghép, góp phần vào trang sử hào hùng 80 năm xây dựng và phát triển của học viện. Từ đó, bản thân càng ý thức hơn về nghĩa vụ học tập và rèn luyện, phát huy, cống hiến. Cô bạn cho biết sẽ tiếp tục tiên phong, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, sẵn sàng trở thành người sĩ quan an ninh "vừa hồng vừa chuyên", "Vì nhân dân phục vụ" trong tương lai.

Nguyễn Kế Bình, bạn học của Yến Nhi tại Học viện An ninh nhân dân, cho biết Nhi rất siêng năng, có mục tiêu rõ ràng và sớm xác lập cho bản thân lộ trình phấn đấu nghiêm túc. Theo Bình, Yến Nhi có tố chất văn chương, nhạy bén trong cách sử dụng ngôn từ và có khả năng tư duy, tự nghiên cứu tốt. Vì thế, việc học tập và nghiên cứu dường như trở thành một thế mạnh, được thể hiện qua những kết quả cụ thể cũng như sự ghi nhận từ thầy cô.



