Tuổi 20 đáng ngưỡng mộ của một học viên an ninh

Sinh ra trong gia đình có nhiều thế hệ cống hiến cho cách mạng và lực lượng Công an nhân dân, Hồ Thanh Hoàng, học viên năm thứ 4, Trường ĐH An ninh nhân dân, sớm được nghe những câu chuyện về tinh thần phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Đó là "chiếc nôi" đã vun đắp trong Hoàng niềm tự hào, tình yêu đối với màu áo Công an nhân dân và lý tưởng cống hiến từ khi còn nhỏ.

Hồ Thanh Hoàng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân tại xã Nam Cát Tiên, TP.Đồng Nai ẢNH: NVCC

"Tôi cũng luôn ý thức rằng truyền thống gia đình là nền tảng để soi đường, còn bản thân mình phải không ngừng học tập, rèn luyện và phấn đấu để xứng đáng với những giá trị ấy. Điều đó trở thành động lực để tôi nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn mỗi ngày", Hoàng chia sẻ.

Bằng sự nỗ lực và kỷ luật, cậu học trò ngày nào đã trở thành học viên xuất sắc, là "Sinh viên 5 tốt cấp Bộ Công an", "Điển hình tiên tiến cấp Bộ Công an trong phong trào thi đua học tập - rèn luyện tốt giai đoạn 2023-2025".

Ngoài ra, Hoàng là học viên giỏi nhiều năm liền, đoạt giải nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường ĐH An ninh nhân dân. Công trình tiếp tục được chọn tham gia xét Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nhìn "bảng vàng thành tích" của Hoàng, hẳn ai cũng ngưỡng mộ, thế nhưng ít ai biết rằng để có hình ảnh một học viên bản lĩnh, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết, Hoàng đã phải trải qua rèn luyện gian khổ cả về kiến thức lẫn kỹ năng.

Hoàng kể, trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, lịch hoạt động mỗi ngày của học viên được sắp xếp gần như kín thời gian. Hằng ngày, học viên phải tuân thủ các chế độ sinh hoạt như tập thể dục, học tập tại giảng đường, rồi tiếp tục dành thời gian cho các nội dung huấn luyện quân sự, võ thuật theo chương trình đào tạo và các đề tài nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội.

"Với đặc thù sinh viên ngành công an, việc vừa học tập, rèn luyện, thực hiện các dự án cá nhân, vừa phải chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt, điều lệnh nội vụ là thử thách nhưng cũng là động lực để tôi dần hoàn thiện bản thân", Hoàng chia sẻ.

Ở tuổi đôi mươi, Hoàng không nói nhiều về những ước mơ lớn lao. Điều anh nhắc đến nhiều nhất là lý tưởng "trung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ", điều mà mọi học viên trong môi trường lực lượng vũ trang luôn được hun đúc mỗi ngày.

"Cho dù là bây giờ hay sau này, lý tưởng ấy vẫn như ngọn lửa vĩnh cửu, rực cháy không tàn và đó chính là kim chỉ nam để mỗi người trong tuổi trẻ Công an nhân dân luôn phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần kiến tạo và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Hoàng chia sẻ.

Thầy Nguyễn Anh Sơn, Chủ nhiệm trung đội của Hoàng, cho biết: "Hoàng hội tụ đầy đủ bản lĩnh của một chiến sĩ trẻ: nghiêm túc, kỷ luật trên thao trường, sáng tạo, cầu tiến trên giảng đường và luôn nhiệt thành với các phong trào Đoàn".

Trong mắt bạn bè, Thanh Hoàng là người truyền cảm hứng học tập tích cực. Học viên Thanh Kiệt, Phó trung đội trưởng trung đội Hoàng đang học tập, cho hay Hoàng có phương pháp học khoa học, luôn biết cách sắp xếp thời gian và không ngại chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu học tập cho các bạn.