'Bóng hồng' Viện Kiểm sát tiếp sức thí sinh Cần Thơ

Chiều 11.6, hơn 33.000 thí sinh Cần Thơ tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn toán. Hơn 12 giờ, tại điểm Trường THPT An Khánh (phường Tân An, TP.Cần Thơ), đội Tiếp sức mùa thi đã tập trung. Nước và dù che cho các thí sinh đều đặt trên bàn để sẵn sàng phục vụ. Buổi trưa nắng gắt nhưng các bạn trẻ vẫn xếp thành hàng đón thí sinh trước cổng trường.

Lý Bách Duyên Anh (trái) và Nguyễn Thảo Hiền, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 TP.Cần Thơ cùng tham gia Tiếp sức mùa thi ẢNH: THANH DUY

Đội tình nguyện có hơn 30 người, gồm đoàn viên, thanh niên địa phương và sinh viên các trường đại học. Hòa trong những bạn trẻ mặc "áo xanh" của Đoàn, có hai cô gái diện trang phục khác biệt, đó là Lý Bách Duyên Anh (25 tuổi) và Nguyễn Thảo Hiền (23 tuổi), cùng thuộc Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 TP.Cần Thơ.

Duyên Anh vào ngành năm 2024 và đang phụ trách bộ phận hình sự tại cơ quan. Công việc chính là tiếp nhận hồ sơ tin báo tố giác tội phạm, tống đạt văn bản, hỗ trợ hồ sơ cho các kiểm sát viên. Còn Thảo Hiền là người con của Hà Nội, mới vào Cần Thơ công tác từ tháng 5.2026.

Mọi người cùng phối hợp hỗ trợ thí sinh ẢNH: THANH DUY

Lần đầu tiên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi nên Thảo Hiền có chút bỡ ngỡ. Ngay từ buổi đầu "ra quân" vào sáng 11.6, một thử thách thật sự đã đến với trạm tiếp sức khi trời đổ cơn mưa. Dẫu vậy, Thảo Hiền thấy công việc hỗ trợ vui nhiều hơn mệt, vì mọi người đều rất hòa nhã và hết lòng hỗ trợ nhau. Đặc biệt, mỗi thí sinh bước vào trường đều được "săn đón" nhiệt tình, khiến phụ huynh cảm thấy vui lây.

Trong khi đó, Duyên Anh bắt nhịp nhanh với công việc hơn. Bởi khi còn là sinh viên Đại học Cần Thơ, cô gái quê Vĩnh Long đã cùng đoàn khoa tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp (cũ).

"Trong kỳ thi này, bên cạnh việc phát nước suối và dụng cụ học tập, còn một công việc rất quan trọng nữa là gửi những lời chúc, cổ động tinh thần cho thí sinh. Các tình nguyện viên phải luôn giữ sự vui tươi, niềm nở thì mới truyền cho các bạn thí sinh sự tự tin, cởi bỏ áp lực thi cử được", Duyên Anh bộc bạch.

Không khí vui tươi tại trạm tiếp sức ẢNH: THANH DUY

Thí sinh vừa tới cổng trường là có tình nguyện viên ra hỗ trợ ẢNH: THANH DUY

Sự có mặt của 2 "bóng hồng" đến từ việc kết nghĩa khắn khít giữa Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 TP.Cần Thơ với Đoàn phường Tân An trong triển khai các hoạt động tình nguyện giúp đỡ cộng đồng thời gian qua. Ngoài điểm thi Trường THPT An Khánh, những đồng nghiệp của Duyên Anh và Thảo Hiền cũng đang tiếp sức các thí sinh "vượt vũ môn" tại điểm thi Trường THPT Lưu Hữu Phước.

Do tính chất của công việc, Duyên Anh và Thảo Hiền đăng ký hỗ trợ thí sinh vào đầu giờ thi các môn, rồi trở lại cơ quan để tiếp tục nhận hồ sơ, lưu trữ tài liệu từ các nơi gửi về, vì không thể chậm trễ. Thảo Hiền chia sẻ: "Chương trình Tiếp sức mùa thi thực sự là nơi kết nối những trái tim tình nguyện. Ai đến đây cũng có thêm tình bạn, kỷ niệm và để có động lực tiếp tục tham gia. Em mong sự góp sức nhỏ của mình sẽ giúp chương trình thêm thành công, lan tỏa hơn nữa".