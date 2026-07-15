Booking.com xin lỗi, hoàn tiền cho khách bị từ chối nhận phòng

Sau gần 3 tuần kể từ vụ việc một gia đình từ Quảng Ninh bị từ chối nhận phòng tại một khách sạn ở Hà Tĩnh dù đã đặt và thanh toán qua nền tảng trực tuyến, Booking.com xin lỗi khách hàng, đồng thời chấp thuận hoàn tiền và đề xuất phương án hỗ trợ chi phí phát sinh cho khách hàng...

Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến Bookig.com ẢNH: L.N.H

Trước đó, Thanh Niên phản ánh trường hợp gia đình chị N.T.T.G (ở Quảng Ninh) đặt phòng tại một khách sạn 5 sao ở P.Thành Sen (Hà Tĩnh) thông qua Booking.com để nghỉ đêm 27.6. Sau khi nhận mã xác nhận đặt phòng và thanh toán hơn 1,4 triệu đồng từ cách đó 2 tuần, gia đình yên tâm khởi hành.

Tuy nhiên, khi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, lễ tân thông báo không có thông tin đặt phòng trên hệ thống. Để có nơi lưu trú sau hành trình dài cùng hai con nhỏ, gia đình chị G. buộc phải thuê một phòng khác ngay tại khách sạn đó với mức giá cao hơn.

Sau khi bài viết được đăng tải, Booking.com đã xin lỗi khách hàng bằng email và xác nhận sự cố phát sinh từ đơn đặt phòng thuộc hình thức Partner Offer (đối tác cung cấp dịch vụ). Theo Booking.com, ở một số trường hợp, thông tin đặt phòng có thể mất nhiều thời gian hơn để được đồng bộ với hệ thống của cơ sở lưu trú.

Trong thư phản hồi gửi khách hàng, Booking.com bày tỏ sự tiếc nuối về những bất tiện mà gia đình đã gặp phải, đặc biệt sau hành trình dài và trong kỳ nghỉ cùng người thân. Doanh nghiệp này cũng cho biết đã hoàn lại toàn bộ số tiền của đơn đặt phòng ban đầu.

Sau khi tiếp nhận hóa đơn lưu trú thay thế do khách hàng cung cấp, Booking.com xin lỗi khách hàng và cho biết lên phương án hỗ trợ thêm toàn bộ khoản chênh lệch mà gia đình phải chi trả để thuê phòng khác tại khách sạn trong đêm xảy ra sự cố.

Đại diện Booking.com cũng cho biết đã chuyển vụ việc tới bộ phận chuyên trách để rà soát quy trình xử lý đối với các đơn đặt phòng do đối tác cung cấp, nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh những trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Trao đổi với Thanh Niên, phía khách sạn từng xác nhận phản ánh của khách hàng là đúng sự việc và khẳng định đã phối hợp với khách cũng như Booking.com để bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ, đồng thời tránh ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở lưu trú.

Trong khi đó, chị N.T.T.G cho biết gia đình chỉ nhận số tiền hoàn và từ chối nhận hỗ trợ thêm của Booking.com. Chị G cũng cho hay bản thân rất vất vả để liên hệ với hệ thống chăm sóc của nền tảng đặt phòng nghỉ trực tuyến này. Số điện thoại liên hệ hay kênh thông thông tin liên lạc với đơn vị này tại Việt Nam rất khó tiếp cận.