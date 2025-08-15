Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Brodard chính thức khai trương mùa bánh Trung thu 2025

15/08/2025 08:00 GMT+7

Dịp Trung thu năm nay, thương hiệu bánh lâu đời Brodard chính thức ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu 2025 với chủ đề ‘Sắc Thiên Nhiên - Hương Đoàn Viên’, tôn vinh vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên khoáng đạt và không khí sum vầy ấm áp.

Brodard chính thức khai trương mùa bánh Trung thu 2025- Ảnh 1.

Sự kiện khai trương diễn ra tại showroom Brodard, 72 Ngô Đức Kế, Quận 1 (cũ), TP.HCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ, khách hàng thân thiết, đối tác và nhà phân phối đã đồng hành cùng Brodard suốt nhiều năm qua.

Brodard chính thức khai trương mùa bánh Trung thu 2025- Ảnh 2.

Bộ sưu tập năm nay mang dấu ấn đổi mới với 4 thiết kế hộp hoàn toàn mới, kết hợp tinh tế giữa màu pastel dịu nhẹ và sắc vàng rực rỡ, cùng họa tiết hoa lá, chim muông mềm mại.

Brodard chính thức khai trương mùa bánh Trung thu 2025- Ảnh 3.

Bên trong là 20 hương vị bánh đặc sắc, được tạo nên từ nguyên liệu tuyển chọn khắt khe. Trong đó, 5 dòng nhân mới - gà quay jambon bát bửu, đậu xanh kim sa lava, long nhãn rượu vang, sò điệp sốt bào ngư và thập cẩm chay - hứa hẹn mang đến trải nghiệm ẩm thực mùa trăng phong phú và mới lạ.

Brodard chính thức khai trương mùa bánh Trung thu 2025- Ảnh 4.

Không chỉ chú trọng hương vị, Brodard còn đầu tư vào trải nghiệm thị giác - từ thiết kế bao bì, cách bày trí đến không gian mua sắm. Sự kiện ra mắt diễn ra trong không khí rộn ràng với màn múa lân, thưởng trà - ăn bánh và gặp gỡ khách mời, mang trọn tinh thần Tết Đoàn viên.

Brodard chính thức khai trương mùa bánh Trung thu 2025- Ảnh 5.

Ra đời từ năm 1948, Brodard là một trong những thương hiệu ẩm thực lâu đời và được tin yêu tại TP.HCM. Suốt hơn 75 năm, Brodard không chỉ chinh phục thực khách bằng hương vị tinh tế, mà còn bởi sự chỉn chu trong từng thiết kế, giữ trọn giá trị truyền thống và không ngừng đổi mới.

Hệ thống showroom Brodard được đặt tại trung tâm thành phố, nổi bật với sắc xanh lá đặc trưng - dấu ấn quen thuộc của thương hiệu mỗi mùa trăng về.

Thông tin liên hệ:

  • Website: www.brodardbakery.com
  • Email: brodard@brodardbakery.com
  • Showroom 1: 72 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1 (cũ), TP.HCM
  • Showroom 2: 11 Nguyễn Thiệp, P.Bến Nghé, Q.1 (cũ), TP.HCM
  • Hotline: 0913 04 1948

Ưu đãi khai trương: Giảm 10% cho khách hàng mua sắm trong dịp khai trương tới ngày 25.8.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
