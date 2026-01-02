Brooklyn Beckham phớt lờ thông điệp hòa giải từ cha mẹ

Brooklyn Beckham cho thấy việc đoàn tụ với gia đình không nằm trong ưu tiên của mình. Trong ngày đón năm mới, anh cùng vợ là Nicola Peltz tiệc tùng thâu đêm mà không có một lời chúc nào dành cho cha mẹ. Diễn biến này xảy ra song song với những động thái được cho là lời kêu gọi hòa giải từ David và Victoria Beckham, theo Mirror ngày 1.1.

Brooklyn Beckham từ chối đón năm mới cùng gia đình

Trong đoạn video được TMZ công bố, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz xuất hiện vui vẻ, hòa mình vào không khí sôi động. Cặp đôi không cho thấy bất kỳ dấu hiệu buồn bã hay căng thẳng nào liên quan đến mâu thuẫn gia đình đang được dư luận quan tâm.

Brooklyn Beckham cùng vợ vui vẻ đón năm mới tại Mỹ và tiếp tục phớt lờ cha mẹ Ảnh: Instagram nicolaannepeltzbeckham

Trong khi đó, cha mẹ của Brooklyn Beckham được cho là đã có thêm một nỗ lực nhằm xoa dịu mâu thuẫn gia đình - vốn đã âm ỉ và công khai suốt nhiều tháng qua. Trên Instagram hôm 31.12, David Beckham đăng tải 20 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc mà anh gọi là không thể quên. Trong các hình ảnh này có sự xuất hiện của Victoria Beckham cùng ba người con là Romeo, Cruz và Harper.

Sau đó, cựu đội trưởng tuyển Anh tiếp tục chia sẻ một bức ảnh cũ chụp cùng Brooklyn Beckham, ghi lại khoảnh khắc hai cha con ôm nhau trong những ngày tháng hạnh phúc. "Bố yêu tất cả các con rất nhiều", David Beckham viết kèm biểu tượng trái tim màu trắng.

Anh cũng đăng thêm một bức ảnh đen trắng chụp cả gia đình, trong đó Victoria Beckham đang bế Harper khi còn nhỏ. David Beckham viết: "Các con là cuộc sống của bố. Bố yêu tất cả các con. Yêu thương thật nhiều. Hướng tới năm 2026".

David Beckham chia sẻ hình ảnh cũ chụp cùng con trai cả, được xem là động thái thể hiện mong muốn hàn gắn quan hệ gia đình Ảnh: Instagram davidbeckham

Victoria Beckham sau đó chia sẻ lại bài đăng của chồng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, theo những hình ảnh do TMZ ghi lại, Brooklyn Beckham dường như vẫn tiếp tục giữ khoảng cách với gia đình, khi anh xuất hiện chủ yếu trong các hoạt động tại Mỹ.

Bất chấp những nỗi buồn riêng, David và Victoria Beckham vẫn giữ hình ảnh lạc quan khi tổ chức một buổi tiệc đón năm mới tại nhà. Cặp đôi xuất hiện trong trang phục sang trọng, trong đó David Beckham còn hài hước cho biết vợ mình đã ăn diện quá mức cần thiết cho dịp này.

Victoria diện một thiết kế đến từ chính thương hiệu thời trang của cô, chiếc váy đen ôm sát, cổ khoét sâu với đường xẻ táo bạo, trị giá khoảng 1.330 USD. Buổi tiệc còn có sự góp mặt của nhiều bạn bè trong giới thời trang và truyền thông.

David và Victoria Beckham xuất hiện trong buổi tiệc đón năm mới, bất chấp những căng thẳng đang bao trùm gia đình Ảnh: Instagram victoriabeckham

Trước đó, gia đình Beckham đã đón Giáng sinh tại Cotswolds (Anh), song Brooklyn Beckham tiếp tục vắng mặt. Trong khi đó, Nicola Peltz chia sẻ rằng cô rất hạnh phúc khi được trở về nhà để đón năm mới sau khi hoàn tất quá trình ghi hình cho bộ phim giật gân Pretty Ugly.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vẫn duy trì hình ảnh gắn bó, bất chấp làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ, những người liên tục kêu gọi anh hàn gắn mối quan hệ với gia đình. Gần đây, Cruz Beckham xác nhận rằng Brooklyn Beckham đã chặn toàn bộ các thành viên trong gia đình trên mạng xã hội, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng anh bị gia đình hủy theo dõi.

"Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ hủy theo dõi con trai mình. Mọi người hãy cần làm rõ sự thật. Họ thức dậy và phát hiện mình đã bị chặn, tôi cũng vậy", Cruz viết.

Mâu thuẫn trong gia đình Beckham lần đầu bùng phát công khai vào thời điểm trước sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra Brooklyn Beckham vắng mặt trong nhiều dịp sum họp gia đình quan trọng, bao gồm sinh nhật của cả cha lẫn mẹ. Anh cũng không còn tương tác hay chúc mừng gia đình trên mạng xã hội, điều trước đây hiếm khi xảy ra.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tiếp tục không tham dự các sự kiện gia đình quan trọng, trong đó có lễ phong tước hiệp sĩ được mong chờ từ lâu của David Beckham vào năm 2025. Cặp đôi trẻ tuổi cũng tổ chức lễ làm mới lời thề hôn nhân mà không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình ruột thịt của Brooklyn Beckham tham dự.