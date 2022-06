BTS ngưng diễn khiến fan rơi nước mắt, nhà đầu tư phẫn nộ

Một ngày sau khi ban nhạc BTS gồm 7 thành viên tuyên bố ngừng hoạt động âm nhạc do kiệt sức để theo đuổi các dự án solo, nhiều người Hàn Quốc đã bị sốc và mất tinh thần trước tin tức đưa ra hôm 14.6. Một số thành viên BTS đến tuổi nhập ngũ làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của ban nhạc có những bản hit đầy lạc quan và thông điệp trao quyền cho giới trẻ biến họ thành những ngôi sao toàn cầu.

“Tôi liên tưởng đến chuyện họ ngừng hoạt động và rơi nước mắt. Giọng hát của họ đã mang lại sức mạnh to lớn khi tôi phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn, khiến tôi không còn sợ hãi trước những sóng gió như vậy nữa... Bây giờ tôi muốn truyền sự can đảm của mình cho họ”, người hâm mộ Nini Lee nói với Reuters từ một quán cà phê ở Seoul, nơi cô đang tụ tập với những khán giả hâm mộ khác.

Kim Young Sun, điều hành quán cà phê, cho biết cảm thấy tiếc vì với tư cách là một người hâm mộ chỉ muốn vào thời điểm khó khăn, mong BTS có khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng để sạc lại năng lượng.

Trưởng nhóm BTS, rapper RM, trong một video đầy nước mắt phát hành hôm 14.6 nhân kỷ niệm 9 năm thành lập nhóm nhạc, cho biết anh “cảm thấy tội lỗi và sợ hãi”, yêu cầu các thành viên còn lại mà anh đang rất cần hãy suy nghĩ kỹ. Năm ngoái BTS trở thành ban nhạc châu Á đầu tiên giành giải Nghệ sĩ của năm tại American Music Awards.

Ca sĩ Jimin thú nhận đang vật lộn với cái mà anh gọi là “quá trình mệt mỏi”. RM cũng than thở rằng ngành công nghiệp K-pop không thể cung cấp cho các nghệ sĩ trẻ “thời gian để trưởng thành”.

Trên mạng xã hội, một số người hâm mộ khác đã đổ lỗi cho nhóm quản lý HYBE của BTS vì đã không ngừng thúc đẩy ra album mới và các cơ hội kiếm tiền khác. Công ty không trả lời hay bình luận vụ việc.

Nhà phê bình văn hóa Hàn Quốc Jung Duk Hyun, nhận định: “Ngành công nghiệp K-pop, sản sinh thần tượng từ lâu đã chạy theo hệ thống tối đa hóa lợi nhuận, nơi các ngôi sao không thể nghỉ ngơi ngay cả khi họ đã cháy hết mình”.





Cổ đông tức giận

Thông báo bất ngờ BTS ngưng hoạt động làm dấy lên sự tức giận của các nhà đầu tư vào HYBE - công ty quản lý BTS lên sàn chứng khoán cách đây hai năm. Cổ phiếu của công ty giảm 25% vào ngày 15.6, xóa sạch gần 1,55 tỉ USD khỏi thị trường.

“Họ đã tác động vào trái tim của các cổ đông”, một người viết trên nền tảng giao dịch chứng khoán Samsung Securities.

Cổ phiếu HYBE hoạt động tương đối kém trong những tháng gần đây. Giám đốc điều hành công ty HYPE cùng một số thành viên BTS đã bán số cổ phiếu trị giá 7,75 triệu USD vào tháng 12.2022.

Tất cả nam giới Hàn Quốc đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khoảng hai năm. Thành viên lớn tuổi nhất của BTS – Jin - được yêu cầu bắt đầu thực hiện nghĩa vụ vào năm sau.

Một dự luật thúc đẩy việc miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho các nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu đang chờ được thông qua tại Quốc hội Hàn Quốc, trong bối cảnh cuộc tranh luận kéo dài về việc liệu BTS có xứng đáng với những lợi ích tương tự mà các vận động viên thể thao được hưởng hay không.

Lee Ki Hoon, một nhà phân tích tại Hana Financial Investment Co. đã viết trong một báo cáo rằng việc BTS không còn hoạt động do phải thi hành nghĩa vụ quân sự có thể dẫn đến khoản lỗ 580 triệu USD vào năm 2023.