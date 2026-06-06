Bữa sáng 0 đồng ‘kỳ lạ’ ở TP.HCM: Từ 4 giờ đã có người chờ

Khoảng 6 giờ sáng thứ bảy hằng tuần, điểm trao bữa sáng 0 đồng tại số 22 Bùi Đình Túy (phường Bình Thạnh, TP.HCM) trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Chương trình do Ban Bảo trợ từ thiện bác ái TP.HCM (trước đây trực thuộc Hội Chữ thập đỏ quận 1 cũ) duy trì từ năm 2022 đến nay.

Điều "kỳ lạ" ở điểm trao bữa sáng 0 đồng này là có người đến chờ từ 4 giờ sáng, hơn 200 suất ăn được phát hết chỉ trong 15 phút. Đặc biệt, những phần ăn không chỉ được phát tại chỗ, mà còn được nhóm thiện nguyện mang đến trao tận nhà cho các cụ già khó khăn đi lại, bệnh tật...

Bà Đặng Nguyệt (78 tuổi, ở TP.HCM) có mặt tại điểm phát đồ ăn từ khoảng 4 giờ sáng. Bà cho biết mình ở cùng anh chị đã ngoài 80 tuổi, nương tựa nhau sống qua ngày.

"Thứ bảy nào tôi cũng ra đây xếp hàng nhận đồ ăn. Hôm thì hủ tiếu hấp, hôm thì mì xào, bánh mì, bánh giò... Món nào cũng nóng, cũng ngon, lại đỡ một khoản tiền ăn sáng", bà xúc động bày tỏ.

Cách đó không xa, trên chiếc xe chất ít đồ dùng cá nhân và chiếc gối cũ bạc màu, ông Sáu (60 tuổi, ở TP.HCM) dừng lại bên lề đường rồi chậm rãi bước xuống xếp hàng. Hằng ngày, ông đi bán vé số để mưu sinh.

Nhận phần bánh mì và gói xôi nóng trên tay, ông Sáu cười hiền: “Tôi thấy ở đây đông người nên ghé hỏi thử, không ngờ được phần ăn sáng ngon như vậy".

Các cụ ông, cụ bà vui mừng nhận phần điểm tâm miễn phí ẢNH: THANH MAI

Chỉ 15 phút, khoảng hơn 200 phần ăn đã được trao tận tay người lao động nghèo, người già neo đơn… Những suất còn lại được nhóm tiếp tục trao tận nhà cho những người già yếu, bệnh tật.

Theo chân bà Nguyễn Thị Thanh Dung (58 tuổi), người phụ trách điểm phát điểm tâm trên đường Bùi Đình Túy, chúng tôi đi sâu vào những con hẻm nhỏ, trao tận tay những suất ăn cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, không thể đến nhận.

Trong căn nhà nhỏ, bà Kim Dung (71 tuổi) nằm trên chiếc nệm cũ đặt sát nền nhà. Vừa nghe tiếng gọi, bà vội chống gậy bước ra. Gương mặt mệt mỏi của bà sáng lên khi nhận ra những người quen của nhóm thiện nguyện, bà dí dỏm nói: “Nghe tiếng là tui biết các người đẹp đến thăm rồi đó".

Bà Thanh Dung (thứ 2, bên phải) cùng những tình nguyện viên trao phần ăn sáng cho bà Kim Dung ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà Kim Dung cho hay các con bà cũng có hoàn cảnh khó khăn nên không thể đỡ đần nhiều. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ, chỉ còn hai vợ chồng già nương tựa vào nhau. Chồng bà sức khỏe cũng yếu.

“Vợ chồng tôi rất mừng vì từng tuổi này còn được mọi người thương. Nhờ các cô chú mà mỗi sáng thứ bảy lại được ăn bánh giò, bánh chưng, gói xôi... ”, bà Kim Dung nghẹn ngào.

Không ngại nắng mưa, chỉ sợ bà con đói

Trước đây, bà Nguyễn Thị Thanh Dung (phụ trách điểm phát bữa sáng miễn phí) là giáo viên mầm non. Sau khi về hưu, bà dành phần lớn thời gian cho các hoạt động thiện nguyện.

Bà Thanh Dung (giữa) trao tận nhà bữa sáng miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: THANH MAI

Theo bà Dung, nhóm chọn phát điểm tâm miễn phí vào sáng sớm vì đó là lúc nhiều người vừa bắt đầu một ngày mưu sinh. Đường còn vắng, bà con dù tập trung đông vẫn có thể xếp hàng trật tự, nhận phần ăn thuận tiện.

Điều khiến bà xúc động nhất là những hôm mưa lớn, nhiều người vẫn mặc áo mưa đứng đợi từ rất sớm, chỉ mong nhận được một phần ăn sáng mang về.

"Mỗi tuần, chúng tôi lại mong đến sáng thứ bảy để đến gửi đồ ăn cho bà con. Nhìn mọi người mặc áo mưa đứng đợi, chúng tôi rất xót xa. Dù trời mưa hay nắng, nhóm cũng cố gắng đi trao, vì sợ bà con chờ lâu rồi đói bụng", bà Dung nói.

Ông Nguyễn Thành Khoa, Trưởng ban Bảo trợ từ thiện bác ái TP.HCM cho biết bữa sáng có ý nghĩa rất quan trọng với những người khó khăn.

“Phần lớn người đến nhận điểm tâm đều lớn tuổi, sức khỏe rất yếu. Giữa nhịp sống còn lắm chật vật, chúng tôi mong những bữa sáng này có thể giúp bà con có thêm chút sức lực để mưu sinh, cũng như bớt một phần nhỏ chi phí", ông nói chân thành.

Hơn 3 năm gắn bó với chương trình, ông Khoa chứng kiến nhiều hoàn cảnh khiến ông không khỏi day dứt. Có cụ bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, bữa ăn hằng ngày thường thiếu trước hụt sau. "Càng chứng kiến nhiều hoàn cảnh, chúng tôi càng cố gắng duy trì chương trình", ông Khoa trầm ngâm.

Ông mong thời gian tới có thể mở rộng nhiều điểm phát, tăng số lượng suất ăn để hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hiện Ban Bảo trợ từ thiện bác ái TP.HCM duy trì 3 điểm phát đồ ăn miễn phí tại số 22 Bùi Đình Túy, 183 Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh) và 1F/58 Lương Ngọc Quyến (phường Bình Lợi Trung).

Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM đánh giá hoạt động của Ban Bảo trợ từ thiện bác ái TP.HCM thể hiện tinh thần nhân ái, góp phần hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng tuần, hội viên Hội Chữ thập đỏ cùng tham gia phát đồ ăn tại điểm tập trung, đồng thời trực tiếp đến từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như: người cao tuổi già yếu, người tàn tật... để trao những phần ăn.