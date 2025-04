Sáng 19.4, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý.

Khánh là đối tượng buôn ma túy, đã cùng đồng bọn dùng súng AK chống trả lực lượng công an khiến thượng úy (đã được truy thăng cấp bậc lên thiếu tá) Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh.

Bùi Đình Khánh đi qua những đâu sau khi bắn tử vong cán bộ công an?

Theo lời khai của Khánh, sau khi gây án, Khánh đã bắt xe taxi đi các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ sau đó quay lại Hà Nội rồi ra bến xe Nước Ngầm bắt xe khách đi Thanh Hóa. Quá trình bỏ trốn, Khánh mua quần áo mới nhằm thay đổi ngoại hình, qua mắt lực lượng chức năng.

Khoảng 22 giờ ngày 18.4, tại khu vực đường tránh địa phận phố Lễ Môn (P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Khánh bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an P.Đông Hải bắt giữ.

Theo Bộ Công an, sau khi xảy ra vụ việc, công an nhiều địa phương được thông báo thông tin về đối tượng để phối hợp truy bắt. Tại Công an tỉnh Thanh Hóa, ban giám đốc đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an cấp xã và các lực lượng chức năng thành lập nhiều chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh; tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông và các khu vực đối tượng có thể lẩn trốn.

Khánh bị công an bắt vào khoảng 22 giờ ngày 18.4 tại Thanh Hóa ẢNH: V.A

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ ngày 18.4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an P.Đông Hải phát hiện và bắt giữ được Bùi Đình Khánh tại điểm đón xe khách thuộc địa phận P.Đông Hải.

Trước đó, tối 17.4, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây mua bán ma túy lớn tại TP.Hạ Long. Đối tượng Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long) được xác định là kẻ cầm đầu đã bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin. Công an sau đó vây bắt các đối tượng liên quan, trong đó có Bùi Đình Khánh.

Tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác đã bắt giữ Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, H.Tân Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, một số đối tượng còn lại, trong đó có Khánh, đã nổ súng để giải cứu đồng bọn, khiến thiếu tá Khải hy sinh, sau đó bỏ trốn.