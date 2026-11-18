Nằm trên đường Đoàn Thị Điểm, phường Quy Nhơn, quán bún cột Cô Tâm của bà Diệp Thị Hoa (49 tuổi) thu hút thực khách bởi cách chế biến thịt khá đặc biệt.

Quán mở cửa từ 6 - 10 giờ hằng ngày, nghỉ bán vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch. Thực đơn có bún giò, thịt ba chỉ, chả cá và bò. Trong đó, bún giò và bún thịt ba chỉ là những món mang dấu ấn riêng từ cách chế biến của chủ quán.

Quán bún cột Quy Nhơn mở cửa từ 6 - 10 giờ hằng ngày, nghỉ bán vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch ẢNH: VĂN CHIẾN

Thay vì cho thịt vào nồi luộc như thông thường, bà Hoa buộc từng miếng thịt thành khúc rồi mới chế biến. Theo bà, cách làm này giúp thịt giữ được độ kết dính, không bị bung hoặc bở trong quá trình luộc. Khi chặt thành từng miếng để phục vụ khách, phần thịt vẫn giữ được hình dáng đẹp mắt.

Một tô bún ba chỉ cột tại quán Cô Tâm có giá 30.000 đồng ẢNH: VĂN CHIẾN

Thịt sau khi luộc được dùng ăn kèm bún và nước dùng nấu từ thịt. Thực khách có thể chọn giò hoặc ba chỉ tùy sở thích. Một tô bún thịt ba chỉ có giá 30.000 đồng, bún giò 40.000 đồng. Nếu muốn ăn thêm, khách có thể gọi riêng phần ba chỉ giá 20.000 đồng hoặc giò giá 30.000 đồng.

Tỉ mỉ từ công đoạn buộc thịt

Để có nguyên liệu phục vụ khách vào sáng hôm sau, bà Hoa bắt đầu chuẩn bị từ tối hôm trước. Thịt mua về được rửa sạch, sơ chế bằng giấm, ngâm nước muối rồi cắt thành từng miếng. Sau đó, bà dùng dây dứa buộc chặt từng phần trước khi đưa vào nồi luộc.

Công đoạn luộc thịt cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Thịt được luộc khoảng 2 giờ rồi kiểm tra lại. Trong quá trình này, thịt co lại và ra nước khiến một số đoạn dây buộc có thể bị lỏng. Những phần này phải được điều chỉnh, buộc lại rồi tiếp tục luộc để thịt đạt độ chắc.

Giò được buộc chặt để giữ hình dáng trong quá trình chế biến ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo bà Hoa, nếu không thực hiện kỹ các công đoạn, thịt dễ bị mềm, bở và bung ra khi bán. Vì vậy, dù quán chỉ phục vụ khách trong buổi sáng, công việc chuẩn bị đã bắt đầu từ đêm hôm trước.

Hiện quán bán khoảng 15 - 20 kg bún mỗi ngày, tương đương khoảng 120 tô. Vào cuối tuần, lượng bún có thể tăng lên 25 - 30 kg.

Tiếp nối nghề từ người thân

Ít người biết, quán bún cột Cô Tâm đã nhiều lần thay đổi địa điểm ở Quy Nhơn trước khi chuyển về đường Đoàn Thị Điểm. Trước đây, quán từng bán trên đường Trần Quý Cáp, sau đó chuyển qua đường Lê Lợi, Duy Tân rồi mới về bán tại nhà như hiện nay.

Bà Hoa gắn bó với nghề khoảng 13 năm, sau khi được người chị họ truyền lại cách chế biến món bún cột. Trước đó, người chị đã có khoảng 30 năm bán món ăn này. Từ cách chọn thịt, sơ chế đến công đoạn buộc từng miếng giò, ba chỉ trước khi luộc, tất cả đều được bà Hoa học lại từ người thân.

Khi tuổi cao, sức khỏe yếu, người chị quyết định trao lại công việc cho bà Hoa. Trước khi nối nghề, bà Hoa từng làm việc tại Công ty Sách - Thiết bị trường học suốt 12 năm. Sau khi nghỉ việc, bà chuyển sang bán bún cột và duy trì công việc đến nay.

Bà Diệp Thị Hoa, chủ quán bún cột Cô Tâm, chuẩn bị bún phục vụ thực khách ẢNH: VĂN CHIẾN

Ông Nguyễn Duy Bình (áo trắng) cùng bạn thưởng thức bún cột tại quán ẢNH: VĂN CHIẾN

Ông Nguyễn Duy Bình (50 tuổi, ở phường Quy Nhơn) cho biết đã ăn bún cột tại quán từ thời còn bán trên đường Trần Quý Cáp. Điều khiến ông thường xuyên quay lại là hương vị ngon, đậm đà của món ăn.

Sau nhiều lần chuyển địa điểm, quán bún cột Cô Tâm vẫn giữ cách chế biến được người thân truyền lại. Những miếng giò, ba chỉ được buộc dây dứa trước khi luộc không chỉ tạo nên nét riêng cho món ngon Quy Nhơn mà còn là cách bà Hoa tiếp nối nghề đã gắn bó với gia đình qua nhiều năm.