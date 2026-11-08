Quán nước đậu gần 40 năm ở Quy Nhơn, có ngày bán gần 1.000 ly

Nằm ngay ngã ba đường Lê Lợi - Xuân Diệu, phường Quy Nhơn (Gia Lai), cách bãi biển chỉ vài bước chân, quán nước đậu Cô Năm là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương. Mỗi ngày, quán đón lượng khách khá đông, từ người mua mang đi đến khách ngồi lại thưởng thức. Vào những ngày cao điểm, khách phải xếp hàng chờ đến lượt.

Khách xếp hàng chờ đến lượt mua nước tại quán nước đậu Cô Năm ở Quy Nhơn ẢNH: VĂN CHIẾN

Bà Phạm Thị Thảo (48 tuổi), người trực tiếp quản lý quán, cho biết cơ sở này do mẹ bà gây dựng cách đây gần 40 năm. Hơn 20 năm trước, bà tiếp quản công việc buôn bán và tiếp tục duy trì những món nước đã gắn bó với gia đình.

Đến nay, các thành viên trong nhà vẫn cùng nhau đảm nhận từng công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, pha chế đến phục vụ khách. Những nguyên liệu làm nước đậu nành, đậu xanh và thạch sương sáo đều được gia đình tự tay chế biến, không thay đổi cách làm đã duy trì suốt nhiều năm.

Bà Thảo pha chế nước cho khách ẢNH: VĂN CHIẾN

Ly nước đậu 13.000 đồng có gì đặc biệt?

Hai món được khách lựa chọn nhiều nhất tại quán là nước đậu nành và đậu xanh kết hợp thạch sương sáo. Khi khách gọi, nhân viên cho nước đậu, thạch và sữa đặc vào máy xay, sau đó xay đều các thành phần.

Mỗi món có hương vị riêng. Nước đậu nành có vị thanh, dễ uống; nước đậu xanh thơm và béo hơn. Phần thạch sương sáo đen, xanh được cắt nhỏ, xay cùng nước đậu, tạo độ dai nhẹ. Vị béo của sữa hòa quyện với hương thơm của đậu, tạo nên thức uống giải khát được nhiều khách yêu thích.

Thạch sương sáo được cắt nhỏ trước khi cho vào máy xay cùng nước đậu để chế biến món uống phục vụ khách ẢNH: VĂN CHIẾN

Ngoài hai món chủ lực, quán còn phục vụ các loại nước ép trái cây. Nước đậu nành sương sáo và đậu xanh sương sáo có giá 13.000 đồng/ly; nước ép trái cây dao động từ 18.000 - 25.000 đồng/ly.

Theo bà Thảo, lượng khách đến quán thay đổi tùy thời điểm. Ngày thường, quán bán khoảng 500 - 700 ly. Vào mùa hè, con số này có thể tăng lên gần 1.000 ly/ngày. Quán mở cửa từ 9 giờ sáng và bán đến khi hết hàng.

Những ngày đông khách, các thành viên trong gia đình phải làm việc liên tục. Người chuẩn bị nguyên liệu, người pha chế, người nhận đơn và phục vụ. Việc phân chia công việc giúp quán đáp ứng lượng khách tăng cao.

Nước đậu nành sương sáo có vị ngọt thanh, béo nhẹ, là một trong những món được nhiều khách lựa chọn tại quán ẢNH: VĂN CHIẾN

Không chỉ phục vụ người dân địa phương, quán nước đậu Cô Năm còn được nhiều du khách biết đến qua lời giới thiệu của bạn bè.

Chị Trần Thị Thanh Thủy (30 tuổi, ở Nha Trang) cho biết chị biết đến quán qua một người bạn ở Quy Nhơn. Trong lần đầu ghé thưởng thức, chị khá bất ngờ với hương vị của món nước đậu.

"Ban đầu tôi thấy quán cũng bình thường, nhưng khi uống mới cảm nhận được hương vị rất đặc biệt, không giống những quán nước vỉa hè khác. Giá cả cũng hợp lý", chị Thủy chia sẻ.

Từ gánh hàng nhỏ do người mẹ gây dựng, quán nước đậu Cô Năm đã duy trì hoạt động gần 40 năm. Hơn 20 năm tiếp quản, bà Thảo cùng gia đình vẫn giữ cách chế biến những món nước quen thuộc, tạo nên một địa chỉ bình dị mà nhiều người dân và du khách tìm đến mỗi khi ghé Quy Nhơn.