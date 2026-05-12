Bún hến Mai Xá: Món ngon Quảng Trị nổi tiếng vì cách trộn khác lạ

Bá Cường
12/05/2026 12:12 GMT+7

Không dùng mắm ruốc như bún hến Huế, bún hến Mai Xá ở Quảng Trị lại trộn với xì dầu, tương ớt và rau sống, tạo nên hương vị rất riêng.

Nằm trên tuyến quốc lộ 9, làng Mai Xá từ lâu đã nổi tiếng là một trong những ngôi làng cổ tọa lạc nơi ngã ba của 3 con sông lớn ở Quảng Trị gồm sông Hiếu, Thạch Hãn và Cánh Hòm. Vùng quê này còn nổi tiếng với 2 món ăn hết sức độc đáo là bánh hộc và bún hến Mai Xá. Trong đó, món bún hến Mai Xá với cách ăn khác biệt đã từng lọt top 100 món ăn tiêu biểu của Việt Nam vào giai đoạn 2020 - 2021.

Bún hến Mai Xá có cách ăn khác lạ và cũng mang lại hương vị độc đáo, khó quên

Bà Bòn là một trong những người đầu tiên bán bún hến tại làng Mai Xá

Có gần 30 năm bán bún hến Mai Xá, bà Bùi Thị Bòn (trú tại thôn Mai Xá, xã Cửa Việt) cho biết món ăn này được gia đình bà bán từ năm 1999 và được yêu thích cho đến ngày nay.

"Năm 1999, gia đình tôi bán bún bò nhưng không hiệu quả lắm, tôi làm thử món bún hến ăn cùng với xì dầu, nước tương và rau sống. Ban đầu cũng có người cười vì cách ăn khác lạ, nhưng về sau quán nhà tôi được nhiều người tìm đến chỉ vì món ăn này", bà Bòn kể lại.

Nguyên liệu chủ yếu là con chắt chắt, một loài cùng họ với hến nhưng kích thước nhỏ hơn

Điểm độc đáo của bún hến Mai Xá chính là ăn cùng với xì dầu và tương ớt

Mặc dù gọi là bún hến nhưng nguyên liệu lại chủ yếu từ con chắt chắt (một loài cùng họ với hến nhưng kích thước nhỏ hơn), những con chắt chắt này được cào trên sông Hiếu, sông Thạch Hãn sau đó đưa về chế biến tách vỏ, luộc chín và giữ lấy phần nước để ăn cùng bún hến.

"Điểm khác biệt nữa của bún hến Mai Xá với bún hến Huế là cách pha gia vị, nếu bún hến ở Huế trộn với nước ruốc, môn, bắp chuối... thì bún Mai Xá trộn với xì dầu, tương ớt cùng một ít rau mùi, lạc và ăn kèm với rau sống", bà Bòn chia sẻ.

Một tô bún hến Mai Xá có giá 20.000 đồng

Bún hến Mai Xá từng vào Top 100 món ăn tiêu biểu Việt Nam năm 2020 - 2021

Quán bún hến của bà Bòn mỗi ngày có thể bán từ 50 - 70 tô với giá 20.000 đồng/tô, ngoài ra du khách có thể gọi thêm hến xào được bán với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/phần.

Năm 2021, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) chính thức công bố Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng (2020 - 2021) dành cho những món ngon, sản vật độc đáo trên cả nước. Trong đó tại tỉnh Quảng Trị cũ, 3 món ăn lọt top 100 là bún hến Mai Xá, nem chợ Sãi và cháo cá vạt giường.

Bún giấm nuốc xứ Huế: Món ngon của phá Tam Giang, ăn một lần là nhớ

Bún giấm nuốc xứ Huế là món ăn dân dã của phá Tam Giang, nổi bật với nuốc giòn sần sật, nước lèo chua cay, đậm vị miền Trung, ăn một lần là nhớ.

