Giới trẻ

Bún riêu 0 đồng chia sẻ yêu thương

Duy Tân
Duy Tân
04/09/2025 08:00 GMT+7

Nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng, Xã đoàn Mỹ An Hưng (Đồng Tháp) cùng nhà hảo tâm thực hiện mô hình "Tô bún riêu chay 0 đồng".

Vừa qua, tại nhà bà Võ Thị Cẩn (xã Mỹ An Hưng, Đồng Tháp - trước đây là xã Mỹ An Hưng A, H.Lấp Vò, Đồng Tháp), Xã đoàn Mỹ An Hưng tổ chức ra mắt mô hình "Tô bún riêu chay 0 đồng" nhằm góp phần sẻ chia khó khăn với người dân và gắn kết cộng đồng.

Bún riêu 0 đồng chia sẻ yêu thương- Ảnh 1.

Các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ mô hình bún riêu chay 0 đồng

ẢNH: DUY TÂN

Anh Huỳnh Tuần Huy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã, Bí thư Xã đoàn Mỹ An Hưng, cho biết mô hình được thực hiện định kỳ vào buổi sáng các ngày 14, 15, 29 và 30 (âm lịch) tại nhà bà Cẩn. Mỗi lần có khoảng 600 suất bún riêu chay phục vụ bà con. Kinh phí do bà Cẩn hỗ trợ cùng sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Tờ mờ sáng, gian bếp nhà bà Cẩn đã đỏ lửa. Tiếng dao thớt lách cách xen lẫn tiếng cười nói rộn rã của đoàn viên, thanh niên. Người rửa rau, xắt đậu hũ, người chăm chút cho nồi nước lèo thơm phức... Những rổ bún được xếp ngay ngắn, chờ bỏ vào tô, chan nước lèo nóng hổi, điểm thêm vài lát đậu hũ vàng ươm và ít rau sống xanh mướt.

Trong số thực khách có bà Nguyễn Thị Lan (67 tuổi, ngụ xã Mỹ An Hưng). Bà Lan sống một mình, làm nghề bán vé số dạo. "Bữa sáng này ngon lắm, vừa ấm bụng vừa ấm lòng. Lâu rồi tôi mới được ăn một tô bún ngon như vậy. Cảm ơn chủ nhà và các cháu đoàn viên, thanh niên đã nghĩ đến những người như tôi", bà Lan xúc động nói.

Ở bàn bên cạnh, em Nguyễn Văn Tài (12 tuổi) ngồi ăn bún cùng mẹ. Tài là học sinh tiểu học, cha mẹ làm thuê, thu nhập bấp bênh. Em nói: "Con rất thích ăn bún riêu. Hôm nay được ăn miễn phí nên vui lắm. Con mong tháng sau lại được ăn nữa".

Để duy trì hoạt động, Xã đoàn Mỹ An Hưng thành lập đội tình nguyện gồm 15 đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm các công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng đến phục vụ. Tất cả đều làm việc bằng tinh thần nhiệt huyết, mong mang đến cho người nhận không chỉ bữa ăn ấm bụng mà còn cảm giác được sẻ chia, động viên.

Anh Huỳnh Tuần Huy chia sẻ: "Cuộc sống ngày càng phát triển nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người thiếu thốn. Một bữa ăn sáng tuy nhỏ nhưng lại rất quý đối với họ. Chúng tôi mong rằng mô hình này sẽ là cầu nối lan tỏa sự tử tế, để ngày càng có nhiều tấm lòng cùng chung tay vì cộng đồng".

