Bùng nổ với dàn khách mời quốc tế, 'Tinh hà say hi' vẫn gây tranh cãi

Tối 25.7, tập 4 Tinh hà say hi lên sóng với 6 màn trình diễn của các đội trưởng Quang Hùng MasterD, KIMLONG, Dương Domic, Pháp Kiều, Captain Boy và Wren Evans thuộc Livestage 2.

Không chỉ đầu tư về âm nhạc, sân khấu và dàn dựng, chương trình còn gây chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế đồng hành cùng các đội thi Ảnh: NSX

Sau khi chương trình phát sóng, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào bảng xếp hạng. Theo kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay, Thế giới của anh của đội Dương Domic dẫn đầu với 162 phiếu, tiếp theo là Mộng duyên (145 phiếu), Mất la bàn (140 phiếu), Mưa vội phóng (121 phiếu), Gentleman (119 phiếu) và Có gì đâu mà cay (113 phiếu).

Theo luật chơi, ba đội có số phiếu cao nhất sẽ lần lượt nhận thêm 15, 10 và 5 điểm vào bảng xếp hạng cá nhân. Đây cũng là yếu tố quan trọng của mùa giải năm nay bởi điểm số cá nhân sẽ quyết định nghệ sĩ nào tiếp tục cuộc chơi và ai phải dừng bước.

Ngay sau khi kết quả được công bố, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng chiến thắng của đội Dương Domic phần nào đến từ lợi thế sở hữu nhiều thành viên có lượng người hâm mộ đông đảo, trong khi một số tiết mục được đánh giá sáng tạo, đột phá hơn lại xếp ở vị trí thấp.

Đội Dương Domic dẫn đầu bình chọn ở Livestage 2 song vẫn mang về nhiều ý kiến trái chiều Ảnh: NSX

"Team Dương Domic mạnh thật nhưng khá an toàn, chưa có nhiều bất ngờ. Với thứ hạng này thì nhiều đội khác xứng đáng hơn", một tài khoản bình luận. Nhiều người xem khác cũng bày tỏ quan điểm: "Rõ ràng bài của Dương Domic so với mặt bằng chung chưa phải nổi bật nhất"; "Thật sự tiếc cho những đội tạo được nhiều bất ngờ nhưng vẫn xếp hạng thấp vì điểm bình chọn"; "Nhạc hay đến đâu mà đội ít fan thì vẫn chịu thua, tôi không thích cách chấm điểm như vậy"... Bên cạnh đó, không ít ý kiến tiếc nuối cho những tiết mục được đánh giá cao về ý tưởng và sân khấu nhưng chưa nhận được số phiếu tương xứng.

Đây không phải lần đầu chương trình vấp phải tranh luận về kết quả bình chọn. Từ những vòng thi đầu tiên, cách tính điểm dựa trên bình chọn của khán giả tại trường quay đã liên tục tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, khi kết quả chung cuộc không hoàn toàn phản ánh đánh giá của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, trước thời điểm tập 4 lên sóng, chương trình cũng từng gây xôn xao khi mở bán hai phiên bản photobook (sách ảnh) lưu niệm dành cho người hâm mộ. Mức giá dao động từ 700.000 đồng đến 5 triệu đồng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn, với nhiều ý kiến trái chiều về giá trị và mức giá của sản phẩm.

Các đội thể hiện ra sao ở Livestage 2?

Tiết mục của đội Quang Hùng MasterD kết hợp nhiều nhạc cụ truyền thống với âm nhạc hiện đại, tạo nên màu sắc riêng biệt

Ảnh: NSX

Mở màn tập 4 Tinh hà say hi, đội Quang Hùng MasterD mang đến ca khúc Mộng duyên, lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích gắn với tuổi thơ và chất liệu văn hóa Việt Nam.

Quang Hùng MasterD tiết lộ anh từng chịu nhiều áp lực khi phải ra nước ngoài suốt 7 ngày trong thời gian chuẩn bị. Dù vậy, các thành viên vẫn tin tưởng chờ đội trưởng trở về để cùng hoàn thiện tiết mục. Song Luân dành lời khen cho khả năng sáng tác, phát triển ý tưởng và sản xuất âm nhạc của Quang Hùng MasterD, đồng thời đánh giá cao việc nam ca sĩ sẵn sàng nhường phần hát để đồng đội có thêm đất diễn. Jsol và Sơn.K cũng ghi nhận vai trò kết nối của đội trưởng trong suốt quá trình thực hiện bài thi. Đồng hành cùng đội là nghệ sĩ trống quốc tế Emil Vergo.

Đội KIMLONG gây chú ý khi kết hợp nhạc cụ âm nhạc truyền thống tạo nên bản giao thoa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống Ảnh: NSX

Ở đội KIMLONG, ca khúc Gentleman được xây dựng theo hướng mới mẻ khi khắc họa hình ảnh những "đứa trẻ trong thân xác người lớn" thay vì hình tượng quý ông quen thuộc. Gây chú ý, tiết mục có sự kết hợp với nhóm kèn Los Fuegos Horns và nghệ sĩ Kobe Thụy. Bên cạnh đó, Hurrykng đưa đàn cò vào bản phối, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Một trong những điểm nhấn của màn trình diễn là phần đu dây mạo hiểm của Dillan.

Đội Dương Domic mang đến Thế giới của anh, lấy cảm hứng từ âm nhạc thập niên 1990 - 2000. Dương Domic cho biết những đám mây trên sân khấu tượng trưng cho thế giới mà cả nhóm muốn xây dựng, còn Wean ví đó là thế giới được tạo nên từ sự yêu thương của khán giả. CongB chia sẻ những đám mây còn dang dở cũng đại diện cho hành trình mỗi thành viên từng bước hoàn thiện thế giới của riêng mình. Tiết mục còn có sự kết hợp giữa tiếng piano của nghệ sĩ Vận Toàn và sáo trúc, góp phần tạo nên không gian âm nhạc giàu cảm xúc.

Phần trình diễn của các đội như Pháp Kiều, Captain Boy hay Wren Evans nhận được nhiều lời khen của khán giả

Ảnh: NSX

Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng, Pháp Kiều thừa nhận chịu nhiều áp lực khi phải chịu trách nhiệm toàn diện cho tiết mục và các thành viên. Dù thường xuyên trêu chọc nhau trong quá trình tập luyện, cả đội cho biết họ luôn đồng lòng để hướng đến một màn trình diễn hoàn chỉnh. Tiết mục Mất la bàn của đội còn có sự góp mặt của nghệ sĩ saxophone quốc tế Tory Sax. Anh bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tham gia một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam và tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng mà cả đội gửi gắm.

Ở đội Captain Boy, nam ca sĩ cho biết anh khá hồi hộp trong lần đầu làm đội trưởng. Dù quá trình chuẩn bị gặp nhiều thử thách, cả nhóm vẫn nỗ lực thích nghi để cùng hướng đến mục tiêu chung. Ca khúc Có gì đâu mà cay được CoolKid giới thiệu là lời nhắn gửi dành cho người hâm mộ với nhiều tầng ý nghĩa. Tiết mục kết hợp âm nhạc hiện đại cùng tiếng đàn nguyệt, đồng thời có sự đồng hành của nghệ sĩ guitar quốc tế Leon Sash đến từ Moldova.

Đội Wren Evans cùng producer 2Pillz mang đến Mưa vội phóng, một trong những tiết mục nhận nhiều lời khen nhờ ý tưởng dàn dựng và màu sắc âm nhạc khác biệt. Với màn trình diễn này, Wren Evans tiếp tục thể hiện tư duy nghệ thuật riêng khi mạnh tay đầu tư cho phần ý tưởng. Dưới sự tham gia sản xuất của 2Pillz, bản phối hiện đại được kết hợp khéo léo với âm hưởng đàn đá Tây nguyên và tiếng piano, tạo nên chất liệu âm nhạc vừa mới mẻ, giàu bản sắc, vừa dễ tạo ấn tượng ngay từ lần nghe đầu tiên. Giai điệu lãng mạn hòa cùng ca từ phóng khoáng giúp Mưa vội phóng trở thành một trong những tiết mục có màu sắc nổi bật của Livestage 2.