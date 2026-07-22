Bước chuyển tư duy về quản trị đô thị hiện đại và kiến tạo phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của TP.HCM đối với dự thảo luật Phát triển đô thị; nhấn mạnh đây là dự án luật có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển biến trong tư duy quản lý nhà nước về đô thị sang tư duy quản trị đô thị hiện đại và kiến tạo phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh luật phải có tính chất đột phá để TP.HCM và các thành phố trong cả nước phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hoàn thiện bộ máy quản trị đô thị và cơ chế kiểm soát quyền lực. Việc phân quyền để giao thẩm quyền tại chỗ cho chính quyền đô thị thành phố tự duyệt chủ trương đầu tư, thu hồi giấy phép... Đây là bước đột phá lớn phải làm. Tuy nhiên, cần quy định rõ tiêu chí định lượng về năng lực bộ máy thực thi khi được phân cấp, tránh tình trạng trao quyền nhưng thiếu nguồn lực và thiếu nhân sự chuyên môn.

Cơ chế vượt trội phải đi đôi với cơ chế hậu kiểm độc lập; cần thiết lập chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị đô thị, định kỳ công khai cho người dân, doanh nghiệp, Quốc hội và HĐND giám sát. Cùng với đó, quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm trong Hiến pháp, bộ luật Hình sự (sửa đổi)... để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nghiên cứu bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy định trong luật Phát triển đô thị với các luật chuyên ngành đang được xem xét sửa đổi, bổ sung như luật Đất đai, luật Đầu tư, luật Đầu tư công và luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, cần quy định rõ cơ chế thu hồi đất phục vụ tái thiết, chỉnh trang đô thị, vùng TOD… theo tỷ lệ đồng thuận của cộng đồng dân cư.

Cơ bản thống nhất với đề xuất trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật Phát triển đô thị tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật, gửi Đảng ủy Quốc hội để các cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.