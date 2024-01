Bước đột phá của dòng phim độc lập

Năm 2022, doanh thu dòng phim này ở Bắc Mỹ là 811,7 triệu USD và toàn cầu là 1,26 tỉ USD.

Kinh phí thấp, lợi nhuận cao

Dĩ nhiên khó thể so sánh doanh thu phim độc lập với doanh thu "khủng" của các phim bom tấn, nhưng xét về tỷ suất lợi nhuận thì rõ ràng phim độc lập đang hấp dẫn do chi phí đầu tư thấp nhưng có khả năng mang lại doanh thu cao gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 10-20 lần chi phí sản xuất.

Chẳng hạn, phim kinh dị Talk to Me được thực hiện với kinh phí chỉ 4,5 triệu USD đã thu về tới 92 triệu USD. Bộ phim hài dành cho tuổi teen Bottoms đạt gần 13 triệu USD doanh thu trong khi kinh phí sản xuất chỉ 1,3 triệu USD. Sound of Freedom kiếm được 250 triệu USD toàn cầu với chi phí đầu tư 14,5 triệu USD.

Godzilla Minus One do đạo diễn Nhật Bản Takashi Yamazaki chỉ đạo, Toho phát hành, cũng thắng lớn khi thu về 87 triệu USD với kinh phí sản xuất 15 triệu USD. Hãng Focus Features có doanh thu cao trong năm với tác phẩm Asteroid City của đạo diễn Wes Anderson (tổng thu 54 triệu USD trong khi chi phí sản xuất 25 triệu USD). The Holdovers do Alexander Payne đạo diễn với Paul Giamatti đóng chính đạt doanh thu gần 20 triệu USD với chi phí sản xuất chưa đến một nửa.

Các nhà phân phối phim độc lập như Magnolia Pictures, IFC Films, Utopia, Oscillograph, Kino Lorber, Roadside Points, Greenwich Entertainment, IFC Films, A24, Picturehouse, Crunchyroll, Well Go USA, Blue Fox, Toho, Neon, Angel Studios… đều đã có những tác phẩm thành công khi ra rạp.

"Sự hồi sinh mạnh mẽ của dòng phim độc lập trong năm 2023 thực sự tạo ra sức nóng, không chỉ ở phòng vé mà còn về mặt sáng tạo, được các nhà phê bình đánh giá cao, đạt doanh thu tốt", nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore, Paul Dergarabedian nói với Deadline Magazine.

Sự giảm bớt quan tâm của người xem đối với phim siêu anh hùng cũng là nguyên nhân giúp phim độc lập khởi sắc. Năm 2023, các tập đoàn như Disney và Warner Bros. thất bại về doanh thu vì đã làm những bộ phim siêu anh hùng kém hấp dẫn như Shazam! Fury of the Gods (125 triệu USD sản xuất, thu về 133 triệu USD; lỗ khoảng 58 triệu USD khi phải chia 50% cho hệ thống rạp), The Flash (220 triệu USD sản xuất, thu về 270 triệu USD; lỗ 85 triệu USD), The Marvels (220 triệu USD sản xuất, thu 205 triệu USD; lỗ 118 triệu USD), Aquaman and the Lost Kingdom (215 triệu USD sản xuất, thu 275 triệu USD)…

Các phim bom tấn với kinh phí thực hiện "khủng" cũng lỗ: Indiana Jones and the Dial of Destiny (lỗ 17 triệu USD) và Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (lỗ 20 triệu USD) đã góp phần khiến sự quan tâm của nhà sản xuất với phim độc lập tăng lên.

"Đây là thời điểm thú vị khi các phim của Marvel, DC về các siêu anh hùng đang ít được chú ý. Hy vọng rằng điều đó sẽ tạo ra một hướng mới cho nhiều bộ phim độc lập với cách kể chuyện độc đáo hơn", Kyle Greenberg, Giám đốc tiếp thị hãng phát hành phim Utopia, nhận định.

Phim độc lập của các nữ đạo diễn đang tăng

Báo cáo của Indie Women chuyên phân tích các bộ phim được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim (LHP) ở Mỹ cho thấy các nữ đạo diễn phim độc lập đã đạt đến một cột mốc mới. Lần đầu tiên, nhiều LHP trình chiếu số lượng phim do phụ nữ và nam giới đạo diễn ngang nhau.

Nghiên cứu trên do tiến sĩ Martha Lauzen, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu phụ nữ trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh tại Đại học San Diego (Mỹ), thực hiện. "Các bộ phim độc lập do phụ nữ đạo diễn tiếp tục đạt được tiến bộ tại các LHP nổi tiếng ở Mỹ, nơi phim của họ được quảng bá tốt hơn so với những năm trước", bà Martha Lauzen nhận định. Past Lives của Celine Song, You Hurt My Feelings của Nicole Holofcener được công chiếu tại LHP Sundance 2023. Aftersun do Charlotte Well chỉ đạo trình chiếu tại LHP New York 2022. Bottoms do Emma Seligman đạo diễn và Joy Ride của Adele Lim ra mắt tại sự kiện thường niên phim điện ảnh, phương tiện truyền thông tương tác - SXSW 2023...