Theo BGR, với sự hỗ trợ từ Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng Mỹ (DARPA), các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ California (Caltech) đã phát triển một hệ thống robot có khả năng tự động lắp ráp cấu trúc trong không gian. Có tên ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly), hệ thống này có thể thay đổi cách thức xây dựng cơ sở hạ tầng trong tương lai trên quỹ đạo Trái đất và xa hơn nữa.

Việc lắp ráp các bộ phận trong không gian là một nhiệm vụ không đơn giản ẢNH: DARPA

Trước đây, việc xây dựng các cấu trúc trong vũ trụ thường yêu cầu sự tham gia của phi hành gia và robot để lắp ráp các bộ phận được vận chuyển từ Trái đất. Ví dụ, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) được lắp ráp từng phần trên quỹ đạo, với sự hỗ trợ của các phi hành gia và cánh tay robot. Tuy nhiên, thí nghiệm mới này đã chứng minh rằng robot có thể thực hiện quá trình xây dựng mà không cần sự can thiệp của con người.

Trong thí nghiệm diễn ra trên tàu vũ trụ Vigoride 7 vào tháng 3.2026, ASTRA đã thành công trong việc lắp ráp phần đầu tiên của một ăng-ten phản xạ dài khoảng 1,2 mét. Cánh tay robot của ASTRA đã tự động nhặt các ống sợi và khớp nối nhôm, định vị và ghép chúng lại với nhau để tạo thành các phần của ăng-ten, trong khi các kỹ sư trên mặt đất giám sát quá trình này. Mặc dù gặp phải một số thách thức trong quá trình lắp ráp, thí nghiệm đã chứng minh tính khả thi của việc sử dụng robot trong môi trường không gian.

Robot ASTRA mở ra tương lai xây dựng những công trình khổng lồ trong vũ trụ

ASTRA không chỉ đơn thuần là một cánh tay robot điều khiển từ xa như Canadarm2 trên ISS. Trong khi Canadarm2 chủ yếu được điều khiển bởi con người để di chuyển và lắp đặt các bộ phận lớn, ASTRA tự động hóa toàn bộ quy trình lắp ráp từ các bộ phận riêng lẻ. Nhờ vậy, nó có thể mở ra khả năng xây dựng các cấu trúc lớn hơn nhiều trong không gian, từ các ăng-ten phản xạ khổng lồ đến các cơ sở hạ tầng khác.

NOM4D, chương trình được DARPA thành lập vào năm 2021 nhằm khám phá các phương pháp sản xuất và lắp ráp các cấu trúc khổng lồ trong không gian. Mục tiêu dài hạn của chương trình là phát triển công nghệ cho phép xây dựng các cấu trúc có kích thước hàng trăm mét, vượt xa khả năng của các tên lửa hiện tại.

Thí nghiệm ASTRA không chỉ là một bước tiến trong công nghệ lắp ráp trên vũ trụ mà còn mở ra triển vọng cho các sứ mệnh tương lai lên Mặt Trăng và Sao Hỏ a. Bằng cách chuyển giao phần lớn công việc xây dựng từ Trái đất lên không gian, các hệ thống robot như ASTRA có thể giúp thực hiện những dự án mà trước đây bị hạn chế bởi kích thước và trọng lượng của các vật phẩm được gửi lên quỹ đạo.

Mặc dù hiện tại ASTRA vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và cần được cải tiến thêm, nhưng những nỗ lực của Caltech đã đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới một tương lai mà robot có thể đảm nhận nhiều công việc xây dựng phức tạp hơn trong không gian.