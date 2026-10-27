Bước đột phá về trẻ hóa tế bào: Từ tuổi 80 xuống dưới 20

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Đại học Bonn và Đại học Bonn (Đức) thực hiện, công bố trên tạp chí Aging Cell và được giới thiệu trên ScienceDaily. Nhóm nghiên cứu đã tái lập trình tế bào tiền thân dòng hồng cầu thành tế bào gốc thần kinh. Đáng chú ý, quá trình này còn làm thay đổi các dấu ấn phân tử liên quan đến lão hóa, giúp các tế bào mang đặc điểm của tuổi phân tử trẻ hơn đáng kể.

Tế bào được trẻ hóa hơn 60 năm

Thông thường, các loại tế bào trong cơ thể đảm nhiệm những chức năng riêng biệt. Tế bào máu không tự chuyển thành tế bào thần kinh, nhưng các nhà khoa học có thể sử dụng kỹ thuật tái lập trình để thay đổi chức năng của chúng.

Tế bào của người 80 tuổi được 'trẻ hóa' thành dưới 20 trong phòng thí nghiệm ẢNH MINH HỌA: CÁT ANH TẠO BỞI GPT

Theo giáo sư Oliver Brüstle, Giám đốc Viện Sinh học thần kinh tái tạo thuộc Bệnh viện Đại học Bonn, nhóm nghiên cứu đã chuyển đổi trực tiếp tế bào tiền thân dòng hồng cầu thành tế bào gốc thần kinh mà không cần qua giai đoạn trung gian tạo tế bào gốc vạn năng.

Để đánh giá mức độ trẻ hóa, nhóm nghiên cứu sử dụng “đồng hồ biểu sinh” - công cụ ước tính tuổi phân tử dựa trên những biến đổi hóa học trên ADN. Các biến đổi này không làm thay đổi trình tự ADN nhưng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của gien và thường thay đổi theo tuổi tác.

Kết quả cho thấy, sau khi được tái lập trình, tế bào lấy từ người 80 tuổi mang dấu ấn tuổi phân tử tương ứng với người dưới 20 tuổi. Như vậy, tuổi phân tử ước tính giảm hơn 60 năm. Các tế bào cũng có những đặc điểm tương tự tế bào trẻ.

Mở hướng nghiên cứu về lão hóa và Alzheimer

Một điểm đáng chú ý là quá trình tái lập trình trong nghiên cứu diễn ra từ từ, cho phép các nhà khoa học theo dõi những thay đổi trong hơn 100 ngày. Sau khoảng 50 ngày, phần lớn dấu ấn biểu sinh liên quan đến tuổi tác đã được thiết lập lại.

Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về quá trình lão hóa, các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer ẢNH MINH HỌA: CÁT ANH TẠO BỞI GPT

Theo giáo sư Brüstle, mô hình này tạo điều kiện để nghiên cứu các yếu tố và hoạt chất có khả năng thúc đẩy hoặc làm chậm quá trình trẻ hóa tế bào.

Phát hiện có ý nghĩa đối với lĩnh vực thần kinh học, bởi tuổi tác là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của các bệnh thoái hóa thần kinh, trong đó có Alzheimer. Việc tìm hiểu những biến đổi phân tử khi tế bào lão hóa có thể giúp các nhà khoa học làm rõ hơn cơ chế sinh học liên quan đến các bệnh này.

Tuy nhiên, kết quả mới được ghi nhận trên tế bào trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu chưa chứng minh phương pháp này có thể điều trị Alzheimer, đảo ngược quá trình lão hóa ở người hay kéo dài tuổi thọ. Đây trước hết là một hướng nghiên cứu giúp tìm hiểu cơ chế lão hóa và khả năng thay đổi tuổi phân tử của tế bào.