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    Buộc hàng trăm tín đồ nhịn ăn đến chết, thủ lĩnh giáo phái lãnh 200 năm tù giam

    Khánh An
    Khánh An
    Tòa án ở Kenya tuyên án 200 năm tù giam đối với thủ lĩnh giáo phái bắt các tín đồ nhịn ăn đến chết để 'sẵn sàng lên thiên đường'.
    Thủ lĩnh giáo phái nhịn ăn ở Kenya lãnh 200 năm tù vì sát hại 191 người - Ảnh 1.

    Ông Mackenzie chờ nghe tuyên án hôm 6.11

    Ảnh: AP

    Hãng AP ngày 6.11 đưa tin tòa án tại thành phố Mombasa ở Kenya vừa tuyên án 200 năm tù giam đối với mục sư tự xưng Paul Nthenge Mackenzie, lãnh đạo một giáo phái nhịn ăn có liên quan đến cái chết của hơn 400 người.

    Bản án xác định ông Mackenzie gây ra cái chết của 190 trẻ em và một người trưởng thành, sau khi ra lệnh cho những tín đồ nhịn ăn đến chết "để được gặp Chúa Giê-su".

    Thẩm phán Diana Kavedza cho biết ông Mackenzie, lãnh đạo Giáo hội Tin mừng quốc tế (Good News International Church) phải chịu "trách nhiệm hình sự chính" vì đã đưa các tín đồ của mình đến một địa điểm hẻo lánh rồi ra lệnh cho họ nhịn ăn đến chết.

    Ông Mackenzie cùng 28 tín đồ của mình đã bị buộc tội giết người. Trong số các tín đồ này có những người làm nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các quy định nhịn ăn và những người đào huyệt để chôn giấu thi thể trong các ngôi mộ tập thể. Tất cả đều phủ nhận các cáo buộc, ngoại trừ một người đã thú nhận và xin được khoan hồng.

    Vào ngày 19.10, tòa án đã tuyên 29 bị cáo phạm tội sát hại 191 người.

    Trước đó vào năm 2023, hơn 400 thi thể đã được khai quật từ các ngôi mộ nông tại trang trại Chakama rộng 320 ha thuộc hạt Kilifi ở Kenya, nơi các tín đồ của ông Mackenzie từng sống trong những túp lều bằng đất, tách biệt khỏi sự giám sát của cộng đồng địa phương và chính quyền.

    Cơ quan chức năng cho biết thủ lĩnh giáo phái nhịn ăn này đã thuyết phục các tín đồ bỏ nhà để vào rừng Shakahola phía đông Kenya và nói với họ rằng việc nhịn ăn sẽ giúp họ đến gần với Chúa và sẵn sàng lên thiên đường.

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