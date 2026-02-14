Tại một vùng đất phèn ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, nơi tưởng chừng chỉ hợp với những mùa nắng gió khắc nghiệt, những vườn bưởi da xanh vẫn cho trái căng tròn, xanh mướt. Những ngày cận tết, nhà vườn nơi đây tất bật bước vào vụ chăm sóc cuối cùng để phục vụ thị trường chưng tết.

Trên 3 hecta đất trồng của nhà vườn ông Vũ Đình Tứ, hơn 1.200 cây bưởi đang vào độ thu hoạch. Trong đó, khoảng một nửa số cây được ông tuyển chọn, xử lý kỹ lưỡng để cho ra những trái bưởi đẹp, đúng độ chín, kịp cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mỗi trái bưởi tại vườn ông Tứ có trọng lượng trung bình khoảng 1,4 kg, giá dao động 40.000 đồng/kg ẢNH: SẦM ÁNH

Bưởi chưng tết trồng trên đất phèn “cắt đến đâu bán hết đến đó” có gì đặc biệt?

Theo ông Tứ, để có được một trái bưởi chưng tết đạt chuẩn, nhà vườn phải chăm sóc liên tục trong suốt 6 đến 7 tháng, từ khâu xử lý ra hoa, tuyển trái, đến việc bao bọc từng quả nhằm tránh nắng gắt, giúp vỏ bưởi xanh đều, không bị nám hay cháy.

Mỗi trái bưởi tại vườn ông Tứ có trọng lượng trung bình khoảng 1,4 kg, giá dao động 40.000 đồng/kg. Càng sát tết, giá dự kiến tăng thêm khoảng 10.000 đồng/kg, nhưng vẫn giữ mức ổn định để đảm bảo đầu ra lâu dài.

Theo ông Tứ, để có được một trái bưởi chưng tết đạt chuẩn, nhà vườn phải chăm sóc liên tục trong suốt 6 đến 7 tháng ẢNH: SẦM ÁNH

Càng sát tết, giá dự kiến tăng thêm khoảng 10.000 đồng/kg, nhưng vẫn giữ mức ổn định để đảm bảo đầu ra lâu dài ẢNH: SẦM ÁNH

Dự kiến, toàn bộ bưởi chưng tết tại vườn sẽ được thu hoạch và tiêu thụ trong những ngày cận tết, kịp đưa những trái bưởi xanh lành, tròn đầy đến tay người tiêu dùng, mang theo mong ước sum vầy, sung túc trong năm mới.