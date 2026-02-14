Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bưởi chưng tết trồng trên đất phèn 'cắt đến đâu bán hết đến đó' có gì đặc biệt?
Video Đời sống

Bưởi chưng tết trồng trên đất phèn 'cắt đến đâu bán hết đến đó' có gì đặc biệt?

Sầm Ánh - Trần Thanh Trúc
14/02/2026 05:37 GMT+7

Giữa nhịp tất bật của những ngày cuối năm, khi thị trường tết bắt đầu “nóng” lên từng ngày, vườn bưởi da xanh trồng trên đất phèn của ông Vũ Đình Tứ, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đã bước vào giai đoạn thu hoạch, sẵn sàng đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu chưng tết của người dân.

Tại một vùng đất phèn ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, nơi tưởng chừng chỉ hợp với những mùa nắng gió khắc nghiệt, những vườn bưởi da xanh vẫn cho trái căng tròn, xanh mướt. Những ngày cận tết, nhà vườn nơi đây tất bật bước vào vụ chăm sóc cuối cùng để phục vụ thị trường chưng tết.

Trên 3 hecta đất trồng của nhà vườn ông Vũ Đình Tứ, hơn 1.200 cây bưởi đang vào độ thu hoạch. Trong đó, khoảng một nửa số cây được ông tuyển chọn, xử lý kỹ lưỡng để cho ra những trái bưởi đẹp, đúng độ chín, kịp cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

- Ảnh 1.

Mỗi trái bưởi tại vườn ông Tứ có trọng lượng trung bình khoảng 1,4 kg, giá dao động 40.000 đồng/kg

ẢNH: SẦM ÁNH

Bưởi chưng tết trồng trên đất phèn “cắt đến đâu bán hết đến đó” có gì đặc biệt?

Theo ông Tứ, để có được một trái bưởi chưng tết đạt chuẩn, nhà vườn phải chăm sóc liên tục trong suốt 6 đến 7 tháng, từ khâu xử lý ra hoa, tuyển trái, đến việc bao bọc từng quả nhằm tránh nắng gắt, giúp vỏ bưởi xanh đều, không bị nám hay cháy.

Mỗi trái bưởi tại vườn ông Tứ có trọng lượng trung bình khoảng 1,4 kg, giá dao động 40.000 đồng/kg. Càng sát tết, giá dự kiến tăng thêm khoảng 10.000 đồng/kg, nhưng vẫn giữ mức ổn định để đảm bảo đầu ra lâu dài.

- Ảnh 2.

Theo ông Tứ, để có được một trái bưởi chưng tết đạt chuẩn, nhà vườn phải chăm sóc liên tục trong suốt 6 đến 7 tháng

ẢNH: SẦM ÁNH

- Ảnh 3.

Càng sát tết, giá dự kiến tăng thêm khoảng 10.000 đồng/kg, nhưng vẫn giữ mức ổn định để đảm bảo đầu ra lâu dài

ẢNH: SẦM ÁNH

Dự kiến, toàn bộ bưởi chưng tết tại vườn sẽ được thu hoạch và tiêu thụ trong những ngày cận tết, kịp đưa những trái bưởi xanh lành, tròn đầy đến tay người tiêu dùng, mang theo mong ước sum vầy, sung túc trong năm mới.

Bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị: Bí quyết nằm ở loại rau quen thuộc

Bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị: Bí quyết nằm ở loại rau quen thuộc

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, làng Đại An Khê (xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đỏ lửa suốt ngày đêm với món bánh tét ‘mặt trăng’ nức tiếng. Bí quyết tạo nên sắc xanh ngọc đặc trưng không nằm ở phẩm màu, mà từ nước cốt rau ngót - loại rau dân dã góp phần làm nên hồn cốt của một làng nghề hàng trăm năm tuổi.

bưởi da xanh bưởi chưng tết xã Tân Vĩnh Lộc Nông dân tp.hcm ết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thị trường tết
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
