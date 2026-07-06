Buổi tối ăn súp gà có giúp ngủ ngon hơn?

Theo tiến sĩ Marie-Pierre St-Onge, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giấc ngủ và Nhịp sinh học tại Trung tâm Y khoa Đại học Columbia (Mỹ), chế độ ăn uống có vai trò quan trọng đối với chất lượng giấc ngủ. Trong đó, các thực phẩm giàu tryptophan có thể góp phần giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Nguồn cung cấp tryptophan

Thịt gà là nguồn cung cấp tryptophan - một axit amin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để tạo ra serotonin và melatonin. Serotonin giúp điều hòa tâm trạng, còn melatonin là hormone đóng vai trò kiểm soát chu kỳ ngủ - thức.

Súp gà kết hợp cùng rau củ là món ăn phù hợp để bổ sung vào bữa tối, góp phần hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Việc bổ sung thực phẩm giàu tryptophan vào bữa tối có thể hỗ trợ quá trình sản xuất melatonin tự nhiên, từ đó giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ ở một số người.

Không chỉ vậy, súp gà còn là món ăn khá dễ tiêu hóa. Khi được nấu cùng các loại rau củ như cà rốt, bí đỏ, khoai tây hoặc cần tây, món ăn sẽ bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời không tạo cảm giác nặng bụng như các món chiên rán hay nhiều dầu mỡ.

Bữa tối quá nhiều chất béo hoặc ăn quá no có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng nguy cơ trào ngược dạ dày và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vì vậy, một món ăn ấm, ít dầu mỡ như súp gà có thể là lựa chọn phù hợp vào buổi tối, theo Cleveland Clinic.

Ưu tiên thịt gà nạc, hạn chế nêm nhiều muối

Để món súp tốt hơn cho sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên phần thịt gà nạc, bỏ da và hạn chế nêm quá nhiều muối. Việc bổ sung nhiều rau củ cũng giúp tăng lượng chất xơ và tạo cảm giác no mà không làm tăng quá nhiều năng lượng.

Ngoài ra, nên ăn súp trước giờ đi ngủ khoảng 2 - 3 giờ để hệ tiêu hóa có đủ thời gian hoạt động. Tránh ăn quá khuya hoặc dùng kèm nhiều bánh mì trắng, nước ngọt hay các món tráng miệng nhiều đường vì có thể làm giảm lợi ích của bữa ăn.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng không có món ăn nào có thể thay thế các thói quen ngủ lành mạnh. Muốn ngủ ngon, mỗi người cần duy trì giờ đi ngủ đều đặn, hạn chế caffeine vào buổi chiều tối, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và tạo không gian ngủ yên tĩnh, mát mẻ.

Nhìn chung, súp gà không phải là "thuốc ngủ tự nhiên", nhưng với thành phần giàu tryptophan, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng khi kết hợp cùng rau củ, đây là món ăn phù hợp để bổ sung vào bữa tối, góp phần hỗ trợ một giấc ngủ ngon hơn.