Buôn bán lấn chiếm hẻm

Quán này nằm ngay giao lộ, chiếm dụng hết các khoảng trống giữa 2 con hẻm làm nơi kinh doanh. Hằng ngày, quán kê bàn ghế, để xe của khách kéo dài hàng chục mét. Khách ngồi ăn uống tràn lan ngay trên đường từ hẻm số 12 nối với hẻm số 16. Ngoài ra, khách đến quán ăn uống ồn ào đến khuya, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. "Khu vực này có nhiều người cao tuổi và trẻ em. Mặc dù đóng cửa nhà nhưng vẫn không ngăn được tiếng ồn ào của khách, ảnh hưởng đến việc học tập và nghỉ ngơi của mọi người. Chúng tôi đã phản ánh với chính quyền địa phương nhưng chưa thấy chuyển biến gì", một người dân sống ở khu vực này bức xúc nói.

Đường hẻm bị bàn ghế, xe của quán ốc lấn chiếm gần hết Ảnh: NHƯ THẢO

Xe 2 bánh của khách để tại hẻm số 12 nối với hẻm số 16, gây cản trở giao thông Ảnh: NHƯ THẢO

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý để cuộc sống, sinh hoạt của người dân không bị ảnh hưởng.