Buồn chuyện gia đình, đỗ ô tô giữa đường cầu nguyện đêm Giáng sinh bị CSGT phạt

Tối Giáng sinh 24.12, tổ công tác 363 Công an Q.1 (TP.HCM) gồm các lực lượng: CSGT, an ninh, dân quân tự vệ, kiểm soát quân sự,… tuần tra kiểm soát ở khu vực trung tâm như: đường Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà,… Hàng loạt người đi đường đậu xe dưới lòng lề đường hóng gió, chơi Noel đã bị nhắc nhở rời đi, nhiều người khác được yêu cầu xuất trình giấy tờ, kiểm tra cốp xe, trong người.

Nằm vật trước nhà thờ vì buồn chuyện gia đình

Khoảng 19 giờ 50 phút, các tuyến đường trung tâm bắt đầu đông xe, tại một số giao lộ, người đi đường phải chờ 3 - 4 lượt đèn đỏ mới vượt qua được. Tổ công tác ghi nhận một người đàn ông tên K. chạy đến trước Nhà thờ Đức Bà đỗ xe giữa đường rồi vào cầu nguyện.

CSGT phải vất vả điều tiết giao thông qua khu vực vì chiếc xe đỗ giữa đường, thấy vậy, nhiều người dân vào khu vực khuyên ông K. nên ra làm việc với lực lượng chức năng. Gần 1 tiếng sau, ông K. mới đồng ý ra phối hợp CSGT xử lý.

Ông K. tỏ ra mệt mỏi, đứng không vững và gật đầu khi nói chuyện với CSGT. Ban đầu ông K. cho hay là lái xe cho một công ty Nhật vừa chở 2 người sếp nhưng đang buồn chuyện gia đình. Thấy người vi phạm mệt, sau khi nhận được giấy tờ xe, CSGT nói ông K. có thể ngồi trên xe nghỉ ngơi.

Ông K. sau đó thổi nồng độ cồn theo yêu cầu của CSGT nhưng kết quả máy đo hiển thị là 0,00. Ông nằm vật ra ở khu vực trước Nhà thờ Đức Bà, thở dốc nên lực lượng chức năng đã tới đỡ ông dậy. Tổ công tác 363 đã lập biên bản ông K. vì đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông với mức phạt 1,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng và bàn giao công an phường hỗ trợ giải quyết.

Người đi chơi Giáng sinh bất ngờ bị dừng xe kiểm tra





Tại khu vực đường Bùi Viện, tổ công tác 363 Công an Q.1 đã dừng xe ngẫu nhiên nhiều trường hợp là thanh thiếu niên để kiểm tra hành chính. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra kỹ trong cốp xe, các loại giấy tờ và cả trong bao thuốc lá. Đây vốn là con đường nhộn nhịp của trung tâm mỗi dịp lễ, Tết nhưng năm nay đìu hiu hơn vì nhiều hàng quán chưa mở cửa trở lại.

Sau đó, tổ công tác rảo trên nhiều tuyến đường, đến khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là nơi CSGT - TT Công an Q.1 tuần tra kiểm soát mỗi tối, nhắc nhở người dân không đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Dù vậy, trong đêm Giáng sinh, hàng dài xe vẫn đỗ ở dọc bên đường để vào khu vực phố đi bộ hóng gió. Trong tối 24.12, phố đi bộ đông nghẹt người và xe, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình tấp nập qua lại.

Thiếu tá Đinh Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội CSGT - TT Công an Q.1 cho biết trong đêm Giáng sinh, lực lượng vừa tham gia điều tiết giao thông tại các tuyến đường, đặc biệt là khu vực Nhà thờ Đức Bà; đồng thời tổ chức lực lượng 363 đảm bảo an ninh trật tự, chú trọng xử lý các trường hợp đỗ xe trên lòng đường gây ùn tắc giao thông ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, kiểm tra hành chính các trường hợp nghi vấn.

Theo Phó đội trưởng Đội CSGT - TT Công an Q.1, so với năm ngoái, năm nay lượng xe lưu thông trên đường dịp này không đông như mọi năm do dịch Covid-19, nhưng nhiều trường hợp vẫn uống rượu, bia rồi điều khiển xe nên CSGT sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn. Mỗi ngày, CSGT lập biên bản từ 20 - 30 trường hợp đỗ xe dưới lòng đường ở khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ.