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Văn hóa

Buông bỏ cơ nghiệp triệu đô để viết 'Sống sâu'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
Năm 2021, giữa đại dịch Covid-19, khi nhiều người cố giữ lấy sự nghiệp, cư sĩ Tuệ Lạc lại chọn lối đi ngược dòng: chuyển nhượng toàn bộ cơ nghiệp triệu đô để lui về hoàn thành bộ sách 'Sống sâu'.

Có một nghịch lý của đời sống hiện đại: càng tất bật mưu sinh, con người càng dễ đánh mất sự bình yên trong tâm hồn. Bởi vậy, nếu cầm trên tay Sống sâu 2 của cư sĩ Tuệ Lạc (NXB Công Thương và ThaiHaBooks ấn hành), hẳn sẽ có cảm giác đang bước vào một khoảng lặng hiếm hoi, nơi mỗi trang sách đều nhẹ nhàng đối thoại và sẻ chia với người đọc.

Buông bỏ cơ nghiệp triệu đô để viết 'Sống sâu'- Ảnh 1.

Bìa tác phẩm mới Sống sâu 2 của tác giả Tuệ Lạc (do NXB Công Thương và ThaiHaBooks ấn hành)

Ảnh: NXB

Sống sâu không phải "bỏ phố về rừng" mà là sự an yên trong tâm hồn mỗi người

Nếu ở Sống sâu, cư sĩ Tuệ Lạc mượn những câu chuyện đạo để nói chuyện đời, giúp người trẻ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, biết thấu hiểu, chiêm nghiệm và hướng đến một đời sống an yên, thì Sống sâu 2 lại là hành trình của chính tác giả.

Từng gây dựng sự nghiệp kinh doanh triệu đô rồi chọn buông bỏ tất cả, Tuệ Lạc đúc kết những trải nghiệm thật bằng những chiêm nghiệm giản dị nhưng sâu sắc: "Ngay khi buông tay, ta liền có tất cả. Ta có đủ thời gian để nhìn xa hơn, nghĩ lớn hơn, sống sâu hơn; đủ tử tế để chăm sóc gia đình và mọi người; đủ sức khỏe, sự minh mẫn để làm việc cho đời; đủ thảnh thơi để sống hạnh phúc và đủ an nhiên để sống tự tại... Có dám buông, ta mới thật sự trở nên giàu có".

Điều tạo nên sức lay động của Sống sâu 2 không chỉ nằm ở câu chữ mà còn ở sự chân thực của một người từng nhiều lần dám buông để tự cứu lấy chính mình. Qua những câu chuyện đời, tác giả nhắn gửi: mỗi người đều có ba nhiệm vụ quan trọng là hoàn trả những nghiệp duyên mình đã tạo, học những bài học cần học và hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời. 

Cuốn sách cũng nhắc người đọc rằng sự hữu hạn của đời người không phải để sống vội, mà để sống tỉnh thức, cẩn trọng trong từng lựa chọn và không đánh đổi sự bình an lấy những điều vô nghĩa.

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Tác giả Tuệ Lạc (phải) và nhà báo - nhà văn Lưu Đình Long

Ảnh: NVCC

Có lẽ, "sống sâu" vẫn còn là một khái niệm khá mới với nhiều người. Thế nhưng, đó không chỉ là một triết lý sống mà còn là cách mỗi người lựa chọn vận hành cuộc đời mình, từ suy nghĩ, cảm xúc đến hành động. Như chính Tuệ Lạc chia sẻ: "Cuốn sách mới không có những lời ngọt ngào, hoa mỹ mà chỉ có một chiếc đèn pin cũ kỹ cùng một cái nắm tay. Tôi sẽ đưa bạn cùng mình bước ra khỏi những góc tối sâu khuất nhất của đời sống để đi về phía ánh sáng".

Khép lại Sống sâu 2, người đọc chợt nhận ra "sống sâu" không đồng nghĩa với việc bỏ phố về rừng hay rời xa cuộc sống hiện đại. Đó là năng lực hiện diện trọn vẹn giữa một thế giới nhiều biến động mà không để mình bị cuốn trôi; vẫn làm việc, mưu sinh, kiếm tiền nhưng không đánh mất sự bình an và chiều sâu của tâm hồn. Có lẽ, đó cũng là điều giá trị nhất mà cuốn sách để lại sau khi gấp trang cuối cùng.

Và khi đọc đến dòng cuối cùng tác phẩm mới của tác giả Tuệ Lạc, người đọc chợt nhận ra Sống sâu không phải là "bỏ phố về rừng" hay chuyển đổi cảnh mà sống sâu chính là năng lực hiện diện trọn vẹn giữa thế gian biến động mà không bị cuốn đi, vẫn làm việc, kiếm tiền và sự nhận lại được chính là những điều lắng sâu của cuộc sống trong sự an yên trong tâm hồn mỗi người.

Hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi lan tỏa đến mọi người


Chiều 27.6, tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, ThaiHaBooks ra mắt cuốn Tuổi trẻ và hành trang vào đời (NXB Công Thương) của tác giả Nguyên Cẩn.

Theo tác giả, sứ mệnh của mỗi người không phải điều gì quá xa vời mà chính là khát vọng góp phần xây dựng một xã hội dựa trên những giá trị đúng - tốt - đẹp. Ông nhắn nhủ: "Hạnh phúc của mỗi cá nhân chỉ thực sự trọn vẹn khi những người xung quanh cũng có được hạnh phúc".

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Tác giả Nguyên Cẩn đang giao lưu với bạn đọc tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM chiều 27.6

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Qua Tuổi trẻ và hành trang vào đời, tác giả Nguyên Cẩn gửi gắm nhiều suy ngẫm về trách nhiệm, lòng biết ơn, giá trị gia đình và ý nghĩa cuộc sống. Theo ông, mỗi lựa chọn đều đi kèm trách nhiệm và chính những giá trị ấy là hành trang để người trẻ bước vào đời vững vàng.

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Để 'sống sâu' đúng cách

'Dẫu cho thế giới này có vội vã ra sao, chúng ta cũng hãy bình thản. Mỗi người đều trải qua cuộc đời này chỉ có một lần, sao chúng ta không cố gắng sống cho thật sâu...', tác giả Tuệ Lạc chia sẻ.

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Covid - 19 ThaiHaBooks bỏ phố về rừng Thư viện Khoa học Tổng hợp cư sĩ Tuệ Lạc NXB Công Thương

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