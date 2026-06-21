Dalat5AM - Bản hòa âm của sương sớm và ký ức phố núi

Không ánh đèn sân khấu, không hàng ghế khán giả, không banner quảng bá, chỉ có sương sớm bảng lảng mặt hồ cùng cái lạnh dịu nhẹ của cao nguyên và những con người lặng lẽ mang âm nhạc đến với bình minh.

Không gian nghệ thuật đặc biệt

Từ khoảng 5 giờ, khi mặt hồ Xuân Hương còn phủ kín sương mù, vài nghệ sĩ đã có mặt bên thảm cỏ ven hồ. Người chỉnh lại dây đàn guitar, người thử micro, người kéo vài nốt violin trong không khí lạnh se sắt. Không ai gọi đây là một chương trình biểu diễn chuyên nghiệp, với họ đó đơn giản chỉ là cuộc hẹn của những tâm hồn yêu âm nhạc và yêu Đà Lạt.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn và ca sĩ Lê Gia Hưng biểu diễn bên hồ Xuân Hương Đà Lạt Ảnh: Lâm Viên

Âm nhạc vang xa qua màn sương mỏng, hòa vào tiếng gió lùa qua những hàng thông, tạo nên một không gian vừa thơ mộng vừa sâu lắng. Những ca khúc cũ như Diễm xưa, Thương về miền đất lạnh, Nếu anh đừng hẹn, Mưa hồng… hay là một bản jazz nhẹ nhàng, khiến hồ Xuân Hương buổi sớm như chậm lại trong dòng chảy của ký ức. Không có sân khấu, "phông nền" thực cảnh phía sau người nghệ sĩ là hồ Xuân Hương và nhà hàng Thủy Tạ thấp thoáng trong sương sớm tạo nên một vẻ đẹp mà không sân khấu chuyên nghiệp nào dễ dàng có được.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn và ca sĩ Lê Gia Hưng lặng lẽ biến Dalat5AM thành một "địa chỉ văn hóa" và cũng là một sản phẩm du lịch độc đáo cho phố núi sương mù suốt 2 năm qua.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Dalat5AM Ảnh: Lâm Viên

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn chia sẻ ý tưởng về Dalat5AM bắt đầu từ những buổi hẹn cà phê rất đời thường của nhóm bạn yêu âm nhạc. Một người hát, một người mang đàn, rồi dần dần có thêm nhiều người tìm đến. Không ai nghĩ cuộc gặp gỡ nhỏ ấy lại trở thành một điểm hẹn văn hóa được nhiều người yêu mến như hôm nay. "Dalat5AM không phải liveshow để coi lineup nghệ sĩ. Nó giống một cái hẹn hơn. Ai thích thì tới, ngồi bên ly cà phê, nghe vài bài nhạc giữa cái lạnh và sương sớm của Đà Lạt", nhạc sĩ Trương Lê Sơn cho biết thêm.

Dalat5AM diễn ra vào mỗi sáng chủ nhật Ảnh: Lâm Viên

Chị Phạm Thu Hà (ngụ Đà Lạt) cho biết sáng nào chị cũng đi bộ quanh hồ Xuân Hương. Theo chị, tiếng violin của Trương Lê Sơn là một phần đặc biệt của Dalat5AM. Không ít du khách đang đi dạo quanh hồ đã bất giác dừng chân khi nghe tiếng đàn vang lên giữa không gian mờ sương.

Có người tình cờ ghé ngang trong lúc đi bộ quanh hồ rồi bị giữ chân bởi tiếng hát, tiếng đàn guitar. Có du khách lần đầu nghe nhạc lúc 5 giờ đã xúc động đến mức ngồi lại hàng giờ đồng hồ để nghe, để thấu cảm vẻ đẹp văn hóa thanh tao của Đà Lạt lúc mờ sương.

Còn chị Nguyễn Kim Phượng (ngụ Đà Lạt) nhớ lại: "Một lần, có vị khách đi dạo quanh hồ được mời hát cùng ban nhạc ca khúc Mimosa. Khi ông cất tiếng hát rất ngẫu hứng, cả nhóm nghệ sĩ và những người đang ngồi nghe nhạc cùng vỗ tay hòa nhịp. Giữa những con người xa lạ, âm nhạc bỗng trở thành sợi dây kết nối đầy tự nhiên".

Không chỉ các ca sĩ nghiệp dư, nhiều ca sĩ tên tuổi có dịp đến Đà Lạt cũng tìm đến Dalat5AM để góp tiếng hát như Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Dũng, Nam Trinh, Tạ Minh Tâm, Võ Thành Tâm… Ca sĩ Đức Tuấn từng chia sẻ rằng điều lãng mạn nhất của Đà Lạt chính là không gian âm nhạc và khán giả của Dalat5AM, nơi mọi người cùng nhau hòa nhịp đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới bên hồ Xuân Hương.

Có thể ví Dalat5AM giống như một lát cắt văn hóa của Đà Lạt, nơi con người tìm thấy sự đồng điệu giữa âm nhạc, thiên nhiên và cảm xúc.

"Đặc sản" của thành phố sáng tạo âm nhạc

Điều đáng quý là Dalat5AM tồn tại gần như hoàn toàn bằng sự tự nguyện. Nhóm không nhận tài trợ hay hỗ trợ vật chất. Mỗi sáng chủ nhật, ca sĩ Lê Gia Hưng thức dậy từ khoảng 3 giờ để pha cà phê, chuẩn bị thiết bị âm thanh rồi kịp chở ra hồ Xuân Hương phục vụ công chúng yêu âm nhạc.

Khán giả thưởng thức âm nhạc Dalat5AM Ảnh: Lâm Viên

Ít ai biết suốt gần 2 năm qua, Lê Gia Hưng đã tự tay pha hàng ngàn ly cà phê nóng tặng những người ghé nghe nhạc buổi sớm. Với anh, sự hiện diện của người yêu âm nhạc chính là món quà lớn nhất dành cho nhóm. Ca sĩ cho rằng chính một cành cây, ngọn cỏ, làn sương hay những người ngồi nghe nhạc cũng góp phần tạo nên không gian văn hóa của Dalat5AM, chứ không chỉ riêng nghệ sĩ.

"Có lẽ cũng vì thế mà Dalat5AM mang đến cảm giác rất gần gũi. Không khoảng cách giữa nghệ sĩ và người nghe. Chỉ có âm nhạc và cảm xúc được giữ ở trạng thái tự nhiên nhất. Chính cái tự nhiên đó mới là cái hồn của Dalat5AM", Lê Gia Hưng trải lòng.

Có thể cảm nhận Dalat5AM là một câu chuyện, câu chuyện về những người bạn ngồi lại bên nhau trong ánh bình minh, nhâm nhi ly cà phê thơm lừng và để lòng mình hòa vào những giai điệu giữa mây trời Đà Lạt.

Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO công nhận Đà Lạt là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc. Ở phố núi này, âm nhạc dường như hiện diện trong từng nhịp sống. Đó có thể là tiếng guitar vang lên từ một quán cà phê nhỏ trên con dốc, tiếng violin giữa sương sớm hồ Xuân Hương hay những đêm acoustic ấm cúng giữa tiết trời se lạnh dọc dốc Lê Đại Hành, bên đường Trần Quốc Toản hay quảng trường Lâm Viên… Hôm nay Dalat5AM là một minh chứng tiêu biểu cho cách âm nhạc có thể trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo của Đà Lạt.

Giữa thời đại mà nhiều hoạt động giải trí được đầu tư quy mô lớn, Dalat5AM chọn cho mình con đường rất khác: nhỏ bé, giản dị nhưng giàu cảm xúc. Chính sự tự nhiên ấy khiến nhiều người cảm thấy họ đang được chạm vào một Đà Lạt nguyên sơ, nơi vẫn còn những buổi sáng sương mù giăng kín mặt hồ, những người nghệ sĩ hát bằng tất cả đam mê và những cuộc gặp gỡ không hẹn trước.