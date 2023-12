Bứt phá năm mới 2024

N HỮNG ĐIỂM SÁNG

Anh Phạm Đình Ngãi (34 tuổi), người sáng lập và là giám đốc điều hành của Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm, ở tỉnh Trà Vinh), cho biết năm 2023 thị trường thay đổi chóng mặt, ảnh hưởng nhiều đến chuyện khởi nghiệp. Cụ thể là sức mua giảm, hành vi của người tiêu dùng cũng thay đổi khi chi tiêu dè dặt hơn… Dẫu vậy, "trong nguy có cơ", khi thấy thị trường trong nước gặp khó khăn, anh Ngãi đã tìm cơ hội ở thị trường nước ngoài và đạt được thành công.

Trong năm qua, anh Phạm Đình Ngãi đã đưa sản phẩm mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường trên thế giới NVCC

"Tôi rất phấn khởi khi hai kênh nguyên liệu và xuất khẩu đã có những tăng trưởng rất tốt. Kênh nguyên liệu tăng trưởng 200% so với năm 2022. Các sản phẩm từ mật hoa dừa của Sokfarm đã hiện diện ở một số nước trên thế giới. Những lô hàng đã được xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản, Đức, Hà Lan, qua đó mở ra cơ hội lớn để xuất khẩu sang nhiều nước khác. Ngoài ra, chúng tôi đã xuất khẩu 20.000 chai mật hoa dừa tươi sang TP.Houston (Mỹ), đồng thời có được chứng nhận hữu cơ để đủ điều kiện ở thị trường nước này", anh Ngãi cho hay.

Nguyễn Hoàng An Khương (25 tuổi), người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty TNHH The Greenmart Vietnam (TP.HCM), thì chuyên kinh doanh những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường như: ống hút cỏ bàng, bình giữ nhiệt, bút tre... Khương cho biết năm 2023 đã có những tín hiệu tích cực trong kinh doanh như doanh thu tăng gấp 2 lần so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đạt hơn 100%...

"Thật vui khi các sản phẩm xanh được khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp quan tâm. Nhiều sản phẩm đã được phân phối vào các chuỗi nhà sách, những đơn vị kinh doanh thực phẩm và đồ uống", Khương nói và chia sẻ thêm: "Việc xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm cũng có nhiều điểm sáng khi tiếp cận được nhiều doanh nghiệp trong nước, các đơn vị nước ngoài cũng liên hệ đặt vấn đề xuất khẩu. The Greenmart Vietnam vinh dự là 1 trong 10 dự án xuất sắc trong cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo" cấp T.Ư năm 2023".

Chị Nguyễn Thùy Linh Cát (33 tuổi), Giám đốc điều hành Công ty thời trang Nguyên Sa (còn gọi là Catsashop, TP.HCM), chia sẻ trong năm 2023, bên cạnh các chỉ số kinh doanh khả quan thì một trong những "quả ngọt" mà công ty thu được là đã "trình làng" thương hiệu mới.

Công ty của chị Linh Cát thu được nhiều “quả ngọt” trong năm 2023 THANH NAM

"Thương hiệu thành hình và chinh phục được những khách hàng có cùng chí hướng trong suốt năm qua là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi tin năm 2024 sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đột phá", chị Linh Cát bày tỏ.

Anh Nguyễn Anh Dũng (35 tuổi), nhà sáng lập và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sbooks (TP.HCM), cho biết trong năm qua Sbooks đã ra mắt 100 tựa sách mới, có nhiều bộ sách lọt vào top xu hướng của người mua. Công ty cũng mở rộng kinh doanh, hoàn thiện 4 chi nhánh tại TP.HCM…

Nhiều người trẻ khởi sự kinh doanh cũng gặt hái được nhiều thành công trong năm 2023. Như chị Ao Thị Như Ý (31 tuổi) kinh doanh đông trùng hạ thảo Núi Cà Đam ở thị trấn Trà Xuân, H.Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Chị Như Ý đã có ý tưởng sử dụng gạo lứt rẫy của đồng bào người dân tộc Kor để làm giá thể nuôi trồng. Đông trùng hạ thảo được nuôi trồng theo quy trình khép kín, nghiêm ngặt từ tỷ lệ phối trộn đến công đoạn hấp, cấy phôi và nuôi dưỡng... Nhờ cách làm này, sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3. Năm 2023, đông trùng hạ thảo Núi Cà Đam được bày bán ở nhiều cửa hàng, siêu thị, sàn thương mại điện tử… trên cả nước, thu hút lượng lớn người mua.

K HÁT VỌNG BỨT PHÁ

Anh Nguyễn Hồng Huy (33 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH chocolate Hallelu (TP.HCM), chuyên kinh doanh chocolate và các sản phẩm từ ca cao, máy móc liên quan loại quả này. Anh Huy cho biết năm 2023 công ty khá thành công khi có cơ hội tiếp cận khách hàng nhiều hơn, cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, mảng nguyên liệu cho ngành bánh phát triển rất tốt khi chocolate nguyên liệu, bột ca cao cung cấp cho nhà hàng, khách sạn cao cấp… đã tăng lên gấp đôi so với năm 2022. Ngoài ra, sản phẩm của công ty đã có mặt ở thị trường các nước Pháp, Nhật, Singapore, Hà Lan, Nam Phi…

Với anh Huy, một trong những mục tiêu sẽ phấn đấu chinh phục trong năm 2024 là tiếp tục đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, kỳ vọng sẽ xuất khẩu mảng máy móc sang được nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia…

Nguyễn Hoàng An Khương đặt mục tiêu đưa công ty trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường tại TP.HCM NVCC

Anh Phạm Đình Ngãi thì cho hay sau những lần tham dự các hội chợ quốc tế ở Đức, Trung Quốc, Thái Lan… đã tìm kiếm được nhiều đối tác, học hỏi thêm những cách bán hàng mới. Thế nên trong năm 2024 anh kỳ vọng sẽ đưa Sokfarm tăng trưởng hơn 50% so với năm 2023. "Tôi có niềm tin sẽ chinh phục được kỳ vọng ấy", anh Ngãi nói.

Còn Nguyễn Hoàng An Khương chia sẻ: "Năm mới sẽ mở ra những cơ hội mới. Chính vì thế, chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng và trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường, có nguồn nguyên liệu bản địa tại thị trường TP.HCM và khu vực miền Nam".

Anh Nguyễn Anh Dũng thì chia sẻ mục tiêu của năm 2024 là quyết tâm phát hành 200 tựa sách mới với đa dạng thể loại, mở rộng và lan tỏa văn hóa đọc. Ngoài ra, anh kỳ vọng nhiều nhà sách được mở thêm với mô hình hiện đại, sáng tạo.

Chị Ao Thị Như Ý cho biết: "Có những nấc thang mới mà tôi muốn chinh phục, chẳng hạn như phát triển vượt bậc hơn, doanh thu gấp nhiều lần so với năm 2023. Thế nên hiện nay tôi tiếp tục tích lũy kiến thức, tăng sản lượng thu hoạch để chuẩn bị đủ số lượng sản phẩm tôi muốn bán...".