Chào ngày mới

Bứt phá thành tựu đối ngoại

Ngô Minh Trí
Ngô Minh Trí
31/10/2025 03:54 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa diễn ra, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Như vậy, VN đến nay đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia: Trung Quốc (năm 2008); Nga (2012); Ấn Độ (2016); Hàn Quốc (2022); Mỹ (2023); Nhật Bản (2023); Úc (2024); Pháp (2024); Malaysia (2024); New Zealand (tháng 2.2025); Indonesia (tháng 3.2025); Singapore (tháng 3.2025); Thái Lan (tháng 5.2025) và mới nhất là Anh (ngày 29.10.2025).

Nhìn vào danh sách nói trên, có thể thấy chúng ta đã đạt mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 thành viên thường trực HĐBA LHQ: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp và Anh. Đây là điều mà hiếm có quốc gia nào đạt được.

Bên cạnh đó, số đối tác cũng đã trải dài ở cả 4 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Ngay tại khu vực Đông Nam Á, VN cũng đã có 4 quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan) cùng 2 quan hệ đặc biệt (Lào, Campuchia). Tính về thời gian, nếu như từ năm 2022 trở về trước, chúng ta chỉ có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 4 quốc gia, thì chỉ trong vòng hơn 2 năm, từ tháng 9.2023 đến nay, số Đối tác chiến lược toàn diện đã tăng thêm 10 quốc gia.

Những năm gần đây, tình hình thế giới có nhiều biến động, thậm chí là bất ổn khiến nhiều nước quan ngại. Đặc biệt, sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa các cường quốc gây tác động không nhỏ đến hầu hết quốc gia, nhất là tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong tình thế đó, việc tự chủ chính sách đối ngoại trở thành một thách thức lớn. Chính vì thế, việc chỉ hơn 2 năm vừa qua với bối cảnh như vậy, VN nhanh chóng thiết lập thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 10 quốc gia, bao gồm cả các cường quốc toàn cầu lẫn cường quốc khu vực, chính là một thành tựu đầy ấn tượng.

Thành tựu đó đã được thế giới ghi nhận, như TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) nhận xét với người viết: "VN chịu tác động không nhỏ từ cạnh tranh giữa các nước lớn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, VN đã tìm cách duy trì lập trường không liên minh. Để duy trì độc lập, VN đã thực sự duy trì sự tự chủ trước các cường quốc".

Song hành quan hệ ngoại giao chính là trụ cột kinh tế. Bằng chứng là VN có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với cả 3 đối tác thương mại lớn nhất gồm:

Trung Quốc (kim ngạch thương mại song phương đạt 205 tỉ USD vào năm 2024), Mỹ (132 tỉ USD) và Hàn Quốc (86,7 tỉ USD). Một số Đối tác chiến lược toàn diện khác như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan đồng thời cũng là những đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của VN trong khu vực.

Những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại… giữa chúng ta với các quốc gia vừa nêu không ngừng tăng trưởng như một thành quả của việc nâng cao quan hệ ngoại giao. Điều này tạo ra tác động tương hỗ giữa kinh tế và ngoại giao để giúp quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và thực chất hơn nữa.

Chính vì thế, những bứt phá chúng ta đạt được về thành tựu đối ngoại trong những năm qua không chỉ đơn thuần là để "làm bạn với các nước", mà còn mở ra nhiều vận hội, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

