Tháo gỡ đất công bị kẹt trong dự án

Đây là nghịch lý tồn tại đã lâu, nhưng vì chưa được quy định rõ ràng nên cởi không được và có lẽ chính quyền các địa phương cũng không mạnh dạn tháo cởi. Nói cho dễ hiểu thì trước đây phần đất công cộng trong dự án nhà ở thương mại, doanh nghiệp (DN) xây dựng xong giao lại cho nhà nước quản lý. Nhưng sau này, quan điểm xuyên suốt là đất công phải giao lại cho nhà nước đấu thầu chọn chủ đầu tư nên DN phải đợi, không thể tự động triển khai. Mà đợi đến... mùa quýt vì đất công viên, y tế, giáo dục trong dự án nhà ở của "ông này", các ông khác chẳng có lý do gì để tham gia. Thế là tắc. Hệ quả là nhiều dự án quy hoạch đẹp, hiện đại, đầy đủ tiện ích nhưng thực tế thì bệnh viện, trường học chỉ là bãi đất trống trùm mền. Quan trọng hơn, chủ đầu tư bị vạ lây, DN mất uy tín vì khi bán giới thiệu combo đầy đủ nhưng khi cư dân dọn đến ở lại thiếu trước hụt sau... Nghịch lý này cũng giống như đất công xen cài (kênh mương, lối đi) khiến hàng loạt dự án bị ách tắc trước đây. Sau rất nhiều kiến nghị, năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148 cho phép các địa phương được quy định chi tiết để gỡ vướng cho đất công xen kẹt. Thế nhưng vẫn rất nhiều tỉnh/thành không có hướng dẫn hay quy định cụ thể nên hàng trăm dự án vẫn bị ách ở đó. Đến luật Đất đai 2024 và Nghị định 102 có hiệu lực thi hành đã tiến thêm một bước, quy định cụ thể về chính sách giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do nhà nước quản lý. Nhờ đó, hàng trăm dự án đã được "giải phóng".

Trở lại với nghịch lý đất công trong dự án nhà ở thương mại nói trên. Mới nhất, ngày 19.10, Chính phủ đã có Tờ trình số 958 gửi Quốc hội "Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai". Dự thảo Nghị quyết quy định nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vừa tạo thuận lợi cho chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành luật Đất đai. Tháo gỡ được vướng mắc này vừa bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, DN, người dân, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước... Vì thế, các chủ đầu tư tràn trề hy vọng...

Thế nhưng vướng mắc đất công trong dự án nhà ở thương mại lại không được nhắc đến trong dự thảo nghị quyết lần này. Vì thế, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoRea) mới có công văn gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với "diện tích đất thương mại, dịch vụ, đất y tế, giáo dục, công viên chuyên đề thuộc dự án nhà ở thương mại, khu đô thị do chủ đầu tư dự án tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất". Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoRea, nhấn mạnh rất cần thiết bổ sung "cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc" này để sử dụng hiệu quả đất đai, tránh lãng phí đất đai và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Một nghịch lý "to đùng" thế này cần phải được tháo gỡ để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư hoàn thành các công trình, phục vụ lợi ích của cư dân trong dự án và lợi ích công cộng. Như vậy mới đúng với tinh thần của dự thảo nghị quyết đặt ra.