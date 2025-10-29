Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chấm dứt giấy tờ không cần thiết

Tuyến Phan
Tuyến Phan
29/10/2025 03:50 GMT+7

Tại dự thảo luật sửa đổi luật Lý lịch tư pháp, Chính phủ đề xuất cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. Đây là bước đi cần thiết, thể hiện quyết tâm của Nhà nước nhằm chấm dứt tình trạng đòi hỏi giấy tờ không cần thiết, gây phiền hà, tốn kém cho người dân.

Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) số 2 chứa đựng thông tin nhân thân và họ tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp; cùng đó là thông tin về án tích (kể cả đã được xóa)... Vì tính chất "nhạy cảm" như vậy, luật hiện hành quy định phiếu LLTP số 2 chỉ cấp khi cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử; hoặc khi cá nhân có yêu cầu để biết được nội dung về LLTP của mình.

Luật quy định đã rõ, thế nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vẫn yêu cầu người dân cung cấp phiếu LLTP nói chung, phiếu LLTP số 2 nói riêng một cách vô tội vạ. Trong một lần trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Trung tâm LLTP quốc gia cho biết cá nhân có quyền yêu cầu cấp phiếu LLTP số 1 mà không bị giới hạn mục đích sử dụng. Do đó, một số tổ chức, doanh nghiệp "thỏa sức" yêu cầu phiếu LLTP khi nộp hồ sơ tuyển dụng, ngay cả với những công việc phổ thông như lái xe công nghệ, giao hàng… Và không chỉ "khối tư", tình trạng lạm dụng yêu cầu phiếu LLTP còn diễn ra với nhiều thủ tục hành chính và cơ quan, như thông tin được đại diện Bộ Công an cung cấp tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ QH gần đây.

Lạm dụng yêu cầu cấp phiếu LLTP trước tiên đi ngược với nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân, bởi thông tin trong phiếu đều thuộc dạng riêng tư, bí mật của mỗi người, nay lại bị đòi hỏi tràn lan, thiếu căn cứ; chưa kể quá trình cấp phiếu gây tốn kém thời gian, chi phí, công sức. Đáng ngại hơn, điều này phản ánh tư duy quản lý máy móc, cũ kỹ trong thực hiện thủ tục hành chính. Nhiều đơn vị vì tâm lý "có giấy cho chắc" mà đưa ra yêu cầu không cần thiết; hoặc một bộ phận cán bộ vẫn giữ thói quen làm việc theo phương thức truyền thống, có trường hợp dù thông tin đã tích hợp trên cơ sở dữ liệu nhưng vẫn yêu cầu xuất trình giấy tờ…

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, khi người dân được xem là trung tâm của mọi chính sách, tình trạng trên phải được xóa bỏ dứt điểm. Không chỉ phiếu LLTP, các bộ, ngành cần rà soát tổng thể nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ không còn phù hợp. Đồng thời, cần đẩy mạnh khai thác, liên thông hệ thống dữ liệu điện tử, dần loại bỏ hồ sơ giấy truyền thống. Khi người dân chỉ cần cung cấp dãy số định danh cá nhân là có thể tra cứu thông tin "từ A đến Z", thay vì phải "đi xin, đi in" thì đó sẽ là thời điểm gặt hái "quả ngọt" từ công cuộc chuyển đổi số mà cả nước đang chung tay thực hiện.

Song, nếu chỉ dừng lại ở việc liên thông dữ liệu và cắt giảm giấy tờ thì hẳn chưa đủ mà cần thêm sự chuyển biến từ trong nhận thức, "tiến hóa" từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo. Thật khó để mọi dự án luật kịp thời sửa đổi, bổ sung theo kiểu "chỉ tay cầm việc" không được làm điều này, không được yêu cầu thủ tục kia. Mỗi cá nhân có thẩm quyền phải linh hoạt khi áp dụng pháp luật, điều gì bất cập thì cần bỏ, có lợi thì cần làm, tuyệt đối không "phá rào" đòi hỏi, đẩy gánh nặng thủ tục cho người dân.

'Quy trình' ngược

'Quy trình' ngược

Đó là nhận xét của nhiều người về việc Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức, cá nhân phải cung cấp thông tin sở hữu nhà ở để tích hợp vào Hệ thống thông tin quốc gia từ 2026.

Dấu ấn từ Công ước Hà Nội

Olympia và khát vọng tri thức Việt

