    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    BYD Sealion 5 có đủ sức gây áp lực lên nhóm SUV đô thị hạng B?

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Dù được xếp vào phân khúc SUV hạng C nhưng BYD Sealion 5 có giá ưu đãi từ 659 triệu đồng, ngang ngửa nhiều mẫu SUV đô thị hạng B và sở hữu hệ truyền động Plug-in hybrid, có phạm vi hoạt động hơn 1.800 km.

    BYD Sealion 5 chốt giá 659 triệu đồng, gây áp lực lên nhóm SUV đô thị

    BYD Sealion 5 là mẫu SUV mới nhất được hãng xe Trung Quốc bổ sung vào danh mục xe Plug-in hybrid (hybrid sạc ngoài) tại Việt Nam. Xe định vị ở phân khúc SUV hạng C, nằm dưới Sealion 6 và có kích thước tổng thể dài 4.735 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm.

    Ngoại hình Sealion 5 mang nhiều nét thiết kế quen thuộc của BYD. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn LED thanh mảnh kết hợp ba dải đèn LED định vị với mặt ca-lăng trang trí thanh màu bạc và logo BYD đặt giữa. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu, đi cùng lốp kích thước 225/60.

    BYD Sealion 5 có đủ sức gây áp lực nhóm SUV đô thị hạng B? - Ảnh 1.

    BYD Sealion 5 giúp hãng xe Trung Quốc mở rộng danh mục xe Plug-in hybrid tại Việt Nam

    ẢNH: CHÍ TÂM

    Khoang lái BYD Sealion 5 thiết kế khá tinh gọn với màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, hỗ trợ trợ lý giọng nói tiếng Việt và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch phía sau vô-lăng. Các trang bị đáng chú ý gồm điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa cùng tính năng mở khóa và khởi động xe từ xa.

    Điểm đáng chú ý nhất trên BYD Sealion 5 nằm ở hệ truyền động DM-i Super Hybrid. Xe kết hợp động cơ xăng 1.5 lít với mô-tơ điện, cho tổng công suất 214 mã lực. Phiên bản Premium sử dụng bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cho phạm vi hoạt động tổng hợp lên tới hơn 1.800 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 18 kW, đồng thời có tính năng V2L với công suất 3.300 Watt để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

    Về an toàn, BYD Sealion 5 phiên bản Premium trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng chủ động, trong khi bản Essential chủ yếu sử dụng các hệ thống an toàn cơ bản. Sự khác biệt về trang bị giữa hai phiên bản cũng sẽ là yếu tố đáng cân nhắc khi người tiêu dùng lựa chọn Sealion 5.

    Tin liên quan

    Thực hư xe BYD Sealion 5 được xếp hạng an toàn 3 sao

    Thực hư xe BYD Sealion 5 được xếp hạng an toàn 3 sao

    BYD Sealion 5 mới đây nhận được xếp hạng an toàn 3 sao từ Chương trình Đánh giá Xe mới của Australia (ANCAP); liên quan đến vấn đề này BYD Việt Nam cho biết kết đánh giá đối với BYD Sealion 5 chỉ dành cho xe tại thị trường Úc, New Zealand.

    Cán mốc 1.000 xe BYD Dolphin: Mở rộng cộng đồng xe điện tại Việt Nam

    'Tăng lực' vào phân khúc SUV hạng C, BYD kỳ vọng gì với Sealion 5?

    Khám phá thêm chủ đề

    BYD BYD Sealion 5 Sealion 5 PHEV xe Trung Quốc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận