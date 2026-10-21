BYD Sealion 5 có đủ sức gây áp lực lên nhóm SUV đô thị hạng B?

BYD Sealion 5 chốt giá 659 triệu đồng, gây áp lực lên nhóm SUV đô thị

BYD Sealion 5 là mẫu SUV mới nhất được hãng xe Trung Quốc bổ sung vào danh mục xe Plug-in hybrid (hybrid sạc ngoài) tại Việt Nam. Xe định vị ở phân khúc SUV hạng C, nằm dưới Sealion 6 và có kích thước tổng thể dài 4.735 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm.

Ngoại hình Sealion 5 mang nhiều nét thiết kế quen thuộc của BYD. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn LED thanh mảnh kết hợp ba dải đèn LED định vị với mặt ca-lăng trang trí thanh màu bạc và logo BYD đặt giữa. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu, đi cùng lốp kích thước 225/60.

BYD Sealion 5 giúp hãng xe Trung Quốc mở rộng danh mục xe Plug-in hybrid tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Khoang lái BYD Sealion 5 thiết kế khá tinh gọn với màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, hỗ trợ trợ lý giọng nói tiếng Việt và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch phía sau vô-lăng. Các trang bị đáng chú ý gồm điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa cùng tính năng mở khóa và khởi động xe từ xa.

Điểm đáng chú ý nhất trên BYD Sealion 5 nằm ở hệ truyền động DM-i Super Hybrid. Xe kết hợp động cơ xăng 1.5 lít với mô-tơ điện, cho tổng công suất 214 mã lực. Phiên bản Premium sử dụng bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cho phạm vi hoạt động tổng hợp lên tới hơn 1.800 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 18 kW, đồng thời có tính năng V2L với công suất 3.300 Watt để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Về an toàn, BYD Sealion 5 phiên bản Premium trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng chủ động, trong khi bản Essential chủ yếu sử dụng các hệ thống an toàn cơ bản. Sự khác biệt về trang bị giữa hai phiên bản cũng sẽ là yếu tố đáng cân nhắc khi người tiêu dùng lựa chọn Sealion 5.