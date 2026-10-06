Thực hư xe BYD Sealion 5 được xếp hạng an toàn 3 sao

Sau thời gian tiến hành các cuộc đánh giá, thử nghiệm; mới đây Chương trình Đánh giá Xe mới của Australia (Úc) - Australasian New Car Assessment Program (ANCAP) vừa công bố kết quả xếp hạng với mẫu SUV dùng hệ thống Plug-in hybrid - BYD Sealion 5. Theo đó, qua quá trình thử nghiệm va chạm, đánh giá các trang bị an toàn, BYD Sealion 5 chỉ được ANCAP xếp hạng an toàn 3 sao.

Kết quả xếp hạng an toàn của BYD Sealion 5 tại Úc lập tức thu hút sự chú ý của người dùng mẫu xe này tại Úc cũng như khách hàng Việt Nam. Bởi, Sealion 5 là mẫu xe đầu tiên của BYD nhận được xếp hạng an toàn 3 sao tại Úc. Các mẫu xe khác của BYD phân phối tại thị trường này đều được đánh giá xếp hạng an toàn 5 sao. Trong khi đó tại Việt Nam, BYD cũng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng và chuẩn bị phân phối Sealion 5 mới.

Qua quá trình thử nghiệm va chạm, đánh giá các trang bị an toàn, BYD Sealion 5 chỉ được ANCAP xếp hạng an toàn 3 sao Ảnh: ANCAP

Tuy nhiên, kết quả xếp hạng 3 sao do ANCAP đánh giá về BYD Sealion 5 tại Úc cũng đang gây ra khá nhiều tranh cãi. Bởi theo BYD Australia, hội đồng giám khảo của ANCAP dường như thiếu sự công bằng khi áp dụng bộ tiêu chí đánh giá mới khá khắt khe với Sealion 5.

Phản hồi về thông tin này trên trang CarExpert, BYD Australia cho biết: "BYD Sealion 5 đáp ứng đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn bắt buộc tại Úc. Mẫu xe được phát triển và giới thiệu tại thị trường Australia trong giai đoạn bộ tiêu chí ANCAP 2023 - 2025 còn áp dụng, trong khi bài đánh giá vừa công bố sử dụng bộ tiêu chí 2026 - 2028 với nhiều yêu cầu mới và khắt khe hơn, đặc biệt ở các hạng mục Safe Driving và Crash Avoidance".

Việc BYD Sealion 5 chỉ được Chương trình Đánh giá Xe mới của Úc xếp hạng an toàn ở mức 3 sao cũng phần nào khiến khách hàng của mẫu xe này tại Việt Nam quan tâm. Bởi, Sealion 5 vừa được BYD hé lộ, các đại lý của hãng xe Trung Quốc cũng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng và chuẩn bị phân phối mẫu SUV hạng C này. Bên cạnh đó, an toàn cũng là yếu tố được nhiều khách hàng đề cao khi quyết định mua một chiếc ô tô.

BYD Sealion 5 (trái) phân phối tại Úc, New Zealand khác với bản Sealion 5 (phải) chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: BYD/HOÀNG CƯỜNG

Chính vì vậy, mới đây phía BYD Việt Nam cũng đã đưa ra thông tin chính thức liên quan đến vấn đề này. Theo đại diện BYD Việt Nam, kết quả 3 sao ANCAP vừa được công bố là kết quả đánh giá đối với BYD Sealion 5 dành cho thị trường Úc, New Zealand theo bộ tiêu chí ANCAP 2026 - 2028 mới áp dụng từ năm 2026.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, BYD Sealion 5 dành cho thị trường Australia/New Zealand được nhập khẩu từ Trung Quốc, các mẫu Sealion 5 được thử nghiệm không phải là phiên bản cập nhật mới nhất của mẫu xe này. Trong khi đó, BYD Việt Nam cho biết xe Sealion 5 sắp phân phối tại Việt Nam được sản xuất tại Thái Lan theo cấu hình dành cho thị trường Việt Nam là phiên bản mới nhất và hiện chưa có kết quả thử nghiệm ANCAP riêng cho phiên bản Việt Nam.

Trước đó, theo kết quả đánh giá của ANCAP, ở hạng mục Lái an toàn (Safe Driving) BYD Sealion 5 chỉ đạt 48%; mẫu xe này cũng chỉ được đánh giá 51% cho hạng mục Tránh va chạm (Crash Avoidance), 79% cho Bảo vệ khi có va chạm (Crash Protection) và 74% cho An toàn sau va chạm (Post Crash). Việc mất điểm ở các hạng mục Lái an toàn (Safe Driving) và Tránh va chạm (Crash Avoidance) khiến BYD Sealion 5 chỉ được ANCAP xếp hạng an toàn 3 sao, tương đương mức độ bảo vệ trung bình. Theo ANCAP kết quả xếp hạng an toàn này áp dụng cho cả hai phiên bản Essential và Premium của BYD Sealion 5 phân phối tại thị trước Úc.

BYD Sealion 5 dành cho thị trường Úc, New Zealand nhập khẩu từ Trung Quốc, khác với phiên bản chuẩn bị phân phối tại Việt Nam Ảnh: ANCAP

Theo BYD, Sealion 5 sắp phân phối tại Việt Nam chưa được bất kỳ tổ chức thử nào đánh giá an toàn. Thường thì ở thị trường Đông Nam Á sẽ có tổ chức ASEAN NCAP đánh giá các mẫu xe mới. Dù vậy, không phải mẫu xe nào cũng có đánh giá này. Thực tế hiện nay trên thị trường nhiều mẫu xe đang được phân phối nhưng không có đánh giá ANCAP hay các đánh giá của những đơn vị độc lập như ANCAP.

Một số thông tin ban đầu được hé lộ cho thấy, BYD Sealion 5 sắp gia nhập thị trường Việt Nam có 2 phiên bản, trang bị 6 túi khí, khung xe thép cường độ cao chiếm 73%, đồng thời được trang bị ADAS 20 tính năng an toàn chủ động. Vì vậy, theo BYD Việt Nam: "Không nên trực tiếp quy đổi kết quả ANCAP của xe tại Úc thành kết quả đánh giá an toàn của phiên bản sắp giới thiệu tại Việt Nam".

BYD Sealion 5 sắp bán tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và hiện chưa có kết quả thử nghiệm ANCAP riêng cho phiên bản Việt Nam Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Với người đang quan tâm mẫu SUV này, BYD khuyến nghị tham khảo đúng thông số kỹ thuật, trang bị an toàn và tiêu chuẩn áp dụng cho phiên bản Sealion 5 được phân phối chính thức tại Việt Nam thay vì chỉ dựa vào kết quả thử nghiệm của một thị trường khác.

Theo kế hoạch BYD Sealion 5 sẽ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và được hãng công bố giá bán vào ngày 21.10 tới đây. Mẫu xe này được phân phối theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.