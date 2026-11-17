Ngày 17.11, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết vừa thực hiện ca mổ lấy thai thành công, bé trai nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh sau gần 3 tháng được can thiệp tim bào thai. Đây là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất trong 15 ca can thiệp, khi thai mới 26 tuần 1 ngày.

Giây phút nhìn thấy con, người mẹ rưng rưng hạnh phúc. Sau nhiều tháng thấp thỏm, theo dõi từng diễn tiến của tim thai, cuối cùng chị đã được đón con chào đời.

Dị tật tim nặng, nguy cơ mất cơ hội can thiệp

Người mẹ (26 tuổi, ở Hà Nội) mang thai lần thứ 3. Trong quý đầu thai kỳ, các kết quả khám và sàng lọc trước sinh chưa ghi nhận bất thường. Khi thai được 23 tuần 5 ngày, siêu âm tim thai phát hiện dị tật tim bẩm sinh rất nặng: không lỗ van động mạch phổi - vách liên thất kín.

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ thực hiện can thiệp tim bào thai xuyên tử cung cho thai phụ ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Đây là tình trạng đường thoát máu từ thất phải lên động mạch phổi bị bịt kín, khiến thất phải có nguy cơ ngày càng kém phát triển, tiến tới thiểu sản nặng, đe dọa tính mạng trẻ sau sinh.

Sau gần 3 tuần theo dõi, các bác sĩ ghi nhận tình trạng thiểu sản thất phải tiếp tục tiến triển, không có dòng máu chảy qua van động mạch phổi và xuất hiện hở van ba lá nặng.

Đáng lo ngại, buồng thất phải của thai nhi rất nhỏ, trong khi thời gian có thể can thiệp đang thu hẹp. Nếu tiếp tục trì hoãn, buồng thất phải có thể teo hẹp thêm, khiến việc đưa kim và hệ thống dụng cụ vào đúng vị trí không còn khả thi.

Ngày 25.8, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1. Trước đó, bệnh viện đã hội chẩn, gửi dữ liệu chẩn đoán hình ảnh cho các chuyên gia can thiệp bào thai tại Áo và Ý.

Sau khi cân nhắc lợi ích và nguy cơ, các chuyên gia thống nhất cần can thiệp sớm nhằm tái lập dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi, tạo điều kiện để thất phải tiếp tục phát triển trong những tuần còn lại của thai kỳ.

Để chuẩn bị, hai bệnh viện huy động 5 ê kíp chuyên môn gồm: can thiệp bào thai sản khoa, thông tim can thiệp, sơ sinh, gây mê hồi sức và phẫu thuật sản khoa.

Hơn 2 giờ can thiệp bào thai

Lúc 8 giờ 15 phút ngày 26.8, ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung thứ 15 tại TP.HCM bắt đầu. Đây là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất trong 15 ca đã thực hiện, với buồng thất phải rất nhỏ và "cửa sổ vàng" can thiệp đang thu hẹp.

Bé trai chào đời khỏe mạnh trong sự vỡ òa của gia đình ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Dưới hướng dẫn liên tục của siêu âm, các bác sĩ đưa kim 18G xuyên qua thành bụng, thành tử cung của thai phụ và thành ngực thai nhi để tiếp cận buồng thoát thất phải. Qua nòng kim, hệ thống dây dẫn và bóng nong được đưa vào tim thai, xuyên qua vị trí van động mạch phổi bị bịt kín. Từng thao tác đòi hỏi độ chính xác rất cao bởi đích đến là một cấu trúc tim có kích thước rất nhỏ.

Ngay sau khi nong van, siêu âm ghi nhận dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi được tái lập và cải thiện rõ rệt. Đến 10 giờ 25 phút cùng ngày, ca can thiệp kết thúc thành công sau hơn 2 giờ phối hợp giữa các ê kíp.

Lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày (26.8), thai phụ ổn định, không đau bụng, không xuất hiện cơn gò hay ra huyết âm đạo. Siêu âm kiểm tra cho thấy tim thai ổn định, chức năng co bóp tốt và dòng máu qua van động mạch phổi tiếp tục được duy trì.

Việc tái lập dòng máu qua van động mạch phổi tạo điều kiện để thất phải tiếp tục phát triển trong những tuần còn lại của thai kỳ. Gần 3 tháng sau, ngày 16.11, bé trai nặng 3,2 kg cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ.

Kết quả này tiếp tục cho thấy giá trị của kỹ thuật can thiệp tim bào thai trong việc mở thêm cơ hội sống và phát triển cho những thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Ca bệnh cũng ghi nhận hiệu quả phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, từ chẩn đoán trước sinh, hội chẩn chuyên sâu, can thiệp trong "cửa sổ vàng" đến quản lý thai kỳ và đón trẻ chào đời.