Cá chết khi thi công Cảng hàng không Cà Mau: Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ người dân

Chiều 5.8, UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau tổ chức họp dân để công bố phương án hỗ trợ thiệt hại đã được thống nhất với đơn vị thi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Theo phương án được công bố, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, 15 hộ nuôi cá chình và cá bống tượng bị ảnh hưởng trực tiếp được hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng. Mức hỗ trợ dao động từ 40 triệu đồng đến 150 triệu đồng mỗi hộ. Ngoài ra, 34 hộ được xác định bị ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại quanh dự án Cảng hàng không Cà Mau ẢNH: G.B

Đối với sản xuất nông nghiệp, 15 hộ có lúa bị thiệt hại trực tiếp được hỗ trợ tổng cộng 268 triệu đồng, mức hỗ trợ được xác định theo diện tích bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, 40 hộ có lúa bị ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ hơn 148 triệu đồng; 6 hộ có rau màu và cây ăn trái bị thiệt hại được hỗ trợ gần 14 triệu đồng.

Tại buổi họp, hầu hết các hộ có lúa bị thiệt hại trực tiếp lẫn gián tiếp đều đồng ý với phương án hỗ trợ. Đối với nhóm hộ nuôi cá chình và cá bống tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, phần lớn cũng thống nhất. Riêng các hộ được xác định bị ảnh hưởng gián tiếp cho rằng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ còn thấp.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết các hộ dân đồng ý với phương án sẽ được chi trả trước ngày 15.8. Đối với những trường hợp chưa đồng thuận, người dân có thể gửi đơn khiếu nại để cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời hoặc khởi kiện ra tòa nhằm yêu cầu xem xét quyền lợi.

Theo UBND phường Tân Thành, việc xác định mức độ thiệt hại gặp nhiều khó khăn do người dân có thói quen không lưu giữ hóa đơn, chứng từ cũng như không kê khai sản xuất ban đầu với chính quyền địa phương. Vì vậy, quá trình xác minh phải thực hiện qua nhiều bước, dẫn đến thời gian xây dựng phương án hỗ trợ kéo dài.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau được triển khai trên địa bàn tiếp giáp khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp tại khóm 3, khóm 4 thuộc phường Tân Thành. Trong quá trình thi công, nhiều hộ dân phản ánh việc bơm cát vào công trình khiến nước mặn xâm nhập khu vực sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng và vật nuôi.

Khu vực này đang trong giai đoạn khô hạn, nguồn nước kênh rạch bị nhiễm mặn khiến người dân không thể lấy nước phục vụ sản xuất và nuôi cá. UBND phường Tân Thành đã tiếp nhận 15 đơn yêu cầu hỗ trợ, bồi thường thiệt hại của các hộ dân tại khóm 3 và khóm 4 liên quan dự án. Qua rà soát, có 92 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 85,3 ha.

Nguyên nhân bước đầu được xác định quá trình thi công, đặc biệt là hoạt động bơm cát phục vụ dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, làm nguồn nước bị nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa, hoa màu và nuôi cá của người dân. Kết quả quan trắc ngày 3.6.2026 cho thấy độ mặn dao động từ 7‰ đến 15‰, không phù hợp với vùng sản xuất nước ngọt.