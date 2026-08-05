Chuyên gia chỉ cách uống cà phê để hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận

Chuyên gia dinh dưỡng Zhang Xin-fang (Đài Loan) cho biết, nhiều nghiên cứu quan sát đã ghi nhận những người uống nhiều cà phê hơn có nguy cơ mắc sỏi thận thấp hơn so với những người uống ít cà phê, theo The Standard (Hồng Kông).

Caffeine có thể giúp giảm lượng oxalat trong nước tiểu, qua đó giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

3 cơ chế có thể giúp cà phê đen giảm nguy cơ sỏi thận

Chuyên gia Zhang chia sẻ, một nghiên cứu đoàn hệ quy mô lớn tại Mỹ theo dõi hơn 217.000 người trong hơn 8 năm cho thấy những người tiêu thụ nhiều caffeine có nguy cơ mắc sỏi thận thấp hơn. Ngoài ra, một số phân tích tổng hợp quốc tế cũng ghi nhận việc uống cà phê thường xuyên có liên quan đến nguy cơ sỏi thận thấp hơn.

Theo bà Zhang, các giả thuyết hiện nay cho rằng caffeine và các polyphenol tự nhiên trong cà phê có thể góp phần hạn chế hình thành sỏi thận thông qua ba cơ chế:

Tăng lượng nước tiểu: Caffeine có tác dụng lợi tiểu, giúp tăng lượng nước tiểu, từ đó làm giảm nồng độ khoáng chất trong nước tiểu và hạn chế quá trình kết tinh hình thành sỏi.

Giảm nồng độ oxalat trong nước tiểu: Caffeine có thể giúp giảm lượng oxalat trong nước tiểu, qua đó giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat - loại sỏi thận phổ biến nhất.

Chống oxy hóa: Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như axit chlorogenic (chlorogenic axit), có thể giúp giảm stress oxy hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy caffeine từ cà phê tự nhiên có liên quan đến nguy cơ sỏi thận thấp hơn rõ rệt so với caffeine tổng hợp. Vì vậy, điều quan trọng là nên uống cà phê đen nguyên chất, chứ không chỉ đơn thuần bổ sung caffeine.

Tuy nhiên, chuyên gia Zhang cũng lưu ý rằng phần lớn các nghiên cứu hiện nay là nghiên cứu quan sát, chỉ cho thấy mối liên quan chứ chưa thể khẳng định cà phê là nguyên nhân trực tiếp giúp giảm nguy cơ sỏi thận.

Nên ưu tiên cà phê đen, uống 1 - 3 tách mỗi ngày tùy khả năng dung nạp từng người ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Mỗi ngày nên uống khoảng 1 - 3 tách

Theo chuyên gia Zhang, uống đúng cách quan trọng hơn uống nhiều. Bà khuyến nghị nên:

Ưu tiên cà phê đen.

Hạn chế thêm đường hoặc bột kem không sữa.

Uống khoảng 1 - 3 tách mỗi ngày, tùy theo khả năng dung nạp caffeine của mỗi người.

Đặc biệt, không nên dùng cà phê thay nước lọc, vì uống đủ nước vẫn là biện pháp phòng ngừa sỏi thận quan trọng nhất.

Chuyên gia Zhang cũng lưu ý rằng không phải ai cũng nên tăng lượng cà phê vì mục đích bảo vệ sức khỏe. Sáu nhóm người dưới đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi thói quen uống cà phê: