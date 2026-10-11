Cả gia đình cùng lên sân khấu nhận bằng thạc sĩ, nhân vật nhí gây chú ý

Cả nhà cùng lên sân khấu trong ngày đặc biệt

Trong lễ tốt nghiệp tại ĐH Kinh tế TP.HCM diễn ra ngày 10.10, sự xuất hiện của một gia đình ba người trong những bộ lễ phục giống nhau khiến nhiều người chú ý. Đó là gia đình của Lê Thúy Nhiên và Dương Thế Anh (cùng 26 tuổi, sống tại Đồng Nai).

Sau hai năm cùng theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, đôi vợ chồng trẻ đã có một ngày tốt nghiệp đặc biệt khi không chỉ nhận bằng cùng nhau mà còn có cậu con trai 4 tuổi bên cạnh.

Cả gia đình nhỏ cùng diện lễ phục lên sân khấu nhận bằng thạc sĩ ẢNH: NHIÊN CUNG CẤP

Nhiên kể, hai vợ chồng học cùng lớp, đến kỳ làm luận văn dù khác giảng viên hướng dẫn nhưng lại được xếp bảo vệ trước cùng một hội đồng. Cả hai đều bảo vệ thành công và kịp tốt nghiệp chung đợt, số thứ tự nhận bằng cũng gần nhau.

Vì muốn lưu giữ dấu mốc đáng nhớ của gia đình, Nhiên nảy ra ý tưởng đưa con trai cùng lên sân khấu và tự đặt mua cho bé một bộ lễ phục thạc sĩ giống ba mẹ. Dù vậy, đến sát ngày tốt nghiệp, cô vẫn có chút ngại ngùng. "Ban đầu mình cũng ngại, nhưng chồng nói đời có một lần nên quyết định 'chơi luôn'", Nhiên vui vẻ kể.

Không ngờ, sự xuất hiện của thành viên nhỏ tuổi nhất lại khiến khoảnh khắc nhận bằng của hai vợ chồng thêm đặc biệt. Nhìn xuống hội trường, thấy mọi người mỉm cười, vỗ tay chúc mừng, Nhiên vừa vui vừa xúc động. Những đêm thức khuya làm bài, những lần tất bật giữa công việc và chăm con như được đền đáp bằng khoảnh khắc cả gia đình đứng cạnh nhau trên sân khấu.

Vợ chồng Thúy Nhiên và Thế Anh cùng nhận bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh ẢNH: NHIÊN CUNG CẤP

"Khoảnh khắc đó mình cảm thấy biết ơn, tự hào và hạnh phúc vì hành trình nỗ lực của hai vợ chồng cuối cùng cũng gặt hái được thành quả", Nhiên chia sẻ.

Là người trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt ấy, Nguyễn Ngọc Trâm (26 tuổi), bạn học cùng lớp thạc sĩ với vợ chồng Nhiên, cho biết cô không khỏi xúc động khi thấy cả gia đình cùng bước lên sân khấu. Theo Trâm, hình ảnh cậu bé ngoan ngoãn đứng cạnh ba mẹ đã tạo nên một khoảnh khắc đẹp, khiến những người chứng kiến vui lây.

"Cả hội trường lúc ấy vang lên những tràng pháo tay ấm áp, mọi người xung quanh đều mỉm cười. Mình cảm thấy rất trân trọng sự cố gắng bền bỉ của vợ chồng Nhiên, bởi vừa chăm sóc con nhỏ, vừa hoàn thành chương trình cao học là điều không dễ dàng", Trâm chia sẻ.

Những đêm vừa chăm con ốm, vừa làm bài tập cuối kỳ

Trước khi trở thành vợ chồng, Nhiên và Thế Anh gặp nhau trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019. Hai năm sau, họ cùng bạn khởi nghiệp với trung tâm Anh ngữ. Năm 2022, cả hai cùng tốt nghiệp đại học và đến năm 2024 lại tiếp tục đăng ký học thạc sĩ chung lớp.

Đôi bạn trẻ chụp ảnh cùng người thân trong ngày tốt nghiệp thạc sĩ ẢNH: NHIÊN CUNG CẤP

Từ những người bạn đồng hành trong cuộc sống, công việc, cả hai trở thành bạn học, cùng chia sẻ những áp lực trên giảng đường.

Để theo đuổi việc học, vợ chồng Nhiên phải sắp xếp thời gian giữa công việc điều hành trung tâm, chăm sóc con nhỏ và những chuyến đi từ Biên Hòa lên TP.HCM. Năm đầu, cả hai chọn lịch học cuối tuần để thuận tiện di chuyển. Sau đó, lịch học chuyển sang các buổi tối trong tuần.

Ban ngày, khi con đến trường, hai vợ chồng tranh thủ làm việc, chủ yếu quản lý trung tâm từ xa. Buổi tối, nếu Nhiên bận, Thế Anh sẽ chăm con, có ông bà hỗ trợ. Khi xong việc, cô lại dành thời gian chơi với con, cho con ngủ để chồng tiếp tục công việc còn dang dở.

Từ bạn đời, đồng nghiệp đến bạn học, vợ chồng Nhiên luôn đồng hành, hỗ trợ nhau ẢNH: NHIÊN CUNG CẤP

Dẫu cố gắng sắp xếp, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra thuận lợi. Nhiên kể vất vả nhất là những đợt con bị ốm đúng lúc hai vợ chồng phải hoàn thành bài tập cuối kỳ. Có những đêm, cả hai vừa thức chăm con, vừa tranh thủ làm bài, mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn phải cố gắng để không chậm tiến độ học tập.

"Những lúc đó vừa lo cho con, vừa áp lực bài vở. Nhưng hai vợ chồng cùng động viên, thay nhau chăm sóc con rồi cũng vượt qua hết", Nhiên kể.

Với Thế Anh, điều giúp cả hai đi đến ngày tốt nghiệp không chỉ là sự cố gắng của mỗi người mà còn là cách vợ chồng san sẻ trách nhiệm. "Quan trọng nhất không phải là chia đều mọi việc, mà là biết chia sẻ và linh hoạt gánh vác cùng nhau. Nhìn lại, tôi thấy may mắn vì cả hai luôn có nhau đồng hành", anh bày tỏ.

Vợ chồng trẻ vừa đi làm, chăm con vừa cùng nhau chinh phục tấm bằng thạc sĩ ẢNH: NHIÊN CUNG CẤP

Đôi vợ chồng cũng biết ơn ông bà hai bên đã giúp chăm sóc con trong những ngày cả hai bận học, cùng người bạn thân đã hỗ trợ công việc tại trung tâm để họ có thêm thời gian hoàn thành chương trình thạc sĩ. Sau hai năm vừa học, vừa làm và chăm con, điều Nhiên và Thế Anh có được không chỉ là hai tấm bằng thạc sĩ mà còn là một kỷ niệm đặc biệt của gia đình nhỏ.

Với Thế Anh, bức ảnh cả ba cùng mặc lễ phục trên sân khấu sẽ là điều anh muốn con trai nhìn lại khi lớn lên. Còn Nhiên mong con hiểu rằng trên hành trình theo đuổi mục tiêu của mình, con sẽ luôn có gia đình ở bên.

"Mình mong con trai sau này lớn lên luôn là người có mục tiêu, luôn nỗ lực trên hành trình của con, vì ba mẹ sẽ luôn bên cạnh, đồng hành như cách ông bà đã đồng hành cùng ba mẹ", Nhiên bày tỏ.