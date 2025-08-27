Ca hiếm: Xuất huyết ồ ạt vì thông động tĩnh mạch tử cung

Ngày 27.8, thông tin từ Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng cho biết bệnh viện vừa xử lý thành công cho trường hợp nữ bệnh nhân K.V (35 tuổi) mắc phải bệnh lý hiếm gặp: thông động tĩnh mạch tử cung. Đây là một dạng bất thường mạch máu có thể đe dọa đến khả năng sinh sản và tính mạng, nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đó, chị V. nhập viện cấp cứu trong tình trạng ra máu âm đạo ồ ạt, máu đỏ tươi kèm theo các cục máu đông nhỏ sau khi bị sảy thai 1 tháng (thai 20 tuần tuổi). Dù không sốt hay đau bụng dữ dội nhưng chị V. liên tục mệt lả, hoa mắt và chóng mặt.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện cấu trúc dạng ống phức tạp trong cơ tử cung với dòng chảy hỗn loạn, vận tốc cao..., dấu hiệu nghi ngờ thông động tĩnh mạch tử cung.

Để xác định chính xác, bệnh nhân được chỉ định chụp CT scan bụng có thuốc cản quang. Kết quả ghi nhận một khối thông động tĩnh mạch nằm ở vùng thân tử cung, kích thước khoảng 4,5x4,7 cm.

ThS-BS Nguyễn Thị Huyền My thăm khám cho chị V. trước khi xuất viện ẢNH: S.X

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất lựa chọn phương án tắc động mạch tử cung chọn lọc dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để điều trị cho chị V. Trong vòng hơn 1 giờ, với sự hỗ trợ của hệ thống DSA, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định vị trí đoạn thông động tĩnh mạch.

Đoạn mạch bất thường nằm ở khu vực thân tử cung, được cấp máu bởi rất nhiều nhánh của động mạch tử cung trái, tĩnh mạch giãn lớn, xoắn vặn nhiều gây khó khăn cho việc quan sát.

Ê kip can thiệp đã tiếp cận thành công, chọn lọc chính xác các nhánh mạch nuôi và bơm chất tắc mạch để làm tắc hoàn toàn vùng thông nối bất thường. Kết quả chụp kiểm tra sau đó xác nhận khối thông động tĩnh mạch đã được xử lý triệt để.

Sau can thiệp, sức khỏe chị V. ổn định, tình trạng ra máu âm đạo bất thường giảm dần, tử cung được bảo tồn nguyên vẹn và đã được xuất viện.

Theo ThS-BS Nguyễn Thị Huyền My (Đơn vị Đột quỵ Can thiệp mạch máu), hiện nay tắc động mạch chọn lọc dưới hướng dẫn của hệ thống DSA đã trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ tính an toàn, hiệu quả và ít xâm lấn.

Phương pháp này không chỉ kiểm soát tốt tình trạng chảy máu cấp tính mà còn giúp bảo tồn tử cung và buồng trứng, đặc biệt quan trọng với phụ nữ trẻ còn mong muốn sinh con trong tương lai.

ThS-BS Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Gia Đình, cho biết thêm: thông động tĩnh mạch tử cung là một bất thường thông nối giữa các mạch máu tử cung; triệu chứng thường gặp nhất là ra máu âm đạo bất thường.

Dù hiếm gặp nhưng thông động tĩnh mạch tử cung có thể gây ra xuất huyết ồ ạt, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ tử cung để kiểm soát chảy máu, ảnh hưởng đến khả năng mang thai, sức khỏe thể chất và tâm lý.