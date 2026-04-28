Ca khúc do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện gây tranh cãi, nhạc sĩ nói gì?

Sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa Cẩm Ly và Hòa Minzy đang gây tranh cãi Ảnh: Chụp màn hình

Tranh cãi câu hát 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu'

Hôm 23.4, T Production ra mắt MV Người Việt mình thương nhau, gây ấn tượng khi có sự kết hợp giữa Cẩm Ly và Hòa Minzy. Chỉ sau 4 ngày phát hành, sản phẩm hiện đạt 1,7 triệu lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, câu hát trong bài "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" đang vấp phải không ít tranh luận.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bài viết và bình luận tiếp tục xoáy vào câu hát gây tranh cãi này, tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Không ít khán giả viện dẫn quan niệm quen thuộc "lúa chín cúi đầu" như một hình ảnh ẩn dụ phổ biến, dùng để chỉ những người có tri thức, đạt được thành tựu nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm, khiêm nhường, không khoe khoang.

Câu hát trong ca khúc Người Việt mình thương nhau gây tranh luận trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Một số ý kiến còn phân tích dựa trên quy luật tự nhiên của cây lúa: khi còn non, lúa thường vươn thẳng, xanh tốt; nhưng đến giai đoạn trổ bông, kết hạt, những bông lúa "nặng hạt" sẽ dần rủ xuống khi chín vàng. Ngược lại, những bông lúa lép, không đủ độ nặng thường vẫn đứng thẳng. Từ cách hiểu này, nhiều khán giả cho rằng câu hát trên "vô nghĩa", thậm chí mỉa mai "người viết không hiểu ý nghĩa câu 'lúa chín cúi đầu' là như thế nào".

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa giải thích

Trước những tranh luận, tác giả ca khúc Người Việt mình thương nhau là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Anh cho biết trân trọng mọi góp ý từ khán giả song vẫn muốn nói rõ hơn về những suy nghĩ khi viết ra câu hát này.

Theo Châu Đăng Khoa, anh hiểu hình ảnh "lúa chín cúi đầu" thường được dùng để nói về sự khiêm nhường. Tuy nhiên, trong ca khúc này, anh muốn dùng hình ảnh cây lúa ở một tầng nghĩa mở rộng hơn. Theo tác giả, khi đặt trong toàn bộ ngữ cảnh ca khúc, câu hát này không nhằm phủ nhận đức tính khiêm nhường, cũng không cổ vũ sự kiêu ngạo. 'Chẳng hề cúi đầu' ở đây được hiểu là một trạng thái tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh, trước cường quyền hay những thử thách có thể làm lung lay ý chí.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa giải thích về câu hát đang gây tranh cãi Ảnh: FBNV

Châu Đăng Khoa cũng cho biết đặt trong toàn bộ ngữ cảnh của đoạn điệp khúc, anh đang nói về niềm tự hào khi được là người Việt Nam. "Tôi dùng chữ 'nước Nam' ở câu liền trước không phải ngẫu nhiên. Tôi không viết 'người con của Việt Nam' mà chọn 'người con của nước Nam' vì 'nước Nam' là một danh xưng gợi chiều sâu lịch sử - gợi nhớ đến tinh thần của cha ông từ những thời kỳ dựng nước, giữ nước, từ những lúc dân tộc phải đứng lên để bảo vệ bờ cõi và chủ quyền. Vì vậy, khi đặt cạnh nhau: 'người con của nước Nam' và 'chẳng hề cúi đầu', đó không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là tư thế tinh thần của một dân tộc", nhạc sĩ giải thích.

Theo Châu Đăng Khoa, hình ảnh cây lúa trong câu hát này không còn chỉ là hình ảnh nông nghiệp đơn thuần. Với anh, đó là một biểu tượng, hình ảnh ẩn dụ và nhân cách hóa. Cây lúa ở đây tượng trưng cho người Việt Nam.

Anh nói thêm: "Tôi hiểu rằng nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nhưng nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát, 'người con của nước Nam', 'thương nhau từ bom đạn', 'người Việt mình thương nhau'... thì câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách. Với tôi, 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu' là hình ảnh rất đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, đã chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, đã trưởng thành trong đau thương và vẫn ngẩng cao đầu mà sống".



