Cẩm Ly lần đầu kết hợp với ca sĩ Hòa Minzy

Cẩm Ly - Hòa Minzy kết hợp trong Người Việt mình thương nhau, lan tỏa tinh thần đoàn kết Bắc - Nam Ảnh: FBNV

Tiếp nối thành công của dự án VietNamLove với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam - sản phẩm từng đạt hơn 1 tỉ lượt nghe, xem trên các nền tảng, nhà sản xuất Trần Thành Trung tiếp tục cùng ê kíp T Production thực hiện MV Người Việt mình thương nhau, tiếp tục lan tỏa tinh thần gắn kết và tự hào dân tộc qua âm nhạc. Điểm nhấn của sản phẩm này là màn kết hợp giữa Cẩm Ly và Hòa Minzy.

Chia sẻ về lựa chọn này, nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết ngay từ khi nghe bản demo, anh đã nghĩ đến hai cái tên ấy đầu tiên. Theo anh, "chị Tư" Cẩm Ly là tượng đài của dòng nhạc dân ca Nam bộ, với chất giọng đằm thắm, ngọt ngào đã trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả. Trong khi đó, Hòa Minzy lại ghi dấu ấn rõ nét với Bắc Bling, bản hit mang đậm chất dân gian Bắc bộ được công chúng yêu thích thời gian gần đây.

Sự kết hợp giữa một biểu tượng lâu năm và một ngôi sao đương thời không chỉ tạo nên màu sắc mới mẻ, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần đoàn kết Bắc - Nam. Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết thêm, khi nhận được lời mời, cả hai nữ ca sĩ đều lập tức đồng ý.

Hòa Minzy xem màn kết hợp cùng Cẩm Ly là sự trở lại đầy kỳ vọng, mở ra khởi đầu mới cho năm 2026 Ảnh: FBNV

Hòa Minzy nói gì khi lần đầu được kết hợp cùng Cẩm Ly?

Hòa Minzy bày tỏ cô đặc biệt yêu thích ca khúc ngay từ lần đầu nghe và càng vinh dự hơn khi được song ca cùng đàn chị Cẩm Ly. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Dự án âm nhạc mới nhất của Hòa là màn kết hợp cùng một 'chị Tư' Cẩm Ly. Hòa thật sự biết ơn ê kíp đã tạo điều kiện để mình có được sự kết hợp tuyệt vời này. Đây không chỉ là sự trở lại với âm nhạc, mà còn là một khởi đầu đầy hy vọng cho năm 2026 của Hòa".

Về phần mình, Cẩm Ly cho biết đã lâu rồi cô mới có dịp kết hợp cùng một giọng ca trẻ như Hòa Minzy, và tin rằng màn song ca này sẽ mang đến cho khán giả cảm giác mới mẻ, thú vị.

Để hiện thực Người Việt mình thương nhau, ê kíp T Production đã dành trọn 6 tháng chuẩn bị từ ý tưởng đến khâu sản xuất. Ca khúc do Châu Đăng Khoa và cộng sự Jacob chấp bút, xây dựng trên ý tưởng đối xứng độc đáo: chất ả đào miền Bắc hòa quyện cùng âm hưởng dân ca Nam bộ, tạo nên một cuộc đối thoại âm nhạc đầy tính biểu tượng giữa hai miền. Khi đã chốt xong ca sĩ, ê kíp vẫn quyết định viết thêm một đoạn mới nhằm tăng độ đậm đà của chất liệu dân gian, đồng thời phù hợp hơn với quãng giọng của Cẩm Ly và Hòa Minzy.

Bên cạnh đó, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cũng đã dồn hết tâm huyết cho phần hình ảnh. Cô cùng ê kíp cố gắng thực hiện để MV vừa chỉn chu, đậm chất Việt Nam và vẫn mới mẻ, hiện đại mà không cầu kỳ.

Chia sẻ thêm về định hướng lan tỏa ca khúc Người Việt mình thương nhau, nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết: "Thường là khi các bài hát cộng đồng ra mắt, tôi luôn tạo điều kiện để các ca sĩ khác cover miễn phí. Mục tiêu của chúng tôi không phải là doanh thu, mà là để ca khúc trở thành bài hát của cộng đồng, vang lên đầy kiêu hãnh ở mọi nơi, trong mọi dịp đặc biệt của người Việt”.



